حزيران.. قصة الإنتصار والهزيمة.. الحروب العربية الإسرائيلية – 2

الجيش العراقي يدخل المهزومين إلى مستشفى الأمراض العقلية

طارق النجار

بغداد

في مطالعة طوعية لمذكرات الراحل اللواء المتقاعد طاهر الزبيدي، الشخصية العسكرية التي ظلت أثيرة في نقولاتها،ماثلة أمامي كقدوة حسنة في تجربة عسكرية مريرة يحتذى بها العرف العسكري فكانت عنوانا وطنيا لهذا الرجل الذي ترك بصمة فيَ وجدت نفسي امام ذاكرة ثرة فياضة بالحنين الى معارك الشرف لجيش شارك الفلسطينين في محنتهم في اغتصاب الارض في حزيران من عام 1948،الحرب المقدسة بين العرب واليهود والانتصار المشرق على العدو الاسرائيلي.

لا تقوى على مجابهة هذه القرارات المجحفة بحق الشعب الفلسطيني والمراوغة الاسرائيلية فتطل بقرنها في أحايين كثيرة كزئبق لا يستقر بكف وهذا التعنت الاسرائيلي المتاثر به قادتها من عسكر في وساسة واحزاب وخامات بالنصوص التوراتية التي يرون اليهود بها انفسهم كآمة يهودية منفصلة عن الواقع العربي ومنسلخة عن ايماءات العرب في دينهم وواقعهم المغموس بالرذيلة والشعوذة والاعتقادات البالية، ولا يمكن لافرادها اللقطاء الذين جاءوا من كل فج ليسكنوا وطنا غير وطنهم .انهم شذاذ آفاق لايمتلكون ارضا غيرالتسابيح فيما يؤمنون به من قدسية فلسطينية الاندماج بالشعب العربي الفلسطيني يعيش بين ظهرانينا في ايمان بمعتقد ابادة الجنس الاخر وتطهير دولة بني صهيون من الفلسطينين ونرى تأثيرات الخامات اليهود في ترجمتهم لنصوص التوراة التي تقول لا تنقذ احدا بأستثناء اخيك.. لتحقيق نبوءات حكماء بني صهيون في العودة الى ارض الميعاد، تمهيدا لعودة المسيح الى القدس، وهو الدافع والهاجس الدائم لهم،في وعي خرافي، وهوس روحي، واساطير تمتلك نفوسهم الشريرة خوفا من التيه الاكبر، الذي ربما يكون عندهم اكبر من تيه موسى .

