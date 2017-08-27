(الزمان) تستطلع اقليم الشمال التركي وأسطنبول 7-7

هواجس الخوف تختفي تاريخياً والصحابي أيوب والروائي الفرنسي بيرلوتي أنموذجاً

حمدي العطار

الفرضية الجغرافية لا تحتاج الى أثبات أو براهين لأنها حقيقة علمية غير قابلة للتحوير او السرديات المتنوعة،فالموقع الجغرافي للدول يبقى ولا يتغير،فالعراق وتركيا دولتان متجاورتان كما العراق وأيران والقوانين الدولية والطبيعية تفرض حسن الجوار! ولا يوجد شعب يتمنى أن يرى شعبا آخر مجاور له تربطه العلاقات التاريخية والعشائرية وتتداخل معها وحدة المعتقد الديني لا يمكن ان يشعر بالارتياح أذا تعرض العراق الى الاحتلال او التقسيم.

لأن ذلك بغض النظر عن التعاطف الانساني بحكم الجيرة فهو قد ينعكس سلبا على بلدهم! والحكام تعرف اكثر بما يملكون وعي وحرص للحفاظ على السلم الاجتماعي يعرفون حينما يحترق بيت جارك تصيب النار والخراب بيتك أيضا!

احتساب امور

ولكن أحيانا يتم احتساب الامور بشكل خاطئ وهذا ما يحدث بين العراق وجيرانه! تركيا مثلا لم تكن موافقة على أحتلال العراق لأن في ذلك تهديدا لأمنها الاقليمي وهو ما حدث فعلا! كذلك هي الفوضى ليس من مصلحة تأمين الحدود والخروقات الامنية التي يستغلها الارهابيون او المعارضون وعليه من مصلحة تركيا أن يكون العراق مستقرا،

ومن المؤكد تركيا ضد تقسيم العراق،لأنها في هذه الحالة ستكون هناك حروب بين مناطق العراق كما أن التقسيم على أساس طائفي وعرقي وقومي قد يدفع البعض المتشابه في تركيا أن يتفاعل مع تلك الدويلات لوحدة اهداف الانفصال.!

أيوب السلطان وبيرلوتي الروائي

غريبان ليس من تركيا ولكنهما تركا أثرا في الحياة التركية والذاكرة الجمعية، أحدهما شخصية تاريخية دينية قادم من مدينة رسول الله ليموت في تلك البقعة من اسطنبول لتسجل بأسمه وتكون منطقة مقدسة ومباركة، الاخر جاء من جيوش (الحلفاء) لاحتلال اسطنبول ،ضابط فرنسي الجنسية تعلق عاشقا بفتاة تركية جعلته يتقاعد من الجيش ويهجر الحرب وبلده فرنسا ليجلس على هضبة يطل فيها على (القرن الذهبي)

المتفرع من مضيق البوسفور ليكتب رواياته الخالدة في مجال الحب والهيام فيخلد وتسمى الهضبة والمكان ومعه المقهى بأسمه، فما حكاية الرجلان مع مدينة الغرباء اسطنبول.

بركات الصحابي أيوب السلطان

هو الصحابي الجليل “خالد بن زيد” المكنى “بأبي أيوب الانصاري” الذي تشرف بأستضافة النبي محمد (ص) لمدة شهر حينما هاجر الى المدينة وتسابق الجميع في طلب النزول عندهم لكن النبي قال دعوا الناقة تختار مكان المسجد والبيت ،فلما أختارت المكان وبتصرف سريع وذكي من أيوب الانصاري سارع بأخذ راحة الرسول الى بيته وحينما الح الجميع استضافة النبي لحين اكمال بناء المسجد والبيت قال النبي المسافر يذهب مع راحته فذهب الى بيت أيوب، ومنها اصبح ايوب من أصحاب الرسول(الصحابي) المخلص للنبي الذي شهد معه كل المعارك والاحداث كما انه حارب مع الامام علي الخوارج ومن ثم اشترك في حرب الروم وهو في سن 94 عاما فتوفى على خط المواجهة مع الروم وكانت وصيته أن يدفن في اسطنبول ونفذت وصيته ليكون في هذه المنطقة التي يطلق عليها (أيوب السلطان).

