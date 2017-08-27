سيميوني يحقق فوزه 200 مع أتلتيكو

{ مدريد – وكالات: بعدما استطاع فريقه تحقيق انتصار عريض خارج قواعده مساء اول امس السبت باكتساح لاس بالماس بنتيجة (1-5) في الجولة الثانية بالليجا، تمكن المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، من تحقيق الفوز رقم 200 في مباراته الـ312 مع الفريق المدريدي. وكانت المواجهة الأولى لـالتشولو على رأس القيادة الفنية لـالروخيبلانكوس في 6 يناير / كانون الثاني 2012 أمام مالاجا، وانتهت بتعادل سلبي على ملعب الأخير لا روساليدا، بينما كان الانتصار الأول في الليجا أيضا أمام فياريال بنتيجة (3-0) على ملعبه التاريخي السابق فيسنتي كالديرون. وخلال تلك المدة قاد المدرب الأرجنتيني أتلتيكو لتحقيق 5 ألقاب، الليجا (2013-2014)، وكأس الملك (2012-2013)، والسوبر الإسباني (2014)، والدوري الأوربي (2011-2012)، والسوبر الأوربي (2012). وخلال الـ321 مباراة، 213 في الليجا و37 في كأس الملك و4 في كأس السوبر الإسباني و48 في دوري الأبطال و17 في دوري أوربا ومباراة في كأس السوبر الأوربي، حقق الفريق المدريدي 200 انتصار مقابل 67 تعادلا و54 خسارة، مسجلا 558 هدفا بينما استقبلت شباكه 243 .