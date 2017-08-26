خبير لـ (الزمان) داعش يستخدم الأنفاق لتهريب قادته خارج تلعفر

الإتحادية والحشد ينهيان مهام عملية تحرير القضاء وترقب إعلان النصر

بغداد – محمد الصالحي

انهت قوات الشرطة الاتحادية والحشد المهام المناطة لهما في معارك تحرير تلعفر بنينوى بعد الدخول الى الاحياء القريبة لمركز القضاء وتكبد تنظيم داعش خسائر فادحة فيما حذر خبير امني من استخدام التنظيم الانفاق للهروب خارج المدينة بعد محاصرة القوات المشتركة لها.

وقال الخبير العسكري صفاء الاعسم لـ (الزمان) امس ان (التنظيم شرع قبل محاصرته بشكل تام الى بناء شبكة كبيرة من الانفاق تمتد بعضها الى ثلاثة كيلو مترات خارج المدينة على امل تهريب قيادييه منها). وأضاف أن (داعش يستخدم تلك الانفاق في المناورة واستبدال عناصرها من مركز المدينة الى وسطها فضلا عن استهداف القوات المشتركة تفاديا للقصف الجوي العراقي).وتابع الاعسم أن (معارك تحرير تلعفر ستنتهي في وقت قياسي بعد اقتراب القوات المشتركة من السيطرة على مركز تلعفر). وهنأ وزير الداخلية قاسم الاعرجي وزارته والحشد الشعبي بانجاز الاهداف بمعركة تحرير تلعفر.وقال الاعرجي في بيان تلقه (الزمان) (نهنئ وزارة الداخلية والحشد الشعبي بانجاز الاهداف بمعركة تحرير قضاء تلعفر من تنظيم داعش).وأعلن قائد عمليات قادمون يا تلعفر الفريق قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله ان الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي اكملا مهامهما في العملية.

تحرير قرى

وقال يار الله في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الفرقة الخامسة عشرة في الجيش حررت قرى عكابات ومشيرفة طه وعين صلبي والحمرة وبخور ومريشة ومذيرة وزمبر في تلعفر). واضاف ان (القوات فرضت السيطرة الكاملة على جبل شيخ ابراهيم وسلسلة جبال زمبر، وادامة التماس مع محور قطعات الفرقة المدرعة التاسعة). وتابع ان (قوات مكافحة الارهاب حررت حي القلعة وبساتين القضاء).مؤكدا ان (العمليات العسكرية مستمرة، لحين اكمال ناحية العياضية والمناطق المحيطة بها وكذلك المناطق المتبقية في مركز قضاء تلعفر).ودعا وسائل الاعلام الى (توخي الدقة في نقل الاخبار).وذكر بيان اخر ليارالله تلقه (الزمان) امس ان (قوات الشرطة الاتحاديه والحشد الشعبي حررتا احياء القادسية الاولى والقادسية الثانية والربيع في تلعفر). واضاف ان (هذه القوات اكملت واجبها في العملية).وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (اللواء الثاني في الحشد سيطر على محطة الاسالة المائية في قضاء تلعفر بعد مواجهات قوية مع عناصر داعش). واضاف ان (قوات الحشد تواصل تقدمها لتحرير كامل تلعفر من داعش).

إعلام الحشد

واضاف ان (قوات اللواء 11 حررت حي العروبة بالكامل).وذكر بيان لإعلام الحشد تلقته (الزمان) امس ان (هندسة اللواء السادس بالحشد طهرت حي السعد شمال غرب قضاء تلعفر). واضاف ان (قوات اللواء عثرت على سجن كبير للدواعش يبعد 800 متر عن مركز القضاء بداخله 18 جثة لاشخاص مغدورين). وذكر البيان ان (اللواء الرابع عثر على أكبر مركز اتصالات لداعش).واشار الى ان (داعش اقدم على حرق المركز بالكامل لإخفاء جميع معلوماتهم). قال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي في تصريح امس ان (القوات تقترب شيئاً فشياً من تحرير كامل تلعفر). مؤكدا (تحرير ما نسبته 90 بالمئة من القضاء).وأوضح الزاملي الذي يزور المدينة أن (دفاعات التنظيم انهارت أمام بسالة وشجاعة المقاتلين العراقيين). مرجحا (تحرير القضاء بالكامل خلال الساعات القادمة). وقال عضو مجلس محافظة نينوى حسام العبار في تصريح امس ان (القوات الأمنية تتقدم بانضباط كبير والتزام واضح بالخطة المرسومة لتحرير آخر شبر من قضاء تلعفر من دنس داعش). مشيرا إلى ان (عمليات قادمون يا تلعفر هي الأنظف بين كل المعارك، نظرا للالتزام الذي اظهرته جميع القوات المشاركة).وأضاف ان (الدواعش لا يواجهون قواتنا وجها لوجه بقتال حقيقي، فهم يعمدون إلى إرسال السيارات المفخخة التي تعودت قواتنا عليها، وأصبحت لها القدرة على معالجتها قبل وصولها). مؤكدا (هروب أغلب قادة التنظم إلى مناطق لم تحرر بعد، مصطحبين معهم عدد من العوائل المدنية كدروع بشرية). وفي كركوك قال مصدر امس ان (طيران التحالف الدولي قصف موقعاً فيه عدد من قادة تنظيم داعش بقرية الرمانة في قضاء الحويجة). مبيناً ان (المعلومات الاولية تشير الى مقتل نحو تسعة من عناصر التنظيم بينهم شخص قيادي يدعى ابو مسلم الروسي وهو قيادي يحمل الجنسية الروسية وانتقل من نينوى الى الحويجة مؤخرا). واضاف ان (الضربة الجوية دمرت عددا من السيارات ووحدة تكتيكية). وفي الانبار قال قائممقام قضاء الرطبة عماد الدليمي في تصرح امس ان (اكثر من 20 الف نسمة في قضاء القائم، مازالوا محتجزين دروعاً بشرية لدى عصابات داعش التي تفرض سيطرتها على تلك المناطق وتمنع مغادرة أي اسرة باتجاه القطعات العسكرية تحت تهديد السلاح).واضاف أن (عددا من سكان القضاء تمكنوا من الهروب باتجاه القطعات العسكرية في قضاء الرطبة الا ان اعدادا كثيرة ماتزال محاصرة في تلك المنطقة التي حولها عناصر داعش الى مقر لولايتهم). مبينا أن (العوائل الفارة من قبضة داعش سلكت طرقاً وعرة وتمكنت من الهروب باتجاه القطعات العسكرية فيما دفعت اسر اخرى مبالغ مالية لداعش للخروج من القضاء).واشار الدليمي إلى أن (داعش يتخذ من سكان هذه المنطقة دروعاً بشرية لحماية عناصرهم الاجرامية عند اقتحامها من قبل القوات الامنية والقوات الساندة لها).