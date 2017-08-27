تجارب المحترفين المصريين في إيطاليا تحت المجهر

صلاح الأكثر نجاحاً وميدو خارج قناعات المدرّب

{ القاهرة – وكالات: يستعد أحمد حمدي، صانع ألعاب منتخب مصر للشباب، لخوض تجربة احترافية في إيطاليا بعد انتقاله إلى نادي أودينيزي على سبيل الإعارة لمدة موسم بعد موافقة الأهلي المصري على العرض الذي تلقاه اللاعب مؤخرًا. ويسعى أحمد حمدي صاحب الـ19 عامًا لخوض تجربة مختلفة وناجحة مع الدوري الإيطالي بعد رحيله إلى أودينيزي معارًا بأحقية الشراء النهائي. ويستعرض في التقرير التالي تجارب المصريين في إيطاليا:

حازم إمام

كان حازم إمام لاعبًا مميزًا في صفوف منتخب الشباب المصري الفائز بذهبية دورة الألعاب الإفريقية 1995 وانضم للمنتخب الأول لترصده أعين مسؤولي أودينيزي ليتعاقدوا معه في صيف 1996 . عانى حازم إمام في أول مواسمه مع أودينيزي تحت قيادة المدرب القدير ألبرتو زاكيروني الذي كان له موقف شهير مع الثعلب بإشراكه في لقاء نابولي بالجولة الخامسة للدوري في الدقيقة 62 على حساب رافاييلي سيرجيو ثم استبدله بعد مرور 28 دقيقة لصالح الغاني محمد جارجو ليبكي حازم إمام وتتفاعل معه الجماهير. لم يشارك حازم إمام بانتظام في الموسم الأول مع أودينيزي ولعب لمدة 4 مباريات كبديل وتأثر بإصابته، وتحسن الأمر في الموسم الثاني وشارك في 12 مباراة بواقع 297 دقيقة وسجل هدفًا في مرمى بيروجيا في كأس إيطاليا، واختار إمام بعد ذلك الرحيل معاراً إلى جرافشاب الهولندي ثم العودة للزمالك. تجربة حازم إمام في مجملها لم تكن ناجحة بالقدر الكافٍ في أودينيزي إلا أن ما يحسب للثعلب أنه قص شريط افتتاح التجارب المصرية في بلاد الطليان.

هاني سعيد وأشرف أبوزيد

كان لثنائي منتخب مصر للناشئين هاني سعيد وأشرف أبوزيد تجربة في الدوري الإيطالي بعد تألقهما في بطولة العالم تحت 17 عامًا التي أقيمت في مصر عام 1997 . وتلقى الثنائي اتصالات من إدارة أودينيزي عبر أحد الوسطاء ليرحلان بالهروب عن ناديهما الأهلي استغلالاً لعدم توقيع عقود رسمية ولكن أبوزيد عاد سريعاً في ظل عدم تأقلمه على الأجواء في إيطاليا. وتبدو تجربة هاني سعيد جيدة بعد أن تلقى اتصالات من مسؤولي نادي باري لينتقل إلى الفريق الإيطالي عام 1998 ويلعب هناك 5 مواسم وخاض 31 مباراة قبل الرحيل إلى ميسينا ثم فيورنتينا.

أحمد حسام ميدو

في صيف 2004، انتقل أحمد حسام ميدو إلى نادي روما بمقابل مالي وصل إلى 6 ملايين يورو ووقع ميدو لمدة 5 مواسم في صفقة كانت مهمة لتدعيم صفوف الجيلاروسي بعد أن خطف النجم المصري الأضواء مع مارسيليا الفرنسي وقبله أياكس الهولندي. وشارك ميدو في أول مباراة مع روما في سبتمبر 2004 أمام ميسينا وصنع هدفًا ولكن ميدو لم يسجل وبدا خارج قناعات المدرب ديل نيري بعد رحيل الألماني رودي فولر ليختار مهاجم الفراعنة الرحيل إلى توتنهام الإنكليزي معارًا ثم الانتقال نهائيًا بعد تجربة فاشلة في إيطاليا.

أحمد حجازي

انضم أحمد حجازي مدافع منتخب مصر الحالي إلى صفوف فيورنتينا الإيطالي في صيف 2012 بعد تألقه في بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عامًا، وشارك بعد الجلوس بديلاً 3 شهور كاملة في لقاء أتالانتا كبديل بالدوري ولكنه تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي. وقضى حجازي ثاني مواسمه متأثراً بالإصابة الثانية للصليبي ليرحل إلى نادي بيروجيا ثم ينتقل للأهلي قبل الرحيل إلى وست بروميتش ألبيون الإنكليزي.

محمد صلاح

تبقى تجربة محمد صلاح الأكثر نجاحًا في إيطاليا بعد تألقه مع نادي فيورنتينا الذي انضم إليه في يناير 2015 قادماً من تشيلسي الإنكليزي ولعب هناك معارًا لمدة 6 أشهر وسجل 6 أهداف. وانضم صلاح بعد ذلك إلى روما حيث كتب سطور التألق وأصبح نجم الشباك قبل أن يرحل إلى ليفربول الإنكليزي في صفقة تاريخية بوصفها الأغلى في تاريخ قلعة الريدز مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.