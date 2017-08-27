الطلاق والتفكّك الأسري

يُعد الطلاق مشكلة من المشكلات الاجتماعية الخطيرة وأياً ما كان السبب فى الانفصال الزوج أو الزوجة أو بإتفاقهما معاً سواءً بسواء وخاصةً فى حالة وجود أبناء فالنتيجة واحدة ألا وهي الشعور بالحرمان الأسري والترابط العائلي والجو الدافئ الذى يشعر به كل طفل وطفلة فى ظل والديهما وايضا يعاني الكثير من المجتمعات ارتفاع نسب الطلاق فيها في الآونة الأخيرة، مما يترتب عليه العديد من الآثار السلبية على المجتمع والعائلة وخاصةً الأبناء، حيث يتسبب الطلاق بالعديد من المشاكل النفسية، والصحية لهم، ونمو الحقد بينهما على أحد الأبوين أو كليهما، ومن آثار الطلاق على مستوى الأسرة “الأبناء هم الضحية الأولى فطلاق الوالدين يتسبب في تشردهم وانحرافهم على مستوى المجتمع تمزق النسيج الاجتماعي بتمزق الأواصر والروابط الأسرية ومن الأسباب التي نراها من الممكن أن تكون سبباً مباشراً للطلاق وانتشاره

تسرب الملل” وبشدة إلى الزوجين والنظام الروتيني الرتيب الذي لا يتغير والإفتقار إلى لغة الحوار” الهادف والبناء بين الطرفين. فلابد من خلق لغة حوار بين الزوجين وعدم الانقياد نحو الخوض فى الأحاديث التافهة والتي سبق التحدث.

التشبث بالرأى والتمسك به سواء من الزوج أو الزوجة فكثيراً ما نرى اختلافات جمة تحدث بينهما فقد يكون هذا الاختلاف بسيطا أو غير بسيط ، ولكن الأهم في ذلك هو ( المرونة ) فيجب فى هذه الحالة أن يتنازل طرف من إحداهما من أجل أن يسير بهما قارب الحياة بهدوء وعلى الوجه الأكمل وبدون منغصات تعكر صفو حياتهما .

عمل المرأة أيضاً قد يكون سببا مهما جدا وحيويا مما يتسبب به من خلق مشكلات بسبب التقصير فى رعاية الأولاد والمنزل وقد تؤدي إلى الطلاق .

العامل التكنولوجي والجلوس الطويل بل قضاء اليوم بالكامل أمام (آلة جامدة غير عاقلة) ! ( الكمبيوتر والانترنت) مما فيه من إهمال الزوج لزوجته، قد يكون سببا في ملل الزوجة ورغبتها فى الانفصال .

(وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا) النساء

والتقليل من هذا الظاهرة لابد قبل الوقوع في الخطأ يجب عليك ان تحسن اختيار شريك حياتك منذ البداية ثم الالتزام بضوابط حسن المعاشرة ومد جسور الود والثقة والحرص على فهم الطرف المقابل فهما صحيحا وإن يعرف الزوج والزوجة واجباتهما ومسؤولياتهما وان يلتزم كل طرف بما له وما عليه . والعلاج من هذه مشكة يجب ان يكون هناك تقارب فكري بين الطرفين ومحاولة فهم كلاً منهما للآخر والتقريب في وجهات النظر فالإختلاف في الرأي لابد من وجوده ولكن ولابد أيضاً أن يتنازل إحداهما للطرف الاخر وايضا يكون خلق جو عائلي وروح دافئ يملأهما الترابط الأسرى .

سيف عباس الحسيني – بابل