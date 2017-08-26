{ الحارس الدولي السابق أحمد جاسم لـ (الزمان): أتمنى خدمة بلدي لكن هناك من لايرغب بنا

حارس مرمى مميز تألق في الدوري والمنتخب . صفق له الجمهور كثيرا يمتاز بالطول الفارع والفدائية في الذود عن مرماه لعب للطلبة والزوراء والرشيد ومثل المنتخب الوطني لعدة سنوات وساهم مع زملائه في المنتخب بتحقيق الكثير لإنجازات والبطولات . وبعد الاعتزال اتجه نحو التدريب ودرب عدة فرق في العراق والبحرين والإمارات ولبنان والأردن وايضا كان ضمن الطاقم التدربيي لمنتخب العراق مع المدرب عدنان حمد وأيضا تولى تدريب حراس المنتخب الأردني وحاليا هو بلا فريق ” استراحة محارب” لينطلق بعدها لتدريب احد الفرق لانه كما يقول لايستطيع الأبتعاد عن معشوقته كرة القدم . ضيف الزمان الحارس الدولي السابق أحمد جاسم

اين الان الكابتن أحمد جاسم وهل مازال يعمل في مجال الرياضة ؟

– حاليا لااعمل بعد انتهاء الموسم الماضي وكنت فيه مع نادي الوحدات الأردني ومازالت في مجال عملي الرياضي وأبحث عن فريق يناسب أسم أحمد جاسم ومكانته التدريبية

{ كيف ترى مستوى الكرة العراقية الان بعد الإخفاقات الاخيرة في تصفيات كأس العالم ؟

– الكرة العراقية تعاني أزمة تخطيط خاصة البعيدة المدى ولذا نرى مشاركات المنتخب الوطني العراقي في تخبط ونتائج لاتليق بأسم الكرة العراقية حيث لم نر المنتخب بهذا السوء في الأداء فعليه يجب أعادة كل خطط الاتحاد ورسم منهاج ثابت وصحيح للكرة العراقية وبالاستعانة باصحاب الشأن لتصحيح مسار الكرة العراقية

{ هل انت مستعد لتولي تدريب حراس مرمى منتخب العراق لو فاتحك الاتحاد العراقي ؟

– الاتحاد العراقي لم يفاتحني سابقا وليس لديه النية حتى حاضرا ومستقبلا لتولي مهمة تدريب حراس المنتخب العراقي. بالتأكيد لدي رغبة كبيرة في التدريب داخل بلدي مع الأندية والمنتخبات

{ كيف ترى مستوى حراس المرمى في العراق في الوقت الحاضر ومن هم الابرز ؟

-بصورة عامة المستويات في كافة الخطوط ليست كسابقتها من السنين وحراسة المرمى جزء مهم من هذه الخطوط وتحتاج إلى عمل كثير جدا والأندية هي الأساس في تجهيز حراس مرمى للمنتخبات على قدر كبير من الكفاءة. بصورة عامة لم نر ثباتا واستقرارا في مستوى الحراس العراقيين لذا من الصعب تحديد حارس أو حارسين ليكونوا الافضل

{ اعتزلت وانت في قمة مستواك وهناك من يقول أنك أجبرت على الاعتزال ؟

– الذي اجبرني وبعض اللاعبين على الاعتزال هو طريقة التعامل والتفكير من البعض مسؤولين وإعلاميين وكان بالإمكان قضاء وقت أطول من اللعب على الصعيد الدولي ولكن خطأ أو قرار من مسؤول حدد مسيرتي

{ ما الذي ينقص الكرة العراقية حتى تعود الى عصره الذهبي ؟

– ينقصها الكثير كي تعود الكرة العراقية لسابق عهدها قد تكون الظروف الصعبة التي مرت ببلدنا سببا مباشرا في تأخر الكرة العراقية التي بسببها فقدنا مراحل مهمة من التأسيس كبطولات المدارس والتربيأت والمنتخبات المدرسية والفئات العمرية وشباب الأندية وهذه جميعا كانت محطة مهمة في تأسيس اللاعبين وصولا للأندية والمنتخبات. كذلك الجهل الإداري وسوء التخطيط وتنظيم المسابقات المحلية كلها انعكست على مسيرة المنتخبات العراقية

