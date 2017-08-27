رزق الفقراء خطوط حمر – سهام فيوري

درسنا لسنوات وعملنا وضاعت أجمل أيام عمرنا في بلدنا العزيز وتحملنا سنوات الحصار وعانينا من عدم السماح لنا بالسفر نحن حملة الشهادات ولم يسمحوا لنا بالسفر وإكمال الدراسات العليا في الخارج نحن جيل الستينيات والسبعينيات الجيل المتعب الذي لم تشمله الامتيازات كالتي شملت من قبلنا شقة في شارع حيفا وأثاث وسيارة من الخارج وقطعة ارض.

ورغم كل معاناتنا عملنا وأبدعنا وقدمنا البحوث العلمية وخدمنا التعليم بأمانة.. وجاءت إحداث 2003 لنتأمل خيرا ونتصور إننا سنسكن في مجمعات سكنية وفق طراز حديث ونصعد المترو ونفتخر بالمدارس الحديثة لأولادنا ويتحسن وضع المستشفيات ويمنحونا التأمين الصحي ونطمئن في حال تقاعدنا من إننا لن نعاني بل سنجد مكانا للترفيه واندية اجتماعية لعوائلنا.

ياللصدمة؟

ضاعت الأحلام وضاع البلد..انتشرت الأمية وانتشرت الأمراض وزاد الأطباء جشعا حتى أصبحوا تجارا .وتهدمت المدارس التي أكل عليها الدهر وتهرأت جدرانها وانهار التعليم .وانتشرت المخدرات وحبوب الكبسلة وكثرت المقاهي التي تأوي الأحداث وتسقيهم السموم وانتشرت في الأسواق الأغذية الفاسدة المنتهية الصلاحية واصبحنا بلد مستهلك …وزادت البطالة وكثرت مشاكل الشباب .

بعد كل هذا يخرج لك من كان سببا في خراب البلد ويداعي بالإصلاح ..اين كنت طوال 14 سنة لتتذكر الان ان بلدنا ينتهي اليس من حزبك مسؤول في مجلس البلدية والمحافظة والوزارات والنواب اين كنت لتتذكر الان انك تريد الإصلاح ..أموال البلد هربها المسؤولون وودعوها في بنوك في الخارج والآن يعلنون التقشف ويريدون تخفيض رواتب الموظف والمعلم والأستاذ الجامعي.

رواتب الفقير خط احمر ..

نعم انتم أصحاب القرار ولكنكم قلة ونحن 30 مليون عراقي والانتخابات على الأبواب من ينتخبكم وانتم تحاربون الفقير في لقمة عيشه ..من ينتخبكم وانتم لاتفرضون الضرائب على التجار وتجاملون الطبيب ولاتحددون سعر الكشفية والسونار والمفراس والادوية. من ينتخبكم وانتم تذلون كبير السن وهويستلم تقاعده والاجراءات المملة .

انتم تقررون نعم ولكننا الشعب ونقرر مصيرنا .

لالتخفيض الرواتب لا للمساس بالتقاعد