الربيعي: تأخير الرحلات إلى دمشق سببه الخطوط السورية

النقل يعثر على 16 جثة من ضحايا تصادم المسبار

بغداد- شيماء عادل

أعلنت وزارة النقل عن ان عدد ضحايا طاقم سفينة عراقية غرقت السبت الماضي إثر تصادمها مع سفينة أجنبية في قناة خور عبد الله في محافظة البصرة بلغ 16 بحارا .وقال الوزير كاظم فنجان الحمامي في بيان امس ان (جهودا كبيرة مشتركة بذلت من قبل الموانئ وقيادة القوة البحرية وبعمل متواصل تم انتشال سفينة المسبار التي كانت داخل المياه في منطقة رخوة من قاع الخور)، وأكد الحمامي انه (تم العثور على 16 ضحية من طاقم السفينة أثناء انتشال السفينة). وكانت الوزارة قد شكلت لجانا تحقيقية لمعرفة اسباب التصادم بين المسبار وارسنال، مشيرة الى ان البحث جار عن 6 مفقودين من طاقم السفينة. وقال الناطق بأسم الوزارة سالم السوداني لـ(الزمان) امس ان (الحمامي اوعز بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة اسباب حادث التصادم بين السفينتين والوقوف على المتسبب واصدار تقرير بذلك)،واضاف ان (الوزارة استنفرت كل جهودها وبالتعاون مع شرطة خفر السواحل خلال عمليات البحث عن المفقودين من طاقم السفينة). وكان حادث التصادم البحري قد حصل بين (المسبار) و(ارسنال) التي كانت تحمل علم جمهورية سان فيرسنت، مما أدى إلى غرق المسبار بالكامل حيث كان على متنها 21 بحارا تم انتشال 11 منهم احياء وأربعة ضحايا ولا زالت الزوارق العراقية تبحث عن الباقين)، وتابع ان (المسبار كان خاصا بعمليات مسح اما ارسنال فقد كانت قادمة لتفرغ حملتها ما ادى الى التصادم وغرق المسبار).

على صعيد متصل طالب عضو لجنة الخدمات البرلمانية محمد المسعودي الحكومة بفتح تحقيق عالي المستوى من الجهات المعنية لبيان اسباب التصادم مابين المسبار وارسنال، وعزا المسعودي ان ضحايا المسبار اثر التصادم بباخرة اجنبية عملاقة. وعبر عن اسفه (بفقدان الملاك اثر الحادث الاليم)، مشددا (على ضرورة فتح الحكومة تحقيقا عالي المستوى من الجهات المعنية لبيان اسباب التصادم وهل ان المسبار ليس فيها اي وسيلة امان لحفظ ارواح من يكون على متنها؟)، وتابع (لابد من معرفة ملابسات الحادث وكشفها للرأي العام وخاصة ان الحادث ادى الى فقدان وغرق عدد من افراد الطاقم الخاص بالباخرة مما يثير التساؤلات هل توجد معدات السلامة المهنية وقوارب النجاة وغيرها ام لا على متن الباخرة؟). على صعيد متصل كشف المتحدث باسم الوزارة ليث الربيعي خلال رده على شكاوى المسافرين بشأن تأخير الرحلات من والى سوريا لمدة طويلة تصل الى 10 ساعات من دون ان يتم ابلاغهم عن الاسباب الموجبة للتأخير بأن تأخير بعض الرحلات من والى سوريا تقع ضمن مسؤولية الجانب السوري. وقال الربيعي في تصريح امس ان (الرحلات تسير بشكل طبيعي وفي اوقاتها المحددة من مختلف المطارات العراقية ولا تواجه أي معوقات)، مشيرا الى ان (تلك الرحلات تقوم بها الشركات السورية فقط ولا توجد رحلات للشركات العراقية مطلقاً والتأخير في الرحلات يعود في بعض الاحيان الى الوضع الامني في سورية).