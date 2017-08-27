مباراة الأساطير تفتح ثغرة واسعة في الحظر الكلي على العراق

متخصصون: حضور نجوم العالم إلى البصرة له دلالات مهمة

بغداد – الزمان

لم تدخر وزارة الشباب والرياضة اي جهد ممكن وعلى اعلى المستويات من اجل تحقيق تطلعات جماهيرنا الرياضية ورغبة الرياضيين والدفاع عن حق العراق المشروع في تضييف المباريات الدولية على ارضنا وداخل ملاعبنا اسوة بدول العالم الاخرى، وتولى وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان شخصيا مسؤولية هذه الجهود بالتعاون مع الاسرة الرياضية ممثلة باللجنة الاولمبية والاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم لحث الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الاسيوي الاسراع على انهاء ملف رفع الحظر والذي تكلل بالنجاح في الرفع الجزئي عن محافظات البصرة وكربلاء المقدسة واربيل مع استمرار الجهود المضنية لتوسيع القاعدة نحو ميسان وبغداد وصولا الى الرفع التام للحظر عن ارضنا الحبيبة، وقد اخذت الوزارة على عاتقها مبادرات هادفة وفعالة بعد ظهور ملاعب حديثة الى الساحة المحلية كان اخرها ملعب ميسان، ومن هذه المبادرات الفاعلة مباراة ودية تقام في التاسع من الشهر المقبل بين منتخب نجوم العالم السابقين ومنتخب نجوم العراق السابقين على ملعب البصرة الدولي .

مهنية عالية

النجم الدولي السابق والمتخصص بالشان الكروي كريم صدام اوضح بالقول انه متابع لجميع تفاصيل ملف انهاء الحظر المفروض على الملاعب العراقية ويرى ان وزارة الشباب والرياضة تعاملت مع هذا الملف باحترافية كبيرة وكسبت ود دول كثيرة في التعاطي الايجابي.

مشيرا الى ان مباراة نجوم العراق ونجوم العالم في البـــــــــصرة ستكون لها دلالات مهمة جدا وتاثير كبير لما تحمله اسماء اللاعبين الاجانب من تاثير وايضا لجـــــــــمالية وجاهزية ملعب البصرة الذي اختبر سابقا وما نحتاجه اليــــــــــوم هو التسويق العالمي لهذه المباراة عبر القنوات الخارجية ويمثل النجاح بعينه في ايصال صوتنا ومطالبنا المشروعة خاصة ونحن ننعم بالامن بعد انتهاء صفحة الارهاب.

كرنفال النصر

اللاعب الدولي والمدرب المحترف في اوربا الكابتن حيدر جعفر بين ان المباراة بادرة رائعة تجمع نجوم العراق ونجوم العالم وهي خطوة على الطريق الصحيح وتوجه نحو العالمية المفتوحة لاول مرة بهذه القوة والشهرة، مضيفا اعتقد ان التنظيم سيكون على مستوى متطور خاصة وأن وزارة الشباب والاسرة الرياضية هدفهم الغاء الحظر ويجب مساندة الحدث إعلاميا مع توافد الصحفيين من العراق والعرب والأجانب ودعوة ممثلين من فيفا لمشاهدة المباراة ويمكن إقامة أكثر من مباراة بين أجيال عراقية مثلت المنتخبات الوطنية من الرواد.

وتابع جعفر ان ملعب البصرة جاهز حسب ما اعتقد ويجب التحضير المبكر لنجاح المهمة ودعوة الرواد الكبار لمشاهدة المباراة ليكون عرساً كروياً نستطيع من خلاله العودة إلى قلوب الجماهير واللعب على أرض العراق الطاهرة ورفع راية العراق في كل المحافل ليعلم العالم أننا شعب حي يقاتل ويبني ويلعب كرة قدم باسم العراق بلد الحضارات ومعلم الإنسانية.

نافذة

المدرب المعروف الكابتن علي وهاب عبر عن سعادته بهذه المـــــــــــناسبة التي ستجلب انظار العالم نحو العـــــــــراق وملاعبه على اعلى المستــــــــــويات عادا ذلك نافذة حقيقية تالقت بها وزارة الشباب والرياضة واحترفت ابواب الاستثمار قولا وفعلا في التوجه الى العالم.

