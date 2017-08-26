صحفيو ذي قار ينتخبون أعضاء فرعهم الجديد

الناصري: خطوة مهمة نحو إعلام مهني حقيقي

ذي قار – باسم الركابي

اكد محافظ ذي قار يحيى الناصري، ان نجاح نقابة الصحفيين في تنظيم انتخابات ديمقراطية في المحافظة يمثل خطوة مهمة نحو اعلام مهني حقيقي يلبي طموح ابناء المحافظة ويشكل سلطة رابعة فاعلة ترسخ قيم ومفاهيم الديمقراطية في العراق . وقال الناصري في بيان تلقته (الزمان) أمس خلال رعايته انتخابات النقابة فرع المحافظة بحضور النائب الاول للمحافظ عادل الدخيلي ورئيس لجنة الاعلام بمجلس المحافظة علي حسن الوائلي و رئيس غرفة تجارة المحافظة رزاق الزهيري ان(إجراء هذه الانتخابات في ظل أجواء ديمقراطية سليمة خطوة مهمة نحو اعلام مهني حقيقي يلبي طموح ابناء المحافظة ويشكل سلطة رابعة فاعلة ترسخ قيم ومفاهيم الديمقراطية في العراق عموما)، واضاف ان (ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة في كل المرافق والميادين حتى شبه الرسمي منها من شأنه أن يعزز ثقافة سلمية التغيير والقدرة على التقدم والنهوض في إطار تنافس حر يؤدي فيه الجميع دورهم الفعال في ترسيخ التجربة الديمقراطية التي تحتاج من جميعا جهدا لتعزيزها)، واوضح الناصري (نبارك للنقيب ونائبه وأعضاء الهيئة الادارية الجديدة في فرع المحافظة الفوز ونثمن دور الهيئة الادارية السابقة لجهودهم وما قدموه طوال الفترة الماضية).

رئاسة الفرع

وكانت نقابة الصحفيين العراقيين اعلنت عن فوز عبد الحسن داود شناوة برئاسة فرع النقابة في المحافظة كما فاز عبد الحسن الركابي بمنصب النائب، فيما فاز كل من حازم محمد حبيب وحسين الجوراني وغزوان الغزي بمنصب اعضاء الهيئة الادارية، وكل من عبد الحسن محسن وهاني الحربي كأعضاء احتياط). على صعيد متصل طالب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، هيئة النزاهة والجهات القضائية بايقاف الملاحقات ضد صحفيي المحافظة على خلفية شكاوى وهمية، متعهداً بتقديم تسهيلات لجميع المؤسسات الاعلامية العاملة في المحافظة. ونقل البيان عن اللامي القول أن (النقابة ستتابع الدعاوى ضد الصحفيين، و ان القانون لا يمنع من انتساب الموظفين للنقابة، والحصول على امتيازاتها). من جهة اخرى كشفت دائرة صحة المحافظة عن وصول وفد طبي فرنسي الى مدينة الناصرية مركز المحافظة استعدادا لعلاج ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية في المحافظة . ونقل البيان عن المعاون الفني لدائرة الصحة عبد الحسين الجابري ان (وفدا من الاطباء المتخصصين بالجراحات الترميمية في منظمة اطباء بلا حدود الفرنسية زار المحافظة للاطلاع على المصابين من ضحايا الارهاب وجرحى القوات الامنية الراقدين في مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية)، واضاف ان (الوفد سيوثق الحالات المرضية الحرجة ليدرجها لاحقا ضمن برامج الجراحات الترميمية والتي من المؤمل ان تشمل الجرحى والمصابين في العديد من المحافظات العراقية الاخرى)، واوضح الجابري ان (العلاج سيكون في الردهات الخاصة بجرحى القوات الامنية داخل مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية وتحت اشراف الاطباء الاجانب).