تيفيز: فكرت في الإعتزال قبل الإحتراف بالصين

{ بكين – وكالات: أكد المهاجم الأرجنتيني المخضرم كارلوس تيفيز، أنه فكر في الاعتزال العام الماضي، عندما كان لاعبا في بوكا جونيورز، قبل احترافه بالدوري الصيني، في شنغهاي شينهوا. وقال اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، في تصريحات نقلتها صحيفة أوليه: لم أنجح في الفوز مع بوكا بكأس ليبرتادوريس رغم أنني كنت قد عدت لأفضل مستوياتي، فكرت وقتها في الاعتزال.

وتحدث عن شعوره عقب الخروج من الكأس: كنت محطما، مررت بالعديد من الأشياء في العام ونصف التي قضيتها مع بوكا، وبعد خروجنا أمام إندبنديينتي ديل بايي، قلت في نفسي، لأعتزل الكرة.

وأردف: كنت قد عدت لأفضل مستوياتي لكني لم أستطع الفوز، لهذا فكرت في أنني لا يمكنني الاستمرار، الكل كان ينتظر ماذا سأفعل في بوكا.

وأضاف: لا أندم أبدا على قراري بالرحيل عن بوكا، أقول هذا كي يفهمني الجمهور، فعلت الأفضل لبوكا ولي.

وكان تيفيز قد أكد في تصريحات سابقة له أن رحيله عن بوكا، النادي الذي ترعرع بصفوفه، لم يكن بسبب العروض المالية المقدمة له من الصين، في الوقت الذي تؤكد فيه تقارير إنه من بين اللاعبين الأعلى أجرا في العالم.