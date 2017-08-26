لا ترضي بأنصاف الحلول

أتساءل الى متى تستمر حواء بتقبل الاضطهاد والظلم المباح عليها؟ هل تعلمين ان أحد مقاييس تقدم المجتمعات هو موقف المرأة نفسها، فهل سمعتي يوماً رد حق ليس وراءه مطالب؟ هل رأيتِ ظالم توقف عن ظلمه لمظلوم خائف؟

ألم يحن الوقت لتطالبي بحقوقك المشروعة؟ ألن ترغبي يوماً بتحرير نفسك من القيود المفروضة عليك؟ من فضرها! أنت من فرضتها على نفسك حينما سكتي عن الاهانة التي تتعرضين لها دوماً .

المرأة ما زالت تعنف جسدياً وتهان في مجتمعاتنا..

أليست (الجنة تحت اقدام الامهات) أي قدم تكون الجنة تحتها ؟ أقدم مشوهة ان لم تكن مقطوعة نتيجة العنف الذي تتعرض له المرأة، حيث اتخذ العنف الممارس ضد المرأة في مجتمعاتنا أشكاال مختلفة يتراوح بين الجسدي والاقتصادي والثقافي والسياسي الخ..

ألم يقل الشاعر الرصافي ان (الام مدرسة اذا اعددتها اعددت شعباً طيب الأعراق) أي مدرسة هذه ان كانت الام امية حيث ان نسبة الامية في الوطن العربي تبلغ حوالي 35 بالمئة أما نسبة المرأة الامية فهي 55 بالمئة من النسبة الاولى

اليس من المفترض على مجتمعاتنا التقدم الى الأمام بدل من الرجوع الى الوراء؟

ان المرأة في التاريخ الفرعوني وصلت لدرجة التقديس، حيث ظهرت المعبودات من النساء الى جانب الالهة الذكور. كما حصلت المرأة الفرعونية على وظيفة دينية في المعابد مثل كبيرة الكاهنات وحتى الملكة (حتشبسوت) حصلت على لقب الاله.

اما عن الحق المسلوب حالياً فقد كان محفوظا لها منذ الاف السنين قبل الميلاد شريعة( اورنامو) وشريعة (اشنونا) في بلاد الرافدين ثم 22 قانوناً من 282 قانوناً هي محمل شريعة حمورابي.

ألسنا ورثة تلك التشريعات والحضارة المتميزة وورثة اولى القوانين التى سنت في العالم (قانون حمورابي) .

فطالبي ايتها المرأة( بحقوق الادعاء وحقوق الحرية) المشرعة لك، ولا ترضي بالحرية ان كان هناك مدعى عليك، تحرري من الكبت المكتوم فيك فجميع الناس تولد احراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق كما هو مؤكد في الاعلان التاريخي الذي عقدته الجمعية العامة في الامم المتحدة في 10 كانون الاول/ نوفمبر عام 1948

فللمرأة العربية حقوق مساوية لجميع نساء العالم، فلنطالب بتشريعات الامم المتحدة( ميثاق الامم المتحدة) حيث وضع هدف حق المساواة بين الجنسين بالمرتبة الخامسة من اصل 17 هدف، اعلان مؤتمر المكسيك عام 1975 في عام 1979 اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبعد خمس سنوات من مؤتمر المكسيك، ثم عقد المؤتمر العالمي الثاني المعين للمرأة في كوبنهاغن عام 1980 وجاء بعده انعقاد المؤتمر العالمي المعني بالمرأة في نيروبي عام 1985 الذي يمثل (ولادة الحركة النسوية العالمية)، اعلان الامم المتحدة عام 2000 حول تعزيز المساواة بين الجنسين، اعلان عام 2010 بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، اعلان عام 2011 القضاء على العنف ضد المرأة، حيث ان (143) دولة ضمنت المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها بحلول عام 2014

فلا ترضي بأنصاف الحلول..

أما ان تأخذي كل شي، أو لا تأخذي شيئا

الربح او الخسارة..

اما ان تكوني ظالمة او ان تخافي الظلم من الظالم الاعلى

فكل قوي يعلوه اقوى.. وكل ضعيف تحته الادنى

حققي كل احلامك او انتظري مصير مجهول..

لا تحققي احداهم بالتنازل عن الآخر..

كوني انتِ ذلك المجهول و الذائع ..

فأما ان تكوني هنا او لا تكوني هناك ..

وان صار وحصل ..

اختفي من هذه الحياة متجهة نحو حياة اخرى..

نور البدري