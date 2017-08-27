المصارف مطالبة بإتباع وسائل حديثة في التداول اليومي واللجوء للصكوك والبطاقات الإئتمانية والحوالات

خبراء لـ (الزمان): على المركزي تفعيل توجيهاته بتسلّم العملات النقدية التالفة من المواطنين

بغداد – شيماء عادل

دعا خبراء في مجال الاقتصاد المصارف الحكومية والاهلية الى اتباع الوسائل الحديثة في تعاملها اليومي من خلال استخدام الصكوك والبطاقات الائتمانية والحوالات المصرفية بدلاً من التعامل بالعملة الورقية لتلافي تلفها وهدر الاموال لطبعها مجددا , داعين البنك المركزي الى تفعيل توجيهات سابقة له بتسلم العملة النقدية التالفة من المواطنين وتعويضهم بكامل قيمتها ، محذرين في الوقت نفسه من خطورة كثرة تداول الاوراق النقدية على الصحة العامة .

وقال الخبير الاقتصادي عبد الحسين المنذري لـ(الزمان) امس ان (العملة الورقية من الناحية التاريخية حلت محل المقايضة اي تبادل السلع والبضائع في العصر الجاهلي وعندما استخدمت النقود كانت معدنية مثل الدينار الذهبي او درهم من فضة وبتطور الزمن اصبحت ظاهرة التضخم العالمية تتأثر بالاسعار والمتغيرات الاقتصادية واصبح طبع هذه العملات المعدنية عملية غير اقتصادية بالنسبة للدول )، مضيفًا ان (اغلب الدول لجأت الى طبع عملات ورقية بعد ان وجدت ان العملات النقدية لا تخدمها من الناحية الاقتصادية والكل يعلم ان العملات الورقية تتعرض بسبب كثرة الاستخدام الى التلف وتلحق بها علامات القدم وتكون عرضة للاتساخ نتيجة كثرة تناقلها من يد الى اخرى وبالتالي تصبح وسيلة ملائمة لنقل الامراض والبكتيريا من يد الى اخرى ).

عملات

واوضح ان (كل العملات الورقية لها عمر محدد او عمر افتراضي ليتم تبديلها في ما بعد والبنوك المركزية تقوم بسحب العملات الورقية التالفة وتضخ مكانها عملات جديدة صالحة للاستخدام ونظيفة قابلة للاستخدام ) موضحا ان (البنك المركزي العراقي أصدر في سنوات سابقة منشوراً للمصارف يطلب منها سحب العملات التالفة والممزقة والمعرضة للتلف نتيجة سقوط مواد كيماوية عليها من التداول وتسلمها من المواطنين واخذ نسبة عشرة بالمئة من قيمتها فقط وبالاشهر الاخيرة بعد ان ازدادت كميات الاوراق النقدية التالفة والممزقة دعا البنك المصارف الى تسلمها من المواطنين مقابل تعويضهم بكامل قيمتها من دون اخذ اي نسبة من المواطن وحتى قيمة الطبع لهذه الاوراق التي تم طبعها في الدول الاوربية بالتالي اصبح بإمكان المصارف تسلم العملات التالفة من المواطن مباشرة وتعويضه بكامل قيمتها ومن ثم تقوم بتسليمها للبنك المركزي الذي يقوم بدوره في تعويض المصارف بقيمتها كاملة).

ورأى المنذري ان (الحل الوحيد لمشكلة تلف العملة وتجنب الامراض التي يمكن ان تنتقل الى المواطنين عن طريق تداول هذه العملات يتمثل في لجوء المصارف الى استخدام اساليب الكترونية حديثة في عملها تستخدم حاليا في جميع بلدان العالم ومن هذه الاساليب اللجوء الى استخدام الصكوك او التعامل عبر البطاقات الائتمانية او عن طريق الحوالات المصرفية ) لافتا الى ان (دول العالم تحاول الآن استخدام طرق حديثة وسهلة عند تعاملها مع الزبائن من شأنها ان تجنب المصارف عناء تسلم الايداعات من المواطنين او صرف المبالغ الورقية وكل هذا عن طريق استخدام البطاقة الائتمانية او التحويلات المصرفية او الصكوك ولذا يجب على المصارف ان تطور من نشاطاتها وان تلجأ لمثل هذه الطرق الحديثة من اجل المحافظة على العملة الورقية من التلف). وأضاف ان (البنك المركزي كان في تسعينيات القرن الماضي ابان الحصار الذي فرض على العراق يطبع العملة الورقية بالورق العادي الذي لايكلفه مبالغ ذات شأن ولكن كان عمرها الافتراضي قصيراً جدا وكانت عرضة للتلف بسرعة لكونها تختلف عن العملات الورقية التي كانت تطبع في سويسرا او العملات السويسرية ما دفع البنك انذاك الى الايعاز للمصارف بضرورة تشكيل لجان يكون دوام اعضائها صباحياً ومسائياً مهمتهم القيام بفرز العملات الرديئة او التالفة وفروع المصارف وارسالها لمخازنها من اجل ارسالها الى البنك المركزي والذي بدوره يقوم بتعويضها بقيمها وبعدها يقوم البنك المركزي بجمع تلك العملات التالفة من اجل حرقها وطبع اخرى جديدة بدلًا عنها).

تقليل تداول

واوضح ان (الاجراء المذكور كان مفيدا جدا في تقليل تداول العملة التالفة ووجود مثل هكذا لجان ضروري جدا على الرغم من وجودها الان ولكن المصارف العراقية لا تتبع الآليات من اجل فرز العملات التالفة وبالتالي يتحمل المواطن من المتقاعد او الموظف الضرر عند تسلمه راتبه الذي يكون اغلبه تالفاً وممزقاً فيجد صعوبة في التصرف به).

ودعا المنذري البنك المركزي الى (تفعيل منشوراته السابقة والايعاز الى المصارف بفرز العملات التالفة من الصالحة وتسلم العملات التالفة من الزبائن من اجل ارسالها للبنك المركزي لتعويضهم بقيمتها ورفع ثقل استبدال هذه العملات التالفة من على كاهل المواطنين اضافة الى تنشيط المصارف والعمل على تطوير اساليبها المصرفية واللجوء الى البطاقة الائتمانية او الصكوك او التحويلات المالية). بدوره، اكد المحلل الاقتصادي ملاذ الامين احتمالية انتقال الامراض بين المواطنين نتيجة تداول العملة الورقية اضافة الى تلفها لكثرة استعمالها.

وقال الامين لـ(الزمان) امس ان (العملة الورقية تتعرض الى التلف لكثرة تداولها وانتقالها من يد الى اخرى وربما يلمسها في اليوم الواحد اكثر من عشرة اشخاص لذا ولما تقدم ولأسباب اخرى وضعت شروط امنية عند طباعة العملة الورقية لتتحدى الانتقال السريع بين الايادي خلال عمرها المحدد من دون ان تتلف، الا اذا تعرضت الى عارض خارج عن الارادة كالحرق او سقوط المياه او المواد الكمياوية وغيرها من السوائل عليه ).

واضاف ان (البنك المركزي اصدر بعد 2003 عام عملات ورقية بالدينار العراقي من فئة 250 ديناراً و500 دينار و1000 دينار و 25000 دينار واصدر ايضا عملات معدنية الا انها لم تلق رواجا كما اصدر طبعات عدة من العملات اعلاه وقام بسحب العملات التالفة واصدرعملة جديدة مساوية لها من اجل تهيئة النقد المطلوب للتداول).

وتابع ان (انتقال الامراض من خلال ملامسة الاوراق النقدية امر وارد وعلى المصارف تعريض النقود الورقية المودعة لديها للهواء والحفاظ على نضارتها وديمومتها واستمرارها في التداول).

واضاف ان (البنك المركزي ينصح المواطن بالحفاظ على العملة لانها تمثل بلده وان اي ضرر فيها يعني حرمان المواطن من التمتع بقيمتها المالية ) لافتا الى ان (اغلب الدول تعتمد على اصدار بطاقات الاعتماد المصرفية لتقليل استخدام النقود الورقية والمعدنية وهي ظاهرة حضارية تبعد المواطن عن التعرض للسرقة وتسهل عملية نقل الاموال بشكل آمن من دون لمس العملة النقدية).

ولفت الامين الى ان (نظام البطاقات المالية اوالبطاقة الاعتمادية في العراق يحتاج الى تطوير برنامج الصرف والايداع بشكل وطني شامل ونشر اجهزة تعريف البطاقة المالية في جميع المحال والشركات والدوائر الحكومية التي يتم من خلالها تقليل نسبة تداول العملة الورقية الحقيقي والاستعاضة عنها بالتداول الرقمي مع ضمان جميع الحقوق بالنسبة للمستهلك والبائع).

نجاح تجربة

داعياً البنك المركزي ووزارة المالية والمصارف العاملة والشركات المالية الى (السعي لانجاح تجربة البطاقة المالية او بطاقة الاعتماد وجعلها في متناول جميع المواطنين البالغين والموظفين والتجار كونها تعد نقلة حضارية باتجاه تحديث وسائل الصرف المالي بين المستهلك والشركات التجارية او القابضة).من جانبهم، طالب مواطنون المصارف الاهلية والحكومية الى مساعدتهم في استبدال العملة النقدية التالفة لصعوبة صرفها في الاسواق .وقال اياد خليل (شارع فلسطين- بغداد) لـ(الزمان) امس ان (الرواتب التقاعدية وحتى رواتب الموظفين غالباً ما تكون تالفة وممزقة وغير مقبولة عند الباعة الامر الذي بجعل المواطن يخسر آلاف الدنانير شهريا كون النقود تالفة)، مضيفًا ان (المواطن عندما يودع أمواله لدى المصارف فلا يتسلم موظفو المصارف الا العملة الجيدة وغير التالفة ولكن عند سحبه أي مبلغ فيفرض عليه موظفو المصارف تسلم اوراق نقدية تالفة وبحالة يرثى لها وعند اعتراضه وطلبه استبدال اية ورقة نقدية يتحجج الموظف بأن كل النقود هكذا حالتها وانا لست المسؤول على تلفها ولا يمكن ان استبدلها ومهمة صرفها تكون من مسؤولية المواطنين).

ودعت ام حيدر (مدينة الشعب) البنك المركزي والمصارف الى (حل هذه المشكلة التي يواجهها المواطنون ولاسيما عند صرف اموالهم عبر فروع المصارف والعمل على استبدال التالف من العملة )، مضيفة ان (هذا الامر من مسؤولية الجهات الحكومية التي عليها تعويض المواطن عن العملات التالفة التي تصل اليه خلال تداوله اليومي).

وعن الاضرار الصحية التي يمكن ان يتسبب بها تداول العملة النقدية على الصحة العامة ، اكدت دراسة نشرت في موقع الكتروني ان 94 بالمئة من العملات الورقية ملوثة بالبكتيريا وان 7 بالمئة منها ذات اضرار على صحة البشر . وقال الطبيب العام اسامة ماجد ان (العملات الورقية يمكن ان تتسبب في اعراض مرضية مختلفة مثل القئ وآلام البطن والالتهابات وعدوى بكتيرية)، مشيرا الى ان (الكثير من الابحاث اثبتت ان العملات النقدية تحتوي على مجموعة من البكتيريا الضارة على جسم الانسان ).

التهابات جلدية

واضاف ان (الفئات الاكثر عرضة للعدوى بالالتهابات الجلدية الناتجة عن العملات الورقية هم العاملون في محطات البنزين او القطاعات المصرفية او الباعة المتجولون ). ونصح ماجد بـ (ارتداء قفازات بلاستيكية او وضع معقم للايدي او غسلها بشكل مستمر لتفادي انتقال الجراثيم ).

واوضح الاستاذ في علم البيئة علي عشقي ان (العملات الورقية يمكن ان تصيب الانسان بالعدوى ويتوقف ذلك على كثرة استخدامها)، موضحا ان (العدو الاكبر للبكتيريا والفيروسات في هذه العملات وغيرها المادة القلوية الموجودة في الصابون ). واشار الى ان (كثير من الناس لا تتعامل مع الاوراق النقدية لانها ملوثة بالبيكتريا )، مبينا انه (كلما كان معدل تلوث المجتمع قليلا ستكون العدوى البكتيرية اقل وذلك يعتمد على المجتمع ونظافته ).