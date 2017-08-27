دور المصارف الخاصة في التنمية

مر العراق في وقتنا الراهن بمرحلة عصيبة اثرت بشكل مباشر وكبير على الحركة الاقتصادية بكل تفاصيلها والتي ادت الى اضطراب وتردي الوضع المعيشي للفراد العراقي حين الفت به الاوضاع الامنية بتداعياتها السلبية على عصب الحياة والمتثلة بالاقتصاد خلال مرحلة الراهنة مما دفع المختصين بالجانب المالي الى توجيه نسبة من الموارد الوطنية التي تدعم الجانب الامني والعسكري الذي تكون له الاولية وتلكؤ عملية البناء والتنمية في المجالات الاساسية الاخرى ذات التماس المباشر بحياة المواطن البسيط كالبنى التحتية والقطاعات الصناعية والزراعية والسكن والتعليم والصحة والنقل والخدمات الاخرى ويرجع السبب في ذلك الى محدودية مصادر الايرادات والتمويل الاساسي للبلد وهو النفط والذي يمر في الوقت الحالي بحالة من التذبذب وهبوط الاسعار … ان الاحساس الوطني والشعور بالمسؤولية تجاه العراق ارضا” وشعبا” يتطلب وقفة جادة من قبل الجهات المختصة بالمجالات الاقتصادية والمؤسسات الداعمة للعمل الاقتصادي وتقديم مسيرة الاصلاحات الاقتصادية وضمن جميع القطاعات هدفها تحقيق التنمية الاقتصادية . من هذا المنظور فان قطاع المصارف الاهلية يمثل بنية متكاملة للموارد المطلوبة وضمن مجال جغرافي واسع من خلال فروعها في داخل العراق وخارجه. أن جودة الموارد المعتمدة لديها سواء كانت مادية او بشرية بالاضافة على اعتمادها على الاليات المتطورة في مجال تقنية المعلومات والتي تساعد في سرعة الحصول على المعلوماتية المطلوبة وبدقة تعكس الصورة الحقيقية للدعم الذي يقدمة القطاع المصرفي الخاص والذي تمثلة دائرة الصيرفة في مجال الظروف المحيطة والتسيهلات بجميع انواعها وتمكين ادارة المصارف الاهلية من متابعة مراحل الاداء للعمليات والخدمات المصرفية بفترات دورية متقاربة للوقوف على جودة الاداء وتشخيص نقاط الخلل والحفاظ على مبدأ التوازن في تسير الامور وبدون تلكؤ او توقف. وبدوري ومتابعتي لمجريات الامور والعلاقة ما بين المراكز القيادية في الصيرفة وجدنا ان هناك مصارف لها القدرة على المساهمة في دعم مسار العملية الاقتصادية العراقية والمساهمة في عملية البناء والاستثمار في جميع المجالات وذلك بسبب القدرة على نزع فتيل الفجوى القاهرة واستئصال من تلك المصارف وقد تم استقطاب كثير من الشركات الاجنبية والوطنية الكفؤة بالمساهمة في عملية الاستثمار والعمل على جلب رؤوس الاموال من الخارج الى داخل الوطن لتساعد ذلك بفتح مصادر جديدة أخرى للتمويل وتوسع السوق الاقتصادي العراقي . ان المصارف الاهلية والتي تعتبر اهم القطاعات الاقتصادية والساندة لعمل الحكومة وبالارتقاء بالمستوى المعيشي للمجتمع لذا فأن على الجهات المختصة القطاعية والقائمة على تنفيذ استراتيجية التنمية ان تاخذ بعين الاعتبار والاهمية دور القطاع المصرفي ليكون داعما” رئيسيا” وشريكا” اساسيا” في ستراتيجية الحكومة وتوجيه رؤوس الاموال في عملية البناء . فتحية لاصحاب القرار في التوجية والقيادة لاناس يعملون بسرية عالية للاخذ بالمصارف الاهلية وتصحيح المسيرة.

صلاح الحسن