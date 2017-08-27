إغلاق عشر محطات لتحلية المياه غير مجازة ببعقوبه

ديالى توزع 274 قطعة أرض سكنية بين عوائل الشهداء

ديالى ــ سلام عبد الشمري

اعلنت محافظة ديالى ، عن توزيع قطع اراض سكنية بين عوائل شهداء القوات الامنية والحشد العشبي ، مؤكدا انه لولا الشهداء لما انتصرنا على قوى الارهاب الداعشي .

وقال محـــــــافظ ديالى مثنى التميمي لــ (الزمان) امس ان (ابناء محافظة ديالى من القوات الامني والحشد الشعبي دافعوا عن المحافظة بدمائهم الطاهرة وهذا ابسط حق نقدمه الى عوائلهم ، مضيفا انه لولا شهداء الحشد والقوات الامنية لما انتصرنا على قوى الارهاب الداعشي) .

وبين التميمي ان (محافظة ديالى قدمت عددا من ابنائها شهداء في سبيل الوطن والدفاع عن المقدسات والاسلام ضد اعداء الانسانية والحياة قوى الارهاب الداعشي) . من جانب آخر بين رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني ، أن (قلة التخصيصات المالية للمحافظة هـــــــي المشكلة الرئيسية التي تعوق عمل الدوائر الخدمية في توفير الخدمات ، ما جعلها تعتمد وبشـــــــكل كبير على امكانياتها الخاصة والمحدودة) . واضاف الدايني لــ (الزمان) ، انه (رغم قلة التخصيصات فان جهود بعض الدوائر ومنها كوادر بلدية بعقوبة واضحة في استمرار اعمالها وتقديم خدماتها الى المواطن في ديالى وبالجهود الذاتية).

من جهتها نظمت لجنة الايرادات في مجلس محافظة ديالى ورشة عمل حول مشاريع الدوائر الحكومية برئاسة رئيس لجنة الايرادات في مجلس محافظة ديالى قاسم المعموري وبحضور مدراء اقسام الحسابات والقانونية في دوائر محافظة ديالى.

وبين المعموري لــ (الزمان) ، ان (الهدف من الورشة تعريف مدراء الحسابات والدوائر القانونية بالآليات التي تم من خلالها استحصال الايرادات المحلية والبنود القانونية التي تم اعتمادها في زيادة الايرادات المحلية لمحافظة ديالى ومقارنتها بالمحافظات الاخرى التي سبقت ديالى في هذا المجال والاستفادة من تجاربها في حل الاشكالات القانونية التي واجهتها) . واشار المعموري ، الى ان (القانون اعطى مجالس المحافظات الكثير من الصلاحيات التي يستطيع من خلالها دعم عمل الدوائر وتنفيذ المشاريع التي تخدم المواطن وتساهم بتحسين البنى التحتية في ديالى ومعالجة مشكلة الموازنة التقشفية التي تعتمدها الحكومة المركزية في بغداد والتي ادت الى توقف عشرات المشاريع في محافظة ديالى) .

محطات تحلية

وأعلنت دائرة صحة محافظة ديالى ، عن إغلاق عشر محطات تحلية مياه غير مجازة في قضاء بعقوبة ، مشددا على اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين في حالة تكرارها .

وقال مدير إعلام صحة ديالى نبيل الشمري لــ (الزمان) امس إن (الفرق الرقابية في قطاع بعقوبة الاول قامت بحملة تفتيش واغلقت عشر محطات RO غير مجازة بالشمع الاحمر في عدد من مناطق بعقوبة المركز ” حي التحرير ، حي المصطفى ” وناحية بهرز).

اجازة صحية

وأضاف الشمري ، أنه (في حال اعادة فتح المحطات من دون اجازة صحية سيتم احالة أصحابها الى الجهات المتخصصة لاتخاذ اللازم) ، مشيرا الى ان (الفرق الرقابية مستمرة في أداء واجباتها من أجل معالجة اي مخالفات تحدث وتؤدي الى التأثير على صحة المواطنين) . من جانب آخر حذر رئيس المجلس المحلي لقضاء المقدادية عدنان التميمي ، من ان (هناك جهات متنفذة وفصائل مسلحة تحاول السيطرة على متنزهات حكومية واماكن سياحية مهمة داخل المحافظة لاستغلالها في تحقيق مكاسب شخصية واموال بالتزامن مع المناسبات والاعياد) . واضاف التميمي لــ (الزمان) ، ان (هناك جهة متنفذة سيطرت مؤخراً على متنزه قرب الصدور بأطراف المقدادية، حيث قامت بتأهيله وتزويده بألعاب بغرض استغلاله لجمع الاموال عن طريق افتتاحه امام المواطنين خلال ايام عيد الاضحى المقبل) . واوضح التميمي ، ان (هناك معلومات متوفرة، تؤكد استغلال جهات متنفذة بعضها تحمل عناوين سياسية بارزة، لأراضٍ ومساحات شاسعة ومهمة في مناطق عدة من المحافظة لتحقيق مصالح شخصية) ، داعيا الحكومة والجهات ذات العلاقة الى (ضرورة التدخل العاجل وانقاذ الاراضي الحكومية من الجهات الفاسدة التي تحاول الاستيلاء عليها واستغلالها بشتى الوسائل).