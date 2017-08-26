الصدر يلتقي في الحنانة السفير الياباني ويحثه على زيادة الدعم

العبيدي لـ (الزمان): لا مانع من زيارة زعيم التيار لدول أوربية

بغداد – قصي منذر

استقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر السفير الياباني لدى بغداد فوميو إيواي امس في منزله في الحنانة بالنجف وبحث معه القضايا التي تهم البلدين ، فيما لم يستبعد صلاح العبيدي المتحدث باسم الصدر قيام زعيم التيار بجولة اوربية في حال تلقيه دعوات بهذا الصدد.

وبحسب بيان للمكتب الخاص للصدر فقد قدم السفير الياباني عرضاً مفصلاً للصدر عن الدعم الياباني للعراق لا سيما في المجال الخدمي والإنساني خلال المدة السابقة وأشاد بالمواقف الوطنية للصدر ومحاربة الفساد ونبذ الطائفية والإرهاب ، كما تقدم بالتهنئة على الانتصارات المتحققة وهزيمة داعش الإرهابي.من جانبه، ثمّن الصدر (مواقف اليابان لا سيما سجلّها الرائع في المجال الإنساني والخدمات التي تقدمها للعراق حكومةً وشعباً) داعياً اياها الى (متابعة المشاريع التي تقدمها للعراق)، محذراً من وقوع تلك المشاريع بيد الفاسدين كما حث اليابان على (الانفتاح بشكل أكبر على العراق وفي المجالات كافة، الثقافية والفكرية والإجتماعية وكذلك دعم الصناعة العراقية). وجرت خلال اللقاء مناقشة وضع العراق في مرحلة ما بعد داعش وإعادة الاستقرار الى المناطق المحررة من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية وتقديم الخدمات الإنسانية والعمل على إزالة جذور التوتر الطائفي عموماً.

في غضون ذلك، لم يستبعد العبيدي اجراء الصدر جولة اوربية خلال المدة المقبلة. وقال لـ(الزمان) امس ان (الصدر لم يعلن القيام بجولة اوربية وانما سيلبي الدعوات الرسمية التي ستوجه اليه)، من دون ان يدلي بتفاصيل.

وافادت تقارير صحفية في وقت سابق بأن الصدر يستعد لجولة اوربية تشمل فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا والفاتيكان تتخذ طابعاً رسمياً لعقد لقاءات مع كبار المسؤولين في هذه الدول وستركز فيها على انفتاح العراق ودعوة الشركات إلى الاستثمار في البلاد وإعمار المناطق المتضررة جراء الإرهاب وتقديم الدعم إلى الحكومة. وكان الصدر قد زار مؤخراً عددا من الدول العربية.

من جانب آخر، عدّ المرجع جواد الخالصي ان الحج هو المظهر الحقيقي للوحدة ، داعيًا إلى نقل هذا الاحساس الواقعي إلى ممارسات.

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الخالصي قوله خلال خطبة صلاة الجمعة في الكاظمية ان (الحج هو المظهر الحقيقي للوحدة)، داعياً (الجميع من الحجاج وغيرهم ان ينقلوا هذا الاحساس الواقعي إلى ممارسات عملية في حياتهم الاجتماعية في كل مكان).

واضاف ان (الواجب الأهم في تطبيق الوحدة ونصرة الشريعة يقع على عاتق علماء الاسلام لذا يجب عليهم اللقاء والتعاون وترك العمل الفردي الذي يعرضهم للضعف والامتهان)، وتابع ان (واجبنا التاريخي كان ومازال الدعوة الى هذه الوحدة وتبنيها والعمل عليها لإنقاذ الأمة وتطبيق احكام الشريعة). وادانت حركة الوفاق الاسلامي الهجوم الوحشي الذي استهدف مصلين شيعة أثناء تأديتهم صلاة الجمعة في حسينية إمام الزمان وسط العاصمة الأفغانية كابل، الذي أسفر عن سقوط 30 شهيداً والعشرات من الجرحى.

وقالت في بيان تلقته(الزمان) امس إن هذا الهجوم (يؤشر جريمة إبادة جماعية، بأجلى صورها، ضد أتباع مذهب أهل البيت –عليهم السلام- في بلد يكاد يكون محمية دولية من حيث حضور قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا بشكل فعال وواسع في هذا البلد مما يترتب مسؤولية قانونية واخلاقية على هذه القوات، فضلاً على الأجهزة الأمنية الأفغانية التي ثبت عجزها عن صد الهجمات الداعشية، الهمجية على حسينيات ومساجد الشيعة). واكدت ( امرين في غاية الحساسية الأول يتمثل بضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل ومؤثر عبر المنظمة الأممية، بأن يشكل جبهة عالمية تنهض بمهمة تجفيف منابع الإرهاب حول العالم، وتحرص على تفعيل إجراءاتها الأمنية والتضييق على الممرات البحرية والجوية التي يتنقل عبرها الارهابيون، بالإضافة الى متابعة مصادر تمويل الإرهاب)، مضيفة ان(الأمر الثاني في هذا الشأن، هو ضعف حكومة كابل في الإجراء الأمني، وعدم جديتها في رصد ومعالجة المناطق الرخوة أمنياً مما يتسبب في تكرار المجازر بحق الشيعة على وجه خاص . كما لم يثبت أنها عاقبت القيادات الأمنية المقصرة بهذا الصدد ).