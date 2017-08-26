فرنسا تقرض بغداد مبلغاً مالياً وتسلّم العبادي دعوة لزيارتها

العراق يدعو باريس إلى إعادة بناء وإعمار المناطق المحررة

بغداد – شيماء عادل

تلقى رئيس الوزراء حيدر العبادي دعوة رسمية لزيارة فرنسا من الرئيس ايمانويل ماكرون لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين وكذلك بحث ملف الحرب على الارهاب، فيما دعا وزير الخارجية ابراهيم الجعفري فرنسا الى اعادة البناء والإعمار في المناطق المحررة، في وقت اعلن مسؤول بالخارجية الفرنسية عن اقراض بلاده العراق مبلغا قيمته430 مليون يورو. وقال بيان امس ان (العبادي استقبل وزيري الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان و الدفاع فلورنس بارلي والوفد المرافق لهما وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات والحرب على داعش والانتصارات التي حققها العراق على الارهاب)، مشيرا الى ان (الوفد نقل تهاني ماكرون بالانتصارات المتحققة على الإرهاب واعجابه الكبير بقيادة العبادي وبتحسن الأوضاع في العراق)، مؤكدا (دعم فرنسا للعراق في حربه ضد الإرهاب وفي المجالات الاخرى)، واضاف البيان ان (الوفد سلم العبادي رسالة خطية من ماكرون وجه فيها دعوة لزيارة فرنسا وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات)، لافتا الى ان (اللقاء بحث ايضا تعزيز التعاون بين الجانبين ليس فقط على المستوى العسكري والأمني وانما على المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية).

من جانبه اكد الوفد (تمسك بلاده بوحدة العراق ورفض إثارة أي مشكلات من شأنها التأثير على الأوضاع). ودعا الجعفري فرنسا الى التعاون المشترك لاعادة بناء المناطق المحررة . وقال الجعفري خلال مؤتمر مشترك مع لودريان و بارلي امس ان (الغطاء الجوي الفرنسي للقوات العراقية ادى دورا مهما في المعارك ضد داعش)، واضاف ان (القوات المشتركة نجحت في تحرير 70 بالمئة من قضاء تلعفر)، داعيا فرنسا إلى (التعاون المشترك لإعادة البناء والإعمار في المناطق المحررة من داعش). واكد لودريان ان (معركة العراق ضد داعش مستمرة رغم الانتصارات التي حققتها القوات العراقية )، وقال (سنكون الى جانب العراق في الحرب والسلام لتوطيد الشراكة وسنناقش سبل تحقيق ذلك مع المسؤولين العراقيين)، وعن المناقشات التي أجراها في سوريا اوضح لودرديان ان (الأولوية الحقيقية في سوريا حاليا هي الحرب ضد داعش، وليس لدى باريس أي شرط مسبق لرحيل بشار الأسد)، داعيا الى (توسيع مناطق وقف اطلاق النار في سوريا ).

من جهتها هنأت بارلي القوات العراقية على التزامهما بهذه الحرب. وقالت (أحيي الانتصار العظيم في الموصل كونه اسهم بهزيمة ساحقة لداعش)، لافتة الى ان (المعركة كانت طويلة وصعبة لكنها حاسمة كما ولا أشك بالنصر الذي تحققه القوات العراقية)، مؤكدة (أهمية عمل باريس وبغداد معا للانتقال الى مرحلة السلام)، وشددت بارلي على أن (فرنسا ملتزمة بإطار التحالف الدولي على صعيد التدريب والدعم)، وتابعت (سنبقى الى جانب الشعب العراقي بشكل يتكيف مع الظروف للوصول الى مرحلة مطمئنة وهادئة). الى ذلك وصل لودريان و بارلي إلى أربيل للقاء رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني.وقال مصدر في تصريح امس أن (لودريان وبارلي وصلا الى مطار أربيل عقب إنتهاء زيارتهما الى بغداد وكان في استقبالهما نائب رئيس حكومة إلاقليم قباد الطالباني)، وأضاف أن (الوزيرين سيجتمعان مع البارزاني لبحث ملفات الحرب ضد داعش واستفتاء كردستان).وكان لودريان وبارلي قد وصلا إلى بغداد لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في بغداد لدعم اعادة الاعمار المناطق المحررة والحرب على الارهاب. في غضون ذلك أعلن مسؤول بالخارجية الفرنسية عن ان بلاده ستقرض العراق مبلغا بقيمة 430 مليون يورو. وقال المسؤول في تصريح امس ان ( لودريان قال خلال اجتماعه مع العبادي إن فرنسا سنقرض العراق مبلغا بقيمة 430 مليون يورو قبل نهاية العام الجاري). على صعيد اخر افتتح العبادي مول بغداد الواقع في منطقة الحارثية .

وقال بيان امس انه (في الوقت الذي نحارب فيه الارهاب ونحقق الانتصارات عليه ، نقوم بافتتاح مشاريع استثمارية التي تعد نجاحا كبيرا للبلاد)، مشيرا الى ان (داعش اراد تدمير الحياة ، لكن الشعب اثبت عكس ذلك)، داعيا المستثمرين ورجال العمال الى (الاستثمار في العراق الذي بدأ يحتل موقعه الطبيعي).