فالهزيمة الحزيرانية،او النكسة،او النكبه،او الايام الستة او خسارة معركة.. كما يحلو للبعض ان يسميها ويطلق عليها بمسيمات فالكل واحد، تليها معارك اخرى حتى يتم النصر المبين، كما يدعي فلاسفة الهزيمة وحكماء الاستسلام في تبريراتهم الجوف وهم يرون واقعهم المخزي، يتخبط في ظلة في فوضى تقولاتهم الفجة،لا ترقى ان تكون نصا سياسياً واقعياً يعترف به كحالة منسلخة عن الواقع العربي العام،فتركت خدشا في حياء العربي وأثر في وجه الحاضر المجعد بالانشقاقات والانفصال في شبكية رؤية المستقبل الآت، الاشد اعتماءً وعتمة وحزناً، ونفوس شعوبها الاكثر اعتلالا بالقهر، ممهورة بالذل السياسي والهون الاجتماعي في طاعه لولي الامر.. ابتلت بحكامها، الذين صنعوا هزيمتهم، واستسلامهم للقرارات الدولية غير مرة، ونجحت مرة الامة في هزيمة اسرائيل في ليلة الغفران عام 1973 فالمقارنة في حرب اسرائيل بانت صفحاتها المشرقة في هزيمتها العسكرية وانتصارها سياسياً وجغرافياً في ابتلاع الارض عام 1948 ولولا تدخل الغرب بثقله في مجلس الامن لانقاذ ما يمكن انقاذه، لسقطت اسرائيل في وحول الهزيمة،فآنبرت الدول الكبرى لاسكات المدافع العربية واخراس البنادق، ووضع الحراب في اغمادها انقاذاً لاسرائيل من سقوط مدو.. وبين حرب بانت ملامح هزيمة العرب عام 1967 .. فأين وجه المقارنة بينهما؟ فالنتيجة هي واحدة هي انتصار اسرائيلي سياسي مكفل بقرار دولي عام 1948 وانتصار عسكري عام 1967 على العرب واغتصاب ارض ليس لهم احقية فيها وضياع حدود عام 1948 وضمها اليها من غير استاذان بعد ان اعتمر العرب جلباب الهزيمة وارتداء اسمال العار والضياع و هاجت الجماهير العربية في عياط وصراخ يمزق احشاء الانسان العربي تطالب بأستمرار الحرب ومقاومة الاحتلال ومسح اثار الهزيمة والعدوان واندلعت الانتفاضة الفلسطينية هزت عرش اسرائيل، وتخللها مناوشات عسكرية بين الجانبين في حرب استنزاف التي يقول البعض لا تتعدى سوى طلقات طائشة في السماء العربية.. رغم ضروراتها الملحة في مقارعة عدوا شرسا ولا بد من مواجهة قهر جبروتة وعنجهيته وضربه مؤلمة لعسكرة المتمرد دوما على الواقع السياسي الاسرائيلي المشين وتأثيرها القوي على القرار السياسي لكيان الهزيل الذي دمغها بمرض نفسي افرز قلقا وخوفا مستديما من المجهول القادم لا محال منه، في مجتمع يتداركه الخامات اليهودية في تأثيرها على عقول المجتمع اليهودي بأيمانه بعقائد يهودية واساطير مفبركة لا ترقى الى الحقيقة المطلقة وادخال بدع وضلاله وخرافات تؤمن بابادة الجنس العربي في محاولة لتكريس الواقع الراهن والايمان بواقع الحال وعدم التفريط فيه والساومة علية.

دستور حقيقي

فالتوراة تمثل الدستور الحقيقي لدولة اسرائيل التي لا تمتلك دستورا مكتوبا لها منذ نشأتها في عام 1948، فالحاضر ينفي الماضي بكل تداعياته وفوضويتة وينعيه رغم كل ما يحمله من آرث ضائع بين تقاليد وعادات جائرة واعراف بالية اكتنف بعضها الحداثة في الفكر والمطعون في عاديته بمقامع التاريخ وآرزاءه ..

ومن غرائب الامور، في فترات فاصلة بين حرب واخرى.. ان يشد الرحال الكثير من الناس، الذين حاصرتهم محنة الانكسارات النفسية في حروب السلف الصالح وحروب الحاضر في آردية الفجر الكاذب في هجرة جماعية تغادر أكنانها في رحلة لا عودة منها فطموا من اثدية الوطن وبراعة الارض وخرجها التي كانت مهد طفولة الانسان الفلسطيني، حيث يذهب الكل الى سبيل حاله في الخلاص من وضع مأساوي، والهروب من طغمة شريرة فاسدة، نائبه، لا تجد حرجا في الامعان في هدم المساكن واحراق البساتين اليانعة واجتثاث منها المثمرة حين حان قطافها والزج بالكثير من ابناء شعب فلسطين المعاق بحريته وامله في الخلاص مما هو فيه في مواجهة اعتى سلطة قمعية في التاريخ المعاصر، في السجون والمعتقلات المظلمة لقهر الانسان الفلسطيني.. فتاريخ 48 يسجل مفازة بما قام به الجيش العراقي في الذود عن حياض فلسطين وتحرير مدنه المغتصبة من ربق العدو الاسرائيلي، واولغ هذا الجيش او هذه القوة العسكرية في قتل افراد الفئة الضالة من اليهود في معارك عدة وابرز معاركه وفي اطلالتها الاولى تم تآسير خمسون اسيراً اسرائيلياً اضافة الى اعتقال جواسيسهم من فلسطين والحكم عليهم بالاعدام. وعندما حلت حرب 1967، التي جاءت بما هو آمر واقسى وأتعس، فتشرذمت الحركة القومية والوطنية السياسية وشهدت انشطارات عديدة في بنيتها الفكرية تعمل وفق لافتة تحرير فلسطين وفي ضوئها بعد الهزيمة في توشية شعاراتهم، او بالاحرى تزينها باهداف مثالية وخيالية في رومانسية كذابة لتحلق في نفوس الجماهير العربية موشومه بواقع منكور يضج بنزاعات سياسية وفكرية في اهداف مختلفة، يراد منها احقية كل منهما اثبات دعواته في ماهم ذاهبون اليه، دون ان تتلمس اهدافهم الشان الراهن في الدخول في مناوشات عسكرية على تخوم الحدود الفلسطينية الاسرائيلية ومن اراض محتلة، وما تقوم به الفصائل الفلسطينية بعد ان انبثقت على اعقاب الخسارة العربية الكبرى في حرب حزيران 1967 لتحقيق الانتصار الجزئي وتحقيق الذات العربية في الارض والانسان ومدونات، بعض حركات سياسية فلسطينية او عربية قابعه في دواوينها ومجالسها ترتشف قهوتها تتطلع في بقايا الفنجان للاستماع الى ما تقوله في تعويذات خرافية عارفة الطالع لتخبرهم بما فعل الزمان فيما مضى والزمن الآت في حاضر وغد لتطرق مسامعهم بما هو آت حاملا نبوءات تأتي بأخبار سارة تصلح حال قيادات قومية أقعدها الزمن والشيخوخة والعمر في ارذله.. “كذب المنجمون ولو صدقوا”

فهذه النبوءات قاصرة الولاء لم تدرك حسها القومي العربي وما اصاب الحركات من تشرذم متوزعة الانتماءات متناحرة في تناوش سياسي وفكري بقبائل تتحكمها ملوك الطوائف ..

فأمست الاوطان خالية الوفاض من القيم السياسية والاجتماعية تبتئس من واقع منهوب منهوك القوى،غادره اهله قسراً وخوفاً على الحياه والاهل في بحث دائم عن ملاذات آمنة وجدت نفسها أسيرة أوطان غير أوطانها وفي ارض غير ارضها تتلمس شجونها وغربتها تتدفأ بمواقد النار الملتهبة بين الضلوع من برد قارس ومن شمس قائظة في مصاب أليم تنأى بنفسها من الضر تشتتت في المنافي تلوي رقبتها على المفارق والهجران لوطن غادره التاريخ… فالمقارنة موجعة الفصل بينهما تسعة عشر عاما من الغدر والتآمر والجبن والكسل والخبل والهرولة الى المحافل الدولية في اخراس صوت اسرائيل.

مؤامرة كبرى

وبرزت ككيان مغتصب لارض الغير بخلفية مؤامرة كبرى تجلت وصاغ ملامحها (ارثر بلفور- وزير دولة الانتداب – بريطانيا بوعده المشؤوم الذي أسس لقيام دولة إسرائيل على ارض عربية هي فلسطين متجاوزاً حدود الأعراف الدولية وقراراتها الواجب تنفيذها، ومواثيقها رغم شدة المؤامرة وقسوتها وقوة تنفيذها ضاربة بيانات الأمم المتحدة عرض الحائط، لا من سميع ولا من مجيب لتحقيق نبوءة إسرائيل في العودة الى القدس المسماة أرض الميعاد، التي تؤمن بها إسرائيل كعقيدة توراتية لا بد من تحقيقها وهي أسيرة نزعتها التدميرية في خوف وقلق يتجلى بالجبن والقلق والحيرة، والخوف من العراق وجيشه المقدام. وتؤمن بنظرية رسمت ملامحها بعناية فائقة في بلورة مفاهيم تآمرية بخسة ونذالة، مستغلة دعم الدول الكبرى لها في سعيها لضرب العرب في مقتل كما حدث لمصر في عام 1967 ومحاولات تثنيها في البدء بالضربه الأولى، وجاء يوم الاثنين المقدس وتفائلهم به كما فعلوا يوم الاثنين 29 أكتوبر من عام 1957 ذكرى العدوان الثلاثي على مصر، وبدأت ضربتها في تحطيم الطيران المصري وقواها العسكرية في تية جيشها في صحراء سيناء يفترش الأرض ورمالها الحارقة، فكانت فضيحة مدوية صمتت الشعوب العربية ازاءها في ذهول وانكسار نفسي،فكانت علامة فارطة في التاريخ العربي لتكون كسر عظم بين الفرقاء المتحاربين لأجل قضية تمثل نقطة تحول في العلاقات الدولية في سبيل إيجاد حلاً مناسباً لكلا الطرفين اللذين يسعيان الى كسبها .. فالحروب التي قامت كانت السبيل الوحيد للخلاص من شرور هذا الكيان الإسرائيلي الساعي دوماً الى تدمير الوجد العربي ووجودة جمعها يوم واحد في شهر واحد من أعوام مختلفة التواريخ وهو حزيران الذي ترك جروحاً نازفة في الجسد العربي وفي ذاكرته الثرة. ويمضي الراحل اللواء المتقاعد طاهر الزبيدي في القول: “ان الأسلحة المصرية الفاسدة التي تناولتها الأوساط العسكرية والسياسية والصحف المصرية والمحلية والعربية استخدمت في حرب فلسطين عام 1948، وعلى مسؤوليتي وانا “مشكول الذمة” الأسلحة لم تكن فاسدة ولكن التدريب كان فاسداً حيث لم تكن هناك خبرة في كيفية استخدام الأسلحة، وأضاف في القول،أن القوات العربية في حرب حزيران 1948 كانت واحدة ونخوض معركة واحدة،وفي هذه الفترة كنا ضيوفاً على الحكومة الأردنية وجيشها ويعود الى القول والعود أحمد،ذهبت مرة الى الملك عبدالله بصفته القائد العام للجيوش العربية وبصفتي قائد القوات العراقية،فأخذني من يدي الى غرفة مجاورة تحتوي خرائط كثيرة لفلسطين معلقة على حيطانها المهترئة، ولم اجد الخريطة المناسبة او بالأحرى لم نحصل على اية خريطة يمكن الاعتماد عليها في تحركاتنا، فخضنا حرباً شرسة في ظروف صعبة وقاسية على امتداد جبهة طولها (160 كم) وان معركة جنين التي ما زالت يطلق اسمها على ساحات ومدارس العراق تيمناً بأسمها، انهزمت فيها القوة الصهيونية من شمالها الى مدن (عقولة،صندله،امكيبه المزار) والمعسكر البريطاني شمالي جنين بعد ان احتل العدو الإسرائيلي مدينة جنين بقوة تقدر بخمسة الاف مقاتل والجيش العراقي يجابهها برد قوي بطائرات القوة الجوية العراقية التي تمطرها بقنابلها،وتقدمت القوات العراقية لتحتل جنين والجبال المحيطة بها وكيف انقضت على العدو الإسرائيلي، رغم قلة عددها، وكانت خسائر الجيش العراقي في هذه المعركة (27 جندياً وضابط واحد) وتكبدت القوات الصهيونية خسائر فادحة تقدر بـ(الف واربعمائة بين قتيل وجريح) وأصيب (300) صهيوني بانهيار نفسي من هول المعارك مع الجيش العراقي يوم 6 حزيران، ودخلوا مستشفى حيفا للامراض العقلية.