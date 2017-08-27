النزاهة النيابية تطلب من لجنة الخبراء أوليات المرشحين

شاكر لـ (الزمان): تحرّك لإلغاء مجلس مفوضية حقوق الإنسان جراء مخالفات واضحة

بغداد – الزمان

أكد رئيس منظمة خيمة العراق الخبير في مجال حقوق الانسان وثاب شاكر وجود تحرك جاد لإلغاء مجلس المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان الذي اختارته لجنة الخبراء النيابية وصوّت مجلس النواب عليه مؤخراً واحالة اللجنة الى التحقيق، فيما طلبت لجنة النزاهة النيابية من اللجنة المذكورة تزويدها بالأوليات الخاصة بترشيح شاكر لمجلس المفوضية بعد اعتراضه على عدم ترشيحه للمرحلة الثالثة. وقال شاكر لـ(الزمان) امس ان هناك تحركاً جاداً لإحالة لجنة الخبراء المكلفة اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضية الى النزاهة بسبب عدم التزامهم بالضوابط والتعليمات لدى اختيارهم لأعضاء المجلس . واوضح ان التحرك يهدف ايضاً الى إلغاء المجلس الذي جرى اختياره مؤخراً وفقاً للأهواء الحزبية من دون انصاف حقيقي للمتقدمين. وطلبت لجنة النزاهة النيابية من لجنة الخبراء المكلفة إختيار اعضاء المجلس تزويدها بالأوليات الخاصة بترشيح شاكر ، بموجب كتابها المؤرخ في السادس عشر من الشهر الجاري الذي أطلعت عليه(الزمان) والموجه الى لجنة حقوق الانسان النيابية .

اتخاذ اللازم

وعزا رئيس لجنة النزاهة البرلمانية طلال الزوبعي الطلب الى رغبة لجنته بالاطلاع على الاوليات واتخاذ اللازم . ووجه شاكر كتاباً الى نائب رئيس البرلمان همام حمودي ورئيس واعضاء النزاهة النيابية ابدى خلاله اعتراضه لعدم تبيان لجنة الخبراء التي يرأسها النائب ارشد الصالحي الاسباب التي دعت الى اقصائه من عبور المرحلة الثالثة. واوضح انه تقدم بطلب للتحقيق في عدم ترشيحه متهماً لجنة الخبراء بـ(تغليب الانتماء الحزبي والطائفي والعلاقات الخاصة )، مشيراً الى ان (اعضاء لجنة الخبراء المصغرة قد ارتكبوا جريمة الحنث باليمين) الذي يلزم اختيار اعضاء مستقلين وكفوئين من دون الرضوخ للضغوطات الحزبية والسياسية. وتابع ان نزاهة البرلمان طلبت بكتاب رسمي مؤرخ في التاسع من تموز الماضي من لجنة حقوق الانسان النيابية اتخاذ ما يلزم بشأن كتاب منظمة خيمة العراق الذي تضمن المعلومات الواردة آنفاً فأجاب الصالحي بكتاب (اقتصر على وصف الاجراءات المتخذة) ، لافتاً الى ان(الكتاب لم يجب على الطعن المؤشر في ان اختيار اعضاء المفوضية قد تم على اساس طائفي وحزبي والتأثر بالعلاقات الخاصة). ورأى انه كان على لجنة الخبراء الاجابة بالتفصيل عن سبب رفض ترشيح الطاعن ومقارنته بأسباب قبول المرشحين في المرحلة الثالة).

درجات نجاح

مطالباً بـ(بيان الدرجة التي حصل عليها الطاعن ومقارنتها مع معدل درجة النجاح من الدرجة الكلية البالغة 40 بالمئة). وطالب شاكر ايضاً بـ(بيان اسس القبول واسباب عدم قبول ترشيحه بالتفصيل)، متسائلاً (هل ان لجنة الخبراء قد وضعت معايير للاختبار وبيان اسباب عدم توفرها لديه). ولفت الى ان رد اللجنة (لم يفصل بالطعن بإجراء التحقيقات اللازمة وصولاً لحقائق واسس اختيار اعضاء مجلس المفوضية وانما اكتفى ببيان عدد المرشحين والطعون المقدمة والفصل فيها)،وتساءل ايضاً عن كيفية دراسة وتقويم طلبات المرشحين وملفاتهم وعلى اي معيار زاي اسس وكيف تميز مرشح على آخر. وخلص شاكر الى المطالبة بمخاطبة رئيس لجنة الخبراء لبيان الموقف وابداء (اجابة صريحة وقاطعة لكل الاسئلة المشروعة ومتابعة الطعون بما يكفل تطبيق القانون والمعايير المعتمدة من اللجنة بعيداً عن تأثيرات وضغوط العلاقات المريضة غير القانونية)، على حد تعبيره. وابدى استغرابه لـ(عدم معرفة لجنة الخبراء بمواد قانون المفوضية واضطرارهم الى مراجعته بعد تلقيهم الطعون)، لافتاً الى ان(هذا الامر يكشف عن تناقض في قرارارت اللجنة). وكانت لجنة الخبراء النيابية قد اوضحت في معرض ردها على استفسار سابق للنزاهة النيابية بأنها عملت على دراسة وتقويم ملفات المتقدمين وان استمارة قد اعدت للتقويم بالاتفاق مع مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لتبيان التحصيل الدراسي وخبرة المتقدم في مجال حقوق الانسان والخبرة القانونية واللغات التي يجيدها وانه على اساس تم تقويم المتقدمين. واضافت انه بعد النظر بالطعون المقدمة من المستبعدين تمت اعادة من بلغ عمره 60 عاماً فما فوق ويبلغ عددهم 17 متقدماً من ضمنهم طلب شاكر. وتابعت ان لجنة خاصة برئاسة القاضي عبد الستار البيرقدار تشكلت للنظر بالطعون بعد اختيار 52 متقدماً للمقابلة من بين 111 مرشحاً تضمنتهم لائحة الناجحين وعند فتح باب الطعون تقدم 40 مرشحاً بالطعن فتم الاتفاق على اعادة التقويم وفي كانون الثاني الماضي تمت اعادة 10 منهم بعد ان حسمت الاستمارات جميعاً وبذلك اصبح عدد المتقدمين 62 مرشحًا. وكان شاكر قد تقدم بتمييز لدى محكمة القضاء الاداري ضد قرارها المتضمن عدم النظر في دعواه التي رفعها على رئيس مجلس النواب جراء رفض لجنة الخبراء المكلفة اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضية المتضمن عدم الموافقة على انتقاله الى المرحلة الثالثة – المقابلات بالرغم من اهليته وحصوله على درجة عالية في الامتحان ، مؤكدًا انه كان على المحكمة وقف اجراءات اختيار المرشحين للمفوضية لحين صدور قرار نهائي في الدعوى وتحقيق رقابة قضائية صارمة من خلال الوقوف على مدى الالتزام بالاحكام القانونية ومراعاة المعايير الدولية في الكيفية التي تم بموجبها اختيار اعضاء المفوضية .واوردت مذكرة التمييز اربعة اسباب للتمييز اهمها ان المحكمة لم تفصل في سبب رفع الدعوى المرفوعة في كانون الثاني الماضي التي طالبت بابطال والغاء قرار لجنة الخبراء.كما اتهمت المذكرة اختيار اعضاء اللجنة وفقًا للمجاملات السياسية والحزبية الامر الذي دعا ممثل مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق تعليق عضويته في لجنة الخبراء المذكورة.

مذكرة تمييز

واطلعت (الزمان) في وقت سابق على مذكرة التمييز التي ونشرت تفاصيلها في حينه.وكانت محكمة القضاء الاداري قد اتخذت قرارها في 21 حزيران الماضي بعدم البت بالدعوى بذريعة ان الامر يتعلق بخيارات لجنة الخبراء. وكانت الخبيرة في مجال حقوق الانسان سلامة الخفاجي قد كشفت عن اعتزام منظمات مجتمع مدني رفع دعوى قضائية للطعن بعملية اختيار اعضاء المجلس الجديد للمفوضية بسبب الخروقات التي رافقتها، لافتة الى استقالة اثنين من اعضاء لجنة الخبراء وقيام ممثل مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق بتعليق مشاركته في العملية للسبب نفسه ، معربة عن اسفها لعدم استجابة مجلس النواب لندائها بتحقيق التمثيل النسوي المقرر قانوناً في المجلس الجديد . وقالت الخفاجي لـ(الزمان) ان (مجاملات شابت عملية اختيار مجلس المفوضية الجديد التي لم تكن بالصورة المطلوبة ما ادى الى وصول اناس لايمتلكون الخبرات المطلوبة في مجال حقوق الانسان او انهم لم يعملوا سابقًا في هذا المجال وانما جرى اختيارهم لكونهم اصحاب شهادات او لقربهم من بعض القوى)، مضيفة انه (كان للجنة الخبراء تأثير كبير في ذلك الامر الذي دفع اثنين من اعضائها الى الاستقالة وهما جمال الجواهري والقاضي علاء وكذلك تعليق ممثل مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق مشاركته في العملية للسبب نفسه بعد ان اعترض على بعض الاجراءات). واضافت ان(العملية شهدت عدم احترام لقانون المفوضية نفسها كما ان عدم تنفيذ القانون في مسألة مهمة كهذه يعد أمراً صعبًا لاينبغي تمريره. كما وجه النائب حنين قدو انتقادات للمفوضية الجديدة ، مؤكدًا ان جميع اعضائها غير مستقلين وانها ستكون رهينة للقوى السياسية. وقال في تصريح أن (مجلس النواب لم يستطع تجاوز ازمة المحاصصة بالرغم من ان الجميع او اغلب القوى السياسية والكتل البرلمانية توجه الانتقادات الى المحاصصة على الاقل في الاعلام، ولكنها لازالت تتمسك بالمحاصصة بقوة)، مضيفًا ان(خير مثال على ذلك عندما صوت مجلس النواب على اعضاء مفوضية حقوق الانسان بعد الاتفاق بشأنهم على اساس الولاءات الحزبية).وبحسب قدو فإن(المفوضية الجديدة لاتضم اي عضو مستقل او لا يتمتع بدعم إحدى الكتل البرلمانية) ، مشيرًا الى أن (وجود مفوضين ذوي ولاءات وانتماءات سيشكل صمام امان للأحزاب المتهمة بانتهاك حقوق الانسان وخاصة في كركوك وسهل نينوى وسنجار وشمال العراق).

كتل برلمانية

مؤكداً أن (المفوضية الجديدة ستبقى ايضا رهينة الكتل البرلمانية والقوى السياسية التي اسست لها مواقع في المفوضية الجديدة)، على حد قوله.وتألف المجلس الجديد للمفوضية 12 عضوًا اصيلًا وثلاثة أعضاء احتياط، وهم كل من همين رشيد زيدان وبسمة محمود مصطفى وثامر ياسين عبد الله وعلي اكرم زين العابدين ومشرق ناجي عبود ووحدة محمود فهد وعلي عبد الكريم وفاضل عبد الزهرة عباس وعقيل جاسم علي وزيدان خلف عبيد وعامر بولص زيا وفاتن عبد الواحد اما الاعضاء الإحتياط فهم بروين محمد امين وانس اكرم محمد وفيصل عبد الله بدر.