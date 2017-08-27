إجحاف – نغم التميمي

أن تكون معاقا لا يعني ذلك إنك عاجز عن العطاء

وان تفقد احد مكملات الحياة لا يعني ذلك ان حياتك قد توقفت

وخير مثال على ذلك الرياضة النسوية للأولمبياد للخاص العراقي التي أصبحت منافسآ قويآ ورقمآ صعبآ في المحافل الدولية والأقليمية حتى ان اي بطولة على مستوى كأس العالم او على المستوى القاري تجد الرياضة النسوية العراقية صاحبة ارقام لا تضاهي بها مثيلاتها في المنطقة كيف لا ونحن نملك من الاسماء التي تنافس وبشراسة اللاعبة ضي علي وادي واحدة من هذه الاسماء فهي بطلة العراق والعالم في سباق الجري على الجليد تحدت العوق وتحدت غياب الجليد عن البلد وتدربت على الرمال والنتيجة حصولها على المدالية الذهبية في اولمبياد النمسا لتكون بذلك رقما صعبا امام المنافسين لم يأت ذلك اعتباطا إنما جاء بجهود عائلتها التي وفرت لها كل المتطلبات وتكللت هذه الجهود بدعم كبير جدا ومنقطع النظير من رئيس الاولمبياد الخاص الكابتن سعد عبد ياسين الذي يراعي فيهم كل المتطلبات صغيرها وكبيرها .

كما انه يسعى دوما لان يكون في المقدمة وفي كافة الألعاب والمشاركات والبطولات ورغم انه جلب قبل غيره الميداليات الذهبية ورفع العلم العراقي في اكثر من محفل على عكس رياضة الأصحاء التي تستنزف ميزانية الدولة رغم رغم ذلك لم يجد أية جهة أو مؤسسة حكومية تبارك له هذا الإنجاز خصوصا الاولمبياد الأخير في النمسا الامر الذي اثار حفيظة الاتحادالعراقي للاولمبياد الخاص واستغرب عدم تكريم اللجنة الاولمبية لوفد الاولمبياد الخاص المشارك في دورة الالعاب الاولمبية الشتوية التي اقيمت في النمسا ووضع عدة استفهامات من عدم تكريم منتخبهم الوطني المشارك في النمسا من قبل الاولمبية التي قامت بتكريم ابطال وفد بطولة التضامن الاسلامي التي اقيمت في اذربيجان بمبلغ خمسة ملايين وخمسئة للفائز الاول وثلاثة ملايين ونصف للمركز الثاني ومليونين ونصف للفائز الثالث فضلا عن تكريم فريق الصالات المشارك في بطولة اسيا فيما لم تتكرم الاولمبية بمباركة انجاز وفد الاولمبياد الخاص المشارك في دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في النمسا اسوة بزملائهم من الاتحادات الاخرى بالرغم من حصول ابطال الاولمبياد على وساميين ذهبيين ووسام فضي والمركز السادس على مستوى العالم. علمآ ان عدد اللاعبين المشاركين كان اربعة لاعبين ومدربين اثنين فقط فكان الاجدر للاولمبية ان تبارك هذا الانجاز والنظر بعين الانسانية لوضعهم بالرغم من ان وزير الشباب والرياضة هو من جلب لهم المبلغ من مجلس الوزراء وكان الاجدر بهم تكريمهم.

رغم ا انها ليــــــــست المرة الاولى التي تنسى الاولمبية ابطال الاولمبياد الخاص اذ سبق ان حصلوا في دورة الالعاب الاولمبية في لوس اونجلــــــــس على 12 مدالية متنوعة ولم يكرمون فلماذا هذا الاجحاف بحق هولاء الرياضيين ولا سيمـــــــا ان التكريم من ميزانية الاتحادات الرياضية وليس من ميزانية مقر اللجنة.