كما انها نافذة حقيقية لمباريات اخرى ستجمعنا بنجوم العرب واسيا واوربا واي طرف مؤثر اخر، وبين وهاب اننا نقترب كل يوم من ملف انهاء الحظر عن ملاعبنا وعلى الجميع مساندة وزارة الشباب والرياضة في هذا التوجه الرائع الذي يخدم الكرة العراقية ويمنح منتخباتنا فرصة اللعب على ارضه وبين جماهيره ، متوقعا ان تكون مباراة الاساطير مهرجان نصر وفرح عراقي كبير تنقله العدسة الى العالم اجمع.

رجال الاعلام

وأشاد رجال الصحافة الرياضية العربية بتحضيرات وزارة الشباب والرياضة لاقامة مباراة منتخب اساطير العالم مع منتخب نجوم العراق في التاسع من شهر ايلول المقبل في ملعب البصرة الدولي .

وقال رئيس رابطة الصحفيين الرياضيين الفلسطينيين حسين عليان أن العراق بامكانيات كوادره المهنية ستعمل على إخراج هذا الحدث في أجمل صورة ويكون على مستوى الحدث، مبينا ان إستضافة مثل هذه الأحداث والفعاليات لن يكون فقط ردا على الذين كانوا يشككون في قدرة العراق التنظيمية وأهلية كوادره المهنية بل هو استرداد حق مشروع لتكون أرض العراق تجمعا لنجوم العالم، برغم الحروب التي أصاب البنية التحتية للمنشآت الرياضية، إلا أن قدرة رجالاته وخبرتهم التي حفظت في عقولهم من خلال إرادة قوية استطاعت أن تعيد قطار الحركة الرياضية والشبابية إلى سكته الطبيعية.

وهذا ما وضح جليا من خلال افتتاح الملاعب الرياضية القادرة على إستضافة مثل هذه الأحداث الكبيرة.

واوضح ان بلدا مؤسسا في الاتحاد الدولي في اربعينات القرن العشرين لا يحتاج لمن يرشده لما يجب فعله في مثل هذه المناسبات والتي لطالما نظم وضيف أحداثا وفعاليات أكبر على المستويات القارية والإقليمية وابدع رجاله ومسؤوليه في هذا المجال واعتقد بأنهم أقدر بروح التحدي ..

كل النجاح والتوفيق للعراق العظيم وشعبه الشقيق.

واكد الصحفي الرياضي اليمني فرحان المنتصر ان اقامة مباراة اساطير العالم في ملعب البصرة الدولي ستعيد الكرة العراقية الى فضاء التألق وستدفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الى النظر بعين الجدية لرفع الحظر الكلي عن الكرة العراقية.

وقال المنتصر انه مع اقتراب موعد مباراة الاساطير بين منتخب نجوم العالم والعراق، اتمنى ان تكون التحضيرات لإقامتها بقيمة الحدث وان تكون المباراة موعدا مناسبا لبدء رحلة عودة الكرة العراقية الى فضاء التالق وصعود منصات التتويج،

واعتقد ان اقامة مثل هذا المهرجان احتفالية مهمة خلال الفترة الحالية التي تشهد منح الفيفا للعراق فسحة من الوقت لمتابعته قبيل رفع الحظر، وان قدرة العراق على جلب اسماء لها وزنها في كرة القدم سينجح في تبديد سحب التردد وتاكيد الوضع الامني المستقر.

ولاسيما ان العراق عريق بحضارته وتاريخه الكروي الثر وذلك مثبت في اسمه و كتاب تاريخه المفعم بالانجازات.

واضاف المنتصر ان العراق اصبح قادرا على تضييف مباريات مهمة بحجم مباراة منتخب اساطير العالم امام نجوم المنتخب الوطني السابقين بعد نجاحه في افتتاح ملاعب البصرة وكربلاء وميسان

وان الاحترافية مطلوبة في كل شيئ لانجاح مباراة الاساطير واظهارها بافضل صورة من خلال احترافية الاعلام والضيافة والامن وتنظيم الجماهير واشياء اخرى.