{ هناك جدل في الاتحاد العراقي لكرة قدم حول تسمية مدرب اجنبي او محلي انت مع أيهما المحلي او الأجنبي ؟

– بالتأكيد هناك ضرورة للمدرب الاجنبي ولكن هناك شروط لنجاح عمله

أولا عقد طويل المدى

ثانيا كادر مساعد كفوء

ثالثا صلاحيات كاملة ومنها الإشراف على المنتخبات الأدنى

الوجود في العراق لمتابعة البطولات المحلية

وبعكسه أن لم تتوفر الشروط أعلاه فيبقى المدرب المحلي هو الحل المتبقي

{ افضل مباراة محلية ودولية للحارس احمد جاسم؟

– خلال 18 موسما لعبتها كحارس مرمى أجد من الصعب تحديد مباراة أو اكثر على الصعيد المحلي. هناك الكثير جدا من المباريات التي لاتنسى ابدا ومنها

الرشيد والشباب . النجف وسامراء

الزوراء والشرطة. النفط والطلبة. النفط والرشيد.حقيقة مباريات كثيرة جدا

أما دوليا فأعتقد المنتخب العراقي أمام المنتخب الكويتي في تصفيات سيؤول عام 88 وأمام سوريا في نهائي كأس العرب

{ من هم المهاجمين الذي كنت تحسب لهم حسابا على الصعيد المحلي والعربي ؟

– حارس المرمى عليه حساب نفسه وزملائه أولا وقبل الخصم ولاحاجة ليشغل نفسه بأسماء وأرقام خصومه

لم أكن يوما شاغلا نفسي بأي مهاجم

{ هل اللاعب العراقي يحتاج الى مدرب ذي شخصية قوية وله تاريخ رياضي مميز ؟

– أي لاعب وأي فريق في العالم يحتاج إلى مدرب ذي شخصية قوية حاملا تاريخ كبير في سجله كلاعب سابق أو نتائج تحصل عليها

اول خطوات التدريب أن يقتنع لاعبيك بك كمدرب وان يحترموا تاريخك وانجازاتك

{ لو طلبت منك اختيار افضل تشكيلة للمنتخب العراقي خلال وجودك فمن تختار؟

– أفضل تشكيلة للمنتخب العراقي وان كان الاختيار صعبا جدا لاني مررت بأكثر من مجموعة مع المنتخب الوطني وهناك أكثر من 20 لاعبا على نفس المستوى والمهارة

رعد حمودي.ناظم شاكر.عدنان درجال. سمير شاكر. كريم علاوي خليل علاوي. غانم عريبي. حبيب جعفر.باسل كوركيس. اسماعيل محمد. علي حسين.ناطق هاشم. سعد قيس. أحمد راضي.حسين سعيد

{ رأيك بالأسماء التالية :

عدنان حمد . حسن فرحان . عدنان درجال . كاظم شبيب . مؤيد البدري . عمو بابا

– عدنان حمد.مدرب كبير قدم مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين وإنجازات كثيرة للأندية والمنتخبات العراقية

حسن فرحان….مدافع صلب أنيق قائد المنتخب العراقي

عدنان درجال.لاعب صلب مقاتل غيور وبنفس الوقت له أهداف حاسمة

كاظم شبيب. حارس كبير لم يكن محظوظا مع المنتخب الوطني العراقي.انسان طيب

مؤيد البدري. شخصية رياضية كبيرة نفتخر بها. افتقدها العراق والكرة العراقية

عمو بابا…. مدرب عملا بجهد وإخلاص وقدم الكثير جدا للكرة العراقية ومازال في قلوب العراقيين رغم رحيله

