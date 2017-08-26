ظلم الفقراء