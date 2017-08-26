(الزمان) تتفقد مبدع الذئب وعيون المدينة

البزّاز يمنح عادل كاظم قلادة الإبداع ويصفه بأعظم كاتب درامي

بغداد – ياسين ياس

منح رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز، الكاتب الدرامي عادل كاظم قلادة الابداع ووصفه بأنه (اعظم كاتب مسرحي ودرامي في تاريخ العراق الحديث).

وتفقدت (الزمان) امس كاظم وهو يرقد على فراش العافية في مستشفى طوارئ الكرخ ببغداد لاصابته بكسر في عظم الفخذ نتيجه سقوطه على الارض في منزله، ونقل سكرتير تحرير (الزمان) صباح الخالدي تحيات منتسبي الجريدة له وتمنياتهم بالشفاء العاجل . وشكر كاظم (الزمان) على زيارتها له، مثمنا مبادرة البزاز بمنحه قلادة الابداع قائلا (ان مبادرة الاستاذ سعد بمنحي قلادة الابداع خففت عني وعن اسرتي الالم والكثير من المعاناة، ولاسيما ان العديد من المسؤولين وعدوا بتحمل نفقات العلاج ولكن لم ينفذ احد منهم شيئا)، مؤكدا ان (البزاز اخ وصديق واعلامي متميز امتد معه بعلاقات صداقة الى ايام المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون، وكيف كان قائدا واعلاميا ومايزال يتفقد زملاءه واصدقاءه في المحن والمسرات). وكاظم من مواليد بغداد عام 1939 تخرج من اكاديمية الفنون الجميلة سنة 1 969 بدأ مع مسرحية (الطحلب) في العام 1962 ثم (الكاع). وكتب مسرحية (الطوفان) إعداداً من (ملحمة كلكامش) وأخرجها إبراهيم جلال لطلبة فرع التمثيل في معهد الفنون الجميلة العام 1966 .من اشهر اعماله مسلسلا (الذئب وعيون المدينة ) عام1980 و(النسر وعيون المدينة) عام 1983 وكذلك مسرحية (عقدة حمار) 1993 ومسلسل (بنت المعيدي) عام 2012 .