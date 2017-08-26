البلغرانا يوافق على طلب سواريز

برشلونة تكشف عن خطة لإستقطاب كوتينيو ودي ماريا

{ مدريد – وكالات: كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، خطة برشلونة في الأيام المتبقية من مدة الانتقالات الصيفية، بعد النجاح في ضم عثمان ديمبلي، جناح بوروسيا دورتموند، اول امس الجمعة. وقالت الصحيفة، إنَّ سوق الانتقالات لم ينته بالنسبة لبرشلونة الذي يسعى لمواصلة المفاوضات بشأن البرازيلي فيليب كوتينيو، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا. وأضافت رغم صعوبة المهمة لإنهاء المفاوضات مع ليفربول، وسان جيرمان بخصوص كوتينيو، ودي ماريا، إلا أنَّ إتمام التعاقد مع أحدهما، لن يُغني الإدارة عن السير تجاه التعاقد مع الآخر. وأوضحت صفقة ديمبلي، تمَّت نظرًا لموافقة إدارة دورتموند على الجلوس على مائدة المفاوضات، عكس (بي إس جي) الذي يرفض التفاوض، لكن ذلك لن يمنع البارسا من العودة لفتح الباب للحديث بشأن ضم دي ماريا. وواصلت: ليفربول غيَّر موقفه خلال الساعات الأخيرة بشأن رحيل نجمه، ولم يعُد متشددًا بخصوص رفضه التفاوض بشأنه، كما أظهر طوال الصيف، خاصة وأنَّ اللاعب لا يزال يمارس ضغوطًا للرحيل. وأشارت التقارير الأخيرة الصادرة من إنكلترا تتحدث عن طلب اللاعب من النادي بعدم وضعه بقائمة الريدز بدوري الأبطال؛ استعدادًا لانتقاله المحتمل للبارسا. وتابعت الكرة الآن أصبحت بملعب برشلونة، الذي يعي أنَّه بعد ضم ديمبيلي، لم تصبح الموارد الضخمة التي دخلت الخزينة بعد رحيل نيمار كما هي، خاصة وأنَّ كوتينيو سيكلفه على الأرجح أموالاً أكثر من الفرنسي. وتابعت البارسا قرَّر التواصل مع إدارة الريدز مجددًا، والأمر نفسه ستقوم به مع (بي إس جي)، في انتظار إتمام الأخير، صفقة ضم كليان مبابي من موناكو، والتي قد تُسهَل عميلة رحيل دي ماريا. وأنفق برشلونة حتى الآن في صفقاته الأربعة هذا الموسم 187 مليون يورو، وتتبقى له تقريبًا نحو 100 مليون يورو، تضاف إلى 60 مليون كان النادي قد أكد أنَّها بحوزته في بداية الصيف لإبرام تعاقدات جديدة. وتابعت ضم كوتينيو ودي ماريا، بالتأكيد سيحتم على برشلونة، بيع بعض لاعبيه. وأشارت إلى أنَّ البرتغالي آندريه جوميز، هو الأقرب للرحيل عن برشلونة، بعدما تلقى عرضًا بـ45 مليون يورو، وهو ما قد يكون كافيًا لإتمام الصفقتين. وأوضحت هناك لاعب آخر مرشح للرحيل عن برشلونة، وهو البرازيلي رافينيا، الذي بلغت قيمته المبدئية هذا الصيف نحو 30 مليون يورو. لكنها أشارت إلى أنَّ المشكلة بالنسبة لرافينيا تكمن في حالته البدنية حيث لم يتعاف بعد من مشكلات بالركبة. وختمت: بينما لا ينتظر برشلونة الحصول على أموال كثيرة من البيع المحتمل للتركي أردا توران.

طلب سواريز

ووافق برشلونة على طلب مهاجمه لويس سواريز، الذي يتعافى من إصابة في ركبته تعرَّض لها في 16 أغسطس/آب الجاري أمام ريال مدريد بإياب كأس السوبر الإسباني، وانتهت بهزيمة البرسا (0-2). وسمح برشلونة لسواريز بالسفر لأوروجواي، الأسبوع المقبل للانضمام لمنتخب بلاده، الذي سيواجه الأرجنتين، وباراجواي في تصفيات مونديال روسيا، رغم استمرار تعافيه من الإصابة التي ستبعده 4 أسابيع. وقال برشلونة: سواريز يتعافى من إصابة في ركبته.. اتفق الفريق الطبي لبرشلونة، واتحاد أوروجواي على انضمام اللاعب لمنتخب بلاده الأسبوع المقبل لمواصلة تعافيه. وتحتل أوروجواي المركز الثالث في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا، قبل 4 مباريات على النهاية وتتساوى مع تشيلي صاحبة المركز الرابع في رصيد النقاط، لكنها تتفوق على الأرجنتين خامسة الترتيب بنقطة واحدة. ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لنهائيات روسيا 2018 مباشرة، بينما يخوض صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة من مباراتين.