أستغرب الروم أن يطلب احد المحاربين ضدهم بأن يدفن في أراضيهم ولم يعترضوا وكان محط اعجابهم! المكان اصبح مقدسا بابي ايوب حينما امر محمد الفاتح ببناء المسجد والضريح،فأصبح تنسج على بركات الصحابي الجليل حكايات تتحدث عن عجائب وتحقيق الامنيات الخارقة فكان السلاطين يتباركون في التتويج بهذا المسجد ،

كما يطلب العلماء وعلية القوم وزوجات وامهات السلاطين العثمانيون بأن يدفنوا بالقرب من هذا الصحابي الجليل الذي أختاره النبي ليكون عنده ضيفا! في سنة 1798-1800 هدم المسجد بحدوث الزلازال وتم اعادة بناؤه من قبل السلطان سليم الثالث ،ليكون منذ ذلك الحين مكانا مباركا يزار من قبل الاتراك والسياح العرب والاجانب ، البعض مؤمن بأن زيارة المكان وشرب الماء منه يحقق له الامنية فتأتي الفتيات العازبات يطلبن من الله أن يسهل أمر زواجهم وينعمن بحياة سعيدة، كذلك الشباب الذي يريد النجاح او العمل يقصد هذا المكان، الاباء والامهات يصطحبون أطفالهم وهم يلبسون الابيض ليزوروا مكان التبرك قبل عملية (الختان) وفعلا عند زيارتنا للمكان التقطنا الصور مع هؤلاء الاطفال بملابسهم البيضاء!

وفي المكان هناك قبور للصدر الاعظم والوزير الاعظم ،

كما توجد شجرة كبيرة في وسط الفناء يقال أنها باقية من عهد السطان محمد الفاتح يزورها كل من يأتي الى هذا المكان!

عشق الضابط والروائي الفرنسي بييرلوتي

هو بييرلوتي الضابط الفرنسي القادم من باريس مع جيوش الحلفاء لأحتلال البوسفور وأسطنبول / كان ضمن الطاقم البحرية الفرنسية، نزل هذا الضابط بهذه الهضبة المرتفعة بجانب قبر وضريح ايوب فأعجبه المكان ومن ثم أعجبته فتاة تركية اسمها (آزيادة) فأخذ يتردد على المكان حتى تعلق بالمكان والفتاة ويصعب عليه فراقهما، فقدم استقالته من الجيش وعاش في تلك الهضبة يستوحي الهامه من حكاية ايوب وعشق الفتاة وكتب رائعته الروائية فأطلق على التلة بأسماء وصفات روانسية كثيرة مثل (تل العباقرة ) و(تلة المبدعين) ولكن الاسم الرسمي لها هو (هضبة بيرلوتيه) او (تلة بييرلوتي).

حينما فزت بجائزة جواد الساعاتي لأدب الرحلات لسنة 2016 كان من ضمن توصيات لجنة المسابقة نصــــــــــحوني بعدم السفر مع الكروبات السياحية.

لأن البرنامج السياحي للكروبات لا يغطي كل المعالم والاماكن السياحية وحاليا يبالغون في اضافة فقرة المولات والاسواق يوميا!

واللجنة لاحظت كتاباتي عن الامارات تختلف عن الفصول الاربعة (ارمينيا وتركيا ولبنان وسيرلانكا) لأن هذه الدول كنت فيها مع الكروبات!

أنا اخذت بنصف النصيحة! أذهب مع الكروب من أجل الحصول على اسعار مناسبة للتذكرة واجور الاقامة بالفندق والفيزا،لكنني عند وصولي الى البلد المسافر اليه انفصل عن الكروب لأزور اكثر الاماكن التي لا توضع في برنامج الكروب!

انتهت الرحلة

أنتهت رحلتنا الى الشمال التركي وأسطنبول،تركيا تملك مواصفات سياحية متنوعة تاريخيا وحضاريا وطبيعيا وفيها مرافق سياحية لا يمكن أن يتم تغطيتها في ايام قليلة،وكلما زرت تركيا تشتهي أن تزورها مرة أخرى.

حينما عدنا الى بغداد ، لا اعلم اي شعور ينتابني وانا اعود للعراق بعد كل رحلة اقوم بها الى الخارج!

وكنت اتصور نفسي وحيدا بهذا الشعور – الانتقال من الحلم الجميل الى الواقع القاسي-، كان لي صديق لا يسافر ابدا فأساله لماذا لا تسافر وترى العالم والبشر شلون عايشين؟ كان يرد علي قائلا:-

أخاف اسافر وبعد ما ارجع! اكثر من مسافر يبدو لي كئيبا عند العودة ليس لأنه يكره بلده العراق لكن هناك يتوقع كل المنغصات التي سوف تواجهه اول ما يدخل الى البيت ومن ثم في الشارع وفي مجال العمل وغيرها، وهو قادم من بلد تتوفر فيه كل وسائل الراحة والخدمات!

أنتهى