{ هل هناك مدرب ظلم أحمد جاسم ؟

– لم يكن هناك مدرب قد ظلمني وأن وجد فهو قد ظلم نفسه. نعم هناك مدرب واحد قد أساء لي وبقصد وحاول التقليل من قيمتي ولكنه حين كانت تأتي ساعة الجد فإنه كان يأتيني راكضا لأنه يعلم جيدا مدى حاجته لي في ذاك الوقت

{ هل تتابع الدوريات العربية ومن هم ابرز اللاعبين الذين لفتوا انتباهك ؟

– لااتابع الدوريات العربية. ولكن فقط المنتخبات العربية. وأبرز لاعب لفت نظري هو لاعب الامارات عمر عبد الرحمن.(عموري )

{ لعبت للزوراء والرشيد ماهو الفرق بين الناديين ؟

– الزوراء لعبت له باختياري وأما الرشيد فكنت بلا حول ولا قوة

الزوراء كان الحلم وفيه نجوم لاحصر لهم وتاريخ كبير

الرشيد جمع أفضل النجوم العراقيين في ذلك الوقت لكن بلا جمهور معه بل كان العكس فكل جماهير الأندية العراقية تقف ضده في المباريات حتى وإن لم تكن طرفا فيها

الزوراء. …. جمهوره شيء غريب وجميل ومع ناديه دائما

الرشيد. فكرة تأسيسه أعتقد صحيحة ولم تكن المسابقات المحلية هي الهدف بل المشاركات الخارجية وقد تحقق الفوز بالبطولات العربية وحتى على مستوى المنتخب الوطني العراقي أثمرت النتائج وكان تأهلنا لنهائيات كأس العالم في المكسيك قد يكون أقرب دليل

{ مدينتك سامراء كم سنة وانت بعيد عنها وماذا تقول لاهلها ؟

– سامراء. عمري لم أكن بعيدا عنها ولن أكون يوما كذلك. ….. سامراء مدينتي التي أعتز وافتخر واتشرف بها وبأهلها وعشائرها الكرام. أدعو ربي الكريم أن يحفظها وأهلها والعراق جميعا أن شاء الله تعالى

{ اغنية يا حريمة للمطرب حسين نعمة لمن تقولها ؟

– ياحريمة/ تقال عند الشعور بالاسف أو عند اهمالك من الآخرين أو تجاهلك وهؤلاء انا لأاقول لهم شيء لأنهم أما اغبياء أو خبثاء أو جهلاء وجميعهم لايستحقون الرد عليهم

{ هل انت نادم على دخولك عالم كرة القدم ام كنت مقتنعـا في دخول هذا العالم الكروي ؟

– لا لست نادما على دخولي عالم كرة القدم أبدآ وكل قراراتي باختياراتي وان كنت اتمنى الاهتمام بمستقبلي الدراسي اكثر

{ حكمة تؤمن بها لكنك لا تطبقها ؟

– الحكمة أتت أولا من رب السماء ثم من تجارب البشر

القرآن الكريم فيه الكثير من الحكم وأحاول دائما الالتزام والعمل بها

أما عن التجارب فمهما تعلمنا منها فإننا أحيانا ننسى البعض منها لتقادم السنين أو لإعطاء الفرص للآخرين

لااشغل نفسي كثيرا في حياتي بحكمة

{ كلمة اخيرة لك

ج.. الكلمة الأخيرة. لاتوجد كلمة معينة أقولها لأن بلدنا العراق قد سمع أطنانا لاتعد ولاتحصى من الكلمات وكل شيء على حاله لم يتغير

لأاقول كلمة لاتسمع ولاتاخذ طريقها للتغيير

المشكلة نحن في زمن الجميع يتكلم

ولكن اقول لك كلمة شكرا وتمنياتي لك بالتألق والابداع في مجالك الإعلامي والصحفي