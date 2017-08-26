فضال يقود بيتيس للإنتصار الأول وخسارة فياريال في الليغا

المريكاتو ينقل كرة القدم لمرحلة غير مسبوقة من الجنون

{ مدن – وكالات: سيذكر التاريخ، أن موسم انتقالات اللاعبين في عام 2017، كان نقطة تحول كبيرة نقلت كرة القدم لمرحلة أخرى غير مسبوقة من الجنون. وكانت البداية بسداد قيمة الشرط الجزائي في عقد البرازيلي نيمار، وقيمته 222 مليون يورو لينتقل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يسعى لوضع 150 مليون على منضدة المفاوضات من أجل إقناع مسئولي موناكو بالتخلي عن مبابي. على الجانب الآخر، ما زالت محاولات إدارة البرسا المضنية مع نظيرتها في ليفربول من إقناعها بالتخلي عن خدمات كوتينيو حتى أنها رفعت عرضها إلى 140 مليون يورو، وهي الأرقام التي لم يكن أحدا على الإطلاق أن يتم دفعها في لاعب. وكان البطل الأخير في هذا المشهد المجنون هو برشلونة أيضا بعدما أتم تعاقده رسميا مع مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، عثمان ديمبلي، مقابل 105 ملايين يورو بالإضافة إلى المتغيرات التي لم يعلن النادي عنها، لكن بروسيا دورتموند الألماني قال إنها ربما تصل بقيمة الصفقة إلى 147 مليون يورو. وعلى الرغم من القيمة المالية الكبيرة التي انتقل بها النجم الفرنسي بول بوجبا من صفوف يوفنتوس الإيطالي لمانشستر يونايتد الإنكليزي، الصيف الماضي (105 مليون يورو)، كأغلى صفقة في التاريخ حينها، إلا أن البعض لم يتخيل إمكانية تخطي هذا الرقم في الموسم التالي مباشرة. كما أن هناك عامل آخر ساهم في ارتفاع الأرقام بهذا الشكل، هو زيادة عائد البث التلفزيوني لاسيما بالنسبة للأندية الإنكليزية، وهو ما يتجلى في حجم استثمارات الأندية في موسم انتقالات الصيف الماضي، والذي بلغ مليار و200 مليون يورو. وفي الوقت الذي تكبدت فيه خزينة برشلونة العام الماضي نحو 122 مليون يورو من أجل التعاقد مع أسماء مثل أندريه جوميز وباكو ألكاسير وصامويل أومتيتي وياسبر سيليسن ولوكاس دين ودينيس سواريز، دفع الفريق ضعف هذا المبلغ تقريبا هذا العام في عدد أقل من اللاعبين (ديمبلي وجيرارد دولوفيو وباولينيو ونيلسون سيميدو)، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات مع إدارة ليفربول من أجل المهمة شبه المستحيلة وهي الظفر بكوتينيو.

خسارة فيغو

وفي موضوع اخر قلب ريال بيتيس، تأخره أمام ضيفه سيلتا فيجو بهدف للفوز بهدفين، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اول امس الجمعة على ملعب بينيتو فيامارين ضمن الجولة الثانية بالدوري الإسباني لكرة القدم. افتتح الضيوف، باب التسجيل مبكرًا بالدقيقة (10) عبر المهاجم الأوروجوياني المتألق ماكسي جوميز، إلا أنَّ الفريق الأندلسي أدرك التعادل بالدقيقة (31) بأقدام سيرجيو ليون، لينتهي الشوط بهدف في كل شبكة. وفي الشوط الثاني، وضع المدافع المغربي زهير فضال أصحاب الأرض بالمقدمة برأسية قوية بالدقيقة (77). بهذا الفوز يحصد الفيرديبلانكوس أول 3 نقاط لهم في الليجا، بعد الخسارة في الجولة الافتتاحية بثنائية نظيفة أمام برشلونة، ليحتلوا المركز الثامن مؤقتًا. في المقابل، تجرع الفريق الجاليثي الذي يدربه خوان كارلوس أونزوي المساعد السابق للويس إنريكي، الخسارة الثانية على التوالي ليقبع في المركز الـ18 بدون نقاط.

