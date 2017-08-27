فرع نقابة مهندسي واسط ينفّذ برنامج المدرّب المحترف والنموذجي

واسط – الزمان

ناقش فرع نقابة المهندسين في محافظة واسط برنامج المدرب المحترف والنموذجي بطريقة حديثة تواكب سوق العمل وعصر التطور التقني والتكنولوجي ، مؤكدة ان هذه الممارسة تمكن المشاركين من تعلم أنماط تدريبية وتدريسية جديدة ، وفهم الدور والوظيفة لعملية وإعداد وتنفيذ وتقييم وتحسين البرامج التدريبية والتطويرية وفق احدث المعلومات التطبيقية .

وقال بيان تلقته (الزمان ) أمس ان ( البرنامج نفذ بمدة 10 ايام بواقع 3 ساعات يوميا ، استخدمت فيه احدث النظريات وأفضل الطرق والاساليب المستخدمة في العالم من مناهج وحقائب وجلسات علمية وفنية ذات مهارة ، وركز البرنامج ، على اشراك الموضوعات التي تنمي التفكير والابداع عند المشاركين خصوصا انهم مدربون سابقا، وتقديم وفق مفهوم تعلم الكبار احدث التطبيقات والممارسات ، نقلت تجارب مثل المدرب والميسر والحلقة العلمية وتقديم جلسات برئيس وأعضاء جلسة وثنائي ورباعي المحاضر بحيث تتعلم النظري والعملي وتطبق وفق الحواس الخمس ), واضاف انه (تم أدخال مناهج مثل البرمجة اللغوية العصبية والخارطة الذهنية وأنماط الشخصية ، كما تم ممارسات وتمارين تدريبية مثل دورق السمكة وصدى المعرفة والعروض العلمية والتعلم الجماعي والتعاوني).

واوضح البيان انه (تم توفير 13مدربا وباحثا نقلوا تجاربهم وخبراتهم وأساليبهم التدريسية والتدريبية ، منها القديم والحديث وفق التنمية البشرية والمستدامة والتنمية في كل عمل ، مما أعطى المضامين بعدا جوهريا هو تفعيل الجودة الشاملة في المؤسسات وتطبيق مبادى التقييم والتقويم الذاتي وفق نظام الكفاية الشخصية وتم أدخال موضوع قياس اثر التدريب والتعلم والعائد من الاستثمار في التدريب الذي يعد نادراً محليا ،وهي لغة الجسد والقيادة التحويلية والاحصاء وكيفية كتابة البحث العلمي والعلاقات العامة لتحسين جودة العمل وفق الوظائف المتخصصة للموارد البشرية ).

وتابع انه (تم تعزيز البرنامج بتقديم بحث بشأن مبادئ القيادة التحويلية وتجربة محلية وتجربة التدريس ماوراء المعرفة واستطاع المشاركون خلالها تعلم أنماط وطرق واساليب وتم اختبارهم باستمارات معدة بصورة عالية الجودة لمعرفة أنماط تفكيرهم وقدراتهم وتقييمها إحصائيا كما أستخدم جانب اللون كمعنى ومضمون في برامج التدريب واهمية معرفته وتطبيقه في العرض والتقديم والقاعة والجمهور لتكوين طاقة إيجابية منتجة و استخدمت فيها مفهوم مبدأ الادارة بمدير والادارة بقائد والادارة بمدرب).

ونقل البيان عن المحاضر الاعلامي حسين العتابي القول انه (تم توظيف التجربة المهنية لدى المبدعين في المؤسسات ونقلها الى المشاركين عبرهم في البرنامج وان الهدف العام هو تمكين القدرات وتحسين التفكير والادراك وتعزيز القابليات مهنيا وحرفيا وتفعيل التنمية البشرية مؤسساتيا لتنعكس على الزبون والمجتمع),.

واضاف (اما الهدف الخاص هو نقل تجارب العالم في التدريب والتطوير واثبات ان العراق بلد فيه كفاءات يمكن استثمارها بدلا من ان نبعث منتسبين للتدريب في الخارج ، كذلك توفير قادة مؤسسين ليتولوا مهمة التدريب والتطوير).

واوضح العتابي انه ( استطعنا من جعل المدرب قادرا على التفكير الجدي في أعداد بحوث ودراسات بعد تدريبه على كتابة البحث العلمي ، وتقديم معاومات حقيقية عن توثيق الإنجازات وتدوين الاعمال في سيرة ذاتية معيارية أنموذجية حيث قدمت نماذج نادرة عراقيا ).