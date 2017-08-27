نصيف تدعو إلى تدقيق عقد صيانة مقاتلات حربية

بغداد- الزمان

دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وهيئة النزاهة والمفتش العام لوزارة الدفاع بفتح تحقيق بشأن تخصيص 60 مليون دولار لصيانة طائرات تشيكية، عادة أن المبلغ مرتفع جداً . وقالت نصيف في تصريح امس (تم تخصيص 60 مليون دولار للدعم اللوجستي وصيانة الطائرات من نوع (159 ال) التشيكية بضغط من قائد القوة الجوية بحجة وجود حاجة ماسة لصيانتها)ز موضحةً أن (هذا العقد تدور حوله الكثير من شبهات الفساد وفيه هدر كبير للمال العام، علماً بأن مدير الشركة لديه علاقة مباشرة مع قائد القوة الجوية). وأضافت أن (مبلغ العقد مرتفع جداً، فالكلفة الحقيقية بحسب الخبراء في هذا المجال لا تتجاوز 25 مليون دولار، كما أن هذه الطائرات جديدة ومستوردة حديثاً وبالإمكان تأجيل موضوع الصيانة إلى موازنة العام المقبل وبذلك سنتمكن على الأقل من الضغط على الشركة لتخفيض الأسعار، فضلاً عن عدم وجود سيولة مالية لدى الوزارة في العام الحالي). وتابعت أن (هناك العديد من البدائل لهذا النوع من الطائرات في القوة الجوية العراقية والتي تعمل بكفاءة عالية جدا ومجهزة بشكل كامل مثل طائرات (16اف) والتي يبلغ عددها 36 طائرة، وطائرات ( 50 تي) الكورية، وكذاك طائرات سيخوي و (-6 تي). مشددةً على (ضرورة تدخل القائد العام للقوات المسلحة وهيئة النزاهة والمفتش العام بالوزارة وفتح تحقيق في هذه الصفقة تجنباً للهدر بالمال العام).ولم يتسن لـ (الزمان) الحصول على مصدر من وزارة الدفاع رغم الاتصالات المتكررة بالقيادة العسكرية فيما اعتذر اخرون من الادلاء بأي تصريح لعدم وجود معلومات تخص الصفقة .