حققنا هدفنا

واعترف كيكي سيتيين مدرب ريال بيتيس بعد الفوز على سيلتا فيجو (2-1) مساء اول امس الجمعة، بأنَّ أهم شيء كان الفوز، بعد الهزيمة في الجولة الأولى من الليجا، أمام برشلونة (0-2). وقال سيتيين: الشيء المهم أننا حققنا الفوز، رغم أنَّنا كنا نودُّ لو كنا سيطرنا في بعض مراحل المباراة، لكن سيلتا لا يسمح لك بهذا، وهنا تكمن عظمته. وأشار سيتيين، إلى أنَّ المباراة كانت متكافئة، وأنَّه سعيد بالنتيجة التي تحفزنا كثيرًا. الآن أمامنا 15 يومًا، مدة توقف الدوري، وستسمح لنا بمواصلة العمل والتحسن فهناك الكثير من الأشياء التي يجب تحسينها.

مدرب سيلتا فيجو سعيد

بالمقابل أكَّد خوان كارلوس أونزوي مدرب سيلتا فيجو، عقب هزيمة فريقه (2-1) أمام مضيفه ريال بيتيس في ثاني جولات الدوري الإسباني لكرة القدم، أنَّه سعيد باللاعبين، ولا يُمكنه لومهم على شيء لالتزامهم وحماسهم. وقال أونزوي في مؤتمر صحفي عقب المباراة: اللقاء كان متكافئًا ولم يكن به الكثير من الفرص للتسجيل، لكن الخصم مع وصوله للمرمى 3 أو 4 مرات، أعطى انطباعًا بأنَّه كان الأكثر خطورة. وأقرَّ مدرب سيلتا فيجو بأنَّه عقب هزيمتين متتاليتين في أول وثاني جولات الليجا، هناك أمور يتعين تحسينها، لكنَّه أعرب عن اقتناعه بأنَّه سيحقق هذا الهدف بفضل حماسة الفريق.

سوسييداد يضرب فياريال في الليغا

اكتسح ريال سوسييداد، ضيفه فياريال (3-0) اول امس الجمعة، في افتتاحية مباريات المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم. سجَّل أهداف سوسييداد الثلاثة، ويليان خوسي دا سيلفا، وخافيير بريتو، وخوان ميجيل خمينيز لوبيز، في الدقائق (25، 34، 45). بهذا الفوز رفع سوسييداد، رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتًا، فيما يظل فياريال بلا نقاط في المركز العشرين (الأخير). كان سوسييداد، تغلب على سيلتا فيجو (3-2) في الجولة الأولى، فيما خسر فياريال من ليفانتي (1-0).

مرحلة صعبة

على صعيد اخر أقر فران إسكريبا، المدير الفني لفياريال، عقب تكبد الخسارة الثانية على التوالي في الليجا مساء اول امس الجمعة أمام ريال سوسييداد بثلاثية نظيفة، أن الفريق يمر بـمرحلة صعبة ولكنه أكد أنه يجب أن يواجهوها بهدوء ودون فقدان للعقل لأنه يثق في الفريق الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس. وأوضح إسكريبا خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء أن فريقه قدم مستوى أفضل نسبيا خلال مباراة اليوم عن المواجهة السابقة أمام ليفانتي، على الرغم من غياب الانسيابية في الهجوم، فضلا عن ارتكاب الأخطاء لغياب التركيز والتي كلفتهم الأهداف الثلاثة. كما أقر بأن ريال سوسييداد كان أفضل، إلا أنه أبدى حزنه الشديد من أن الأهداف الثلاثة جاءت من كرات ثابتة. ويرى أن المباراة كانت متكافئة حتى بعد دخول الهدف الأول، إلى أن جاء الهدف الثاني من ركلة ركنية حولها تشابي برييتو من على القائم القريب في الشباك، على الرغم من تدربهم عليها في المران. وقال إسكريبا في هذا الصدد: خلال الـ500 مباراة التي لعبها تشابي برييتو، لقد كرر هذا الأمر 400 مرة. ودون اعتبار الأمر كمبرر للخسارة، عدد إسكريبا الغيابات المؤثرة في صفوف الفريق خلال مباراة اليوم. وواصلت الغواصات الصفراء الغرق في دوامة الهزائم، بعد الخسارة خارج ملعبهم في الجولة الأولى أمام الصاعد حديثا ليفانتي، ليقبعوا في قاع الترتيب دون نقاط.