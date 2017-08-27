الزراعة تناقش تقانات متقدّمة لتحسين إنتاج الأغنام والماعز

بغداد – داليا احمد

ناقشت وزارة الزراعة التقانات المتقدمة لتحسين إنتاج الأغنام والماعز بحضور الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي رئيس لجنة تقارير الموفدين علي جابر وعدد من المختصين في المجال الزراعي.وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس ان (الحلقة النقاشية تضمنت محاضرة للباحثة فندية حسين هادي من دائرة البحوث الزراعية محطة المجترات بشأن التقانات الحديثة لتحسين إنتاج الأغنام والماعز باستخدام الطرق الحديثة في عملية التكاثر في الأغنام باستخدام الطرق الحديثة في حساب الاحتياجات الغذائية للحيوانات واستخدام الأعلاف البديلة في أوقات شح الأعلاف).

دعم القطاع

واضاف (كما تهدف هذه العملية إلى زيادة إنتاج الحليب وزيادة الخصوبة والوزن وزيادة عدد المواليد في الأغنام والتوائم التي لها مردود اقتصادي للمربي، ومن احد التقانات الحديثة المستخدمة في هذه العملية هي عملية الدفع الغذائي للحيوان قبل عملية التلقيح وقبل الولادة، التي تسهم في زيادة إنتاج الخصوبة والتوائم لدى الحيوان), واوضح البيان ان (الوزارة مستمرة في دعمها للقطاع الزراعي من خلال إرسال ملاكاتها المتخصصة إلى الدول المتقدمة زراعيا بالتعاون مع المنظمات العالمية كمنظمة ايكاردا، لتطوير قدرات العالمين في هذا القطاع ليتم نقلها إلى الفلاح للارتقاء بالقطاع الزراعي وتامين وسلامة الأمن الغذائي) .فيما أكد الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي ان البرنامج الوطني للتلقيح الاصطناعي للأبقار وبرنامج نقل الأجنة يحققان نجاحا كبيرا في زيادة أعداد وإنتاجية وكفاءة الأبقار العراقية.

ونقل البيان عن القيسي القول ان (برنامج التلقيح الاصطناعي للأبقار يعد احد أهم البرامج العلمية والخدمية التي تعول عليها الوزارة بشكل كبير في زيادة أعداد وتحسين نوعية الأبقار المحلية، من خلال تضريبها بأبقار مستوردة ذات صفات وراثية عالية جدا، بحيث يولد الجنين من رحم بقرة عراقية ويكون حاملا للصفات المشتركة ومتطبع على الأجواء والبيئة العراقية),

واضاف إن (الوزارة قامت بموجب هذا البرنامج بتأسيس برنامج اخر هو نقل الأجنة المستوردة من دولة نيوزلندا، حيث يهدف هذا المشروع إلى تحسين سلالات الأبقار العراقية، وتكوين خزين لقطاع الثروة الحيوانية من خلال الاعتماد على هذه الولادات من الأبقار في عملية التلقيح الاصطناعي), مشيرا إلى ان (هذا المشروع بدوره يحقق نجاحا كبيرا ويعد احد أهم الانجازات العلمية التي حققتها الوزارة).

وناقش المركز الارشادي في محافظة النجف اهمية زراعة محصول الذرة الصفراء، وطرق مكافحة الافات الحشرية في حقول وبساتين المحافظة، وبحضور عدد من الفلاحين والمزارعين والخبراء والمختصين في الشأن الزراعي.

أهمية محصول

وتابع البيان ان (الندوة التي عقدت في المركز الإرشادي التدريبي وبالتنسيق والتعاون مع مديرية زراعة المحافظة نوقش فيها عدد من المواضيع منها أهمية محصــــــــــــول الذرة الصفراء والمحاصيل الإستراتيجية في العملية الزراعية, وطرق زراعتها وأفضل وقت للـــــــــــزراعة، وصناعة الزيوت النباتية والأعلاف المركزة، والمردود الاقتصادي الكبـــــــير الذي تحقــــــــــقه، واستخدام المبــــــــيدات في المكافحة والكمــــــــيات اللازمة لها). واضاف انه( تم خلال الندوة مناقشة طرق مكافحة الآفات الحشرية في الحقول والبساتين وباستخدام الأدوات الحديثة منها نصب المصائد الفرمونية بدل مبيدات المكافحة، لما لهذه المصائد من مميزات كثيرة منها سهولة النصب وانخفاض التكلفة، فضلا عن أنها صديقة للبيئة، وتعمل على القضاء على الحشرات والآفات الزراعية بسرعة كبيرة).