الشياطين تحقق العلامة الكاملة بإسقاط ليستر

عناد القائم وتبديلات سباليتي تمنح الفوز للإنتر على روما

{ مدن – وكالات: حقق مانشستر يونايتد فوزه الثالث على التوالي، في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تغلبه على ضيفه ليستر سيتي (2-0)، مساء اول امس السبت، على ملعب أولد ترفورد، في الجولة الثالثة من المسابقة. وارتفع رصيد اليونايتد في الصدارة إلى 9 نقاط، بعد الفوز في الجولتين الماضيتين على وست هام يونايتد وسوانزي سيتي، بالنتيجة ذاتها (4-0)، فيما توقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة الثالثة، بعد خسارتين وفوز واحد. وأحرز البديل، ماركوس راشفورد، هدف المباراة الأول، بعدما تابع بيمناه من لمسة واحدة مباشرة، ركلة ركنية في الدقيقة 70 . وأضاف البديل الآخر، مروان فيلايني، الهدف الثاني، في الدقيقة 82، بعدما لمس الكرة بساقه من مسافة قريبة، إثر محاولة تسجيل من جيسي لينجارد. وسيطر مانشستر يونايتد على الكرة منذ بداية المباراة، وكان بإمكانه حسم اللقاء في وقت مبكر، لكن مهاجمه البلجيكي، روميلو لوكاكو، أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 54، حيث تصدى لها باقتدار الحارس الدنماركي، كاسبر شمايكل. وأشرك جوزيه مورينيو، مدرب اليونايتد، اللاعب الفرنسي مارسيال أساسيًا، بدلًا من ماركوس راشفورد، بعد تسجيله لهدفين في أول جولتين، لكنه عاد للدفع براشفورد في الشوط الثاني. أما ليستر سيتي فحاول الخروج بنقطة من المباراة، بعدما قدم دفاعه أداءً مميزًا، لا سيما في الشوط الأول، إلا أن أخطاء فردية في التغطية والرقابة، أدت لانهياره قبل 20 دقيقة على النهاية. وافتقد رأس الحربة، جيمي فاردي، لدعم زملائه، في ظل تأثر واضح للفريق، منذ بداية الموسم، بغياب لاعب الوسط، داني درينكووتر، بسبب الإصابة.

نيوكاسل يحقق الفوز الأول

حصد نيوكاسل، الذي يدربه الإسباني رافائيل بنيتيز، أول ثلاث نقاط له في البريمييرليج بعدما حقق فوزا مستحقا على حساب ضيفه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما اول امس السبت على ملعب سانت جيمس بارك ضمن مواجهات الجولة الثالثة بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. أنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بالهدف الذي سجله المهاجم الإسباني خوسيه لويس سانمارتين ‘خوسيلو’ في الدقيقة 36 بصناعة من الغاني كريستيان أتسو. وفي الشوط الثاني أضاف المدافع كياران كلارك الهدف الثاني في الدقيقة 73 برأسية من داخل المنطقة سكنت شباك الدولي الإنكليزي جو هارت. ثم أنهى المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش اللقاء تماما بالهدف الثالث في الدقيقة 86 بعدما انفراد تماما بهارت وراوغه بمهارة كبيرة ثم أسكن الكرة بسهولة في الشباك. وبهذا يتذوق الماكبيس طعم الانتصار الأول لهم في البريمييرليج، بعد العودة من الدرجة الأولى التشامبيونشيب، بعد خسارتين متتاليتين ويضيفوا أول 3 نقاط لرصيدهم ويحتلوا المرتبة السادسة عشر. بينما تواصل مسلسل فشل الهامرز في تحقيق أي فوز للمباراة الثالثة على التوالي ليتذيلوا جدول المسابقة بدون رصيد. وزاد سوانزي سيتي من معاناة مضيفه كريستال بالاس بعدما أسقطه في عقر داره بثنائية نظيفة. وعلى ملعب سلهرست بارك، أحرز السوانز هدفا في كل شوط حيث افتتح المهاجم الشاب (19 عاما) تامي أبراهام باب التسجيل قبل نهاية الشوط بدقيقة. وفي النصف الثاني، ضاعف الغاني الدولي جوردان آيو النتيجة بعد انطلاق الشوط بأربع دقائق. وبهذا يحقق سوانزي سيتي أول انتصار له، بعد تعادل وخسارة، ليصبح رصيده 4 نقاط ويحتل المركز التاسع مؤقتا. في المقابل، تواصل مسلسل سقوط النسور بعدما تجرعوا الخسارة الثالثة على التوالي ليقبعوا في المركز التاسع عشر وقبل الأخير دون نقاط. وسيطر التعادل السلبي على اللقاء الذي جمع هدرسفيلد تاون، الصاعد حديثا، بضيفه ساوثامبتون على ملعب جون سميث. أما ساوثهامبتون فسقط في فخ التعادل للمرة الثانية، مقابل انتصار وحيد، ليصبح رصيده 5 نقاط ويأتي سادسا بشكل مؤقت لحين انتهاء جميع مواجهات الجولة.

عناد القائم

على صعيد اخر منحت تغييرات المدرب لوتشانو سباليتي وتدراكه للأخطاء التي ارتكبها فريقه في الشوط الأول، فوزا مهما وثمينا على مضيفه روما بثلاثية مقابل هدف واحد. ورغم الخسارة، قدم مباراة روما مميزة وكان سيء الحظ للغاية، ووقف القائم أمام لاعبيه في أكثر من مناسبة، وكان دخول إحدى تلك الكرات سيغير نتيجة اللقاء تماما. المدرب سباليتي قرر إجراء تبديل بشكل مفاجئ بالدفع باللاعب بورخا فاليرو في مركز صانع الألعاب وترك موقعه في وسط الملعب إلى اللاعب الشاب جاليارديني بجوار فيتشينو، فيما فضل دي فرانشيسكو استمرار الأمور كما هي عليه وعدم إجراء أي تبديلات في تشكيلة الفريق التي حققت الفوز في الجولة الماضية على أتالانتا في بيرجامو. سيطر روما تماما وظهرت موهبة إدين دجيكو الكبيرة في استغلال سوء تمركز دفاع إنتر ميلان، وساعد تحركه المميز في خلق مساحة كانت كافيه لاستلام الكرة ثم تحويلها في المرمى. في الشوط الثاني أعاد سباليتي الاتزان لوسط الملعب بإعادة بورخا فاليرو إلى المحور ليشكل شراكة مع فيتشينو المتافهم معه تماما، لتزاملهما سابقا في فيورنتينا، كما عاد جواو ماريو إلى اللعب بجوار كاندريفا وبريسيتش مثلما كان الأمر عند مواجهة الفيولا الجولة الماضية. ومثلما ظهر تمركز دفاع إنتر سيئا في لعبة هدف روما، ظهر دفاع الذئاب سيئا للغاية في لعبة الأهداف الثلاثة، وإرتكب لاعبوه كل الأخطاء الممكنة، فيما اتضحت موهبة إيكاردي الكبيرة في التعامل مع الكرات بذكاء شديد وقدرته على تحويل أنصاف الفرص إلى أهداف. دخول اللاعب دالبرت بدلا من ناجاتومو كان له تأثيرا إيجابيا للغاية على أطراف إنتر، التي كانت تقدم مستوى دفاعيا سيئا للغاية خلال الشوط الأول، فساهم ذلك في منح لاعبي الوسط والهجوم ثقة كبيرة والتركيز على القيام بالواجب الهجومي دون قلق. اللقاء أثبت حاجة روما لضم مدافع على الأقل قبل نهاية سوق الانتقالات، خاصة وأن وسط ملعب الفريق يعاني من البطء الشديد في الارتداد الدفاعي باستثناء البلجيكي ناينجولان، الذي شعر بالإرهاق الشديد في النهاية بسبب كثرة تحركاته أثناء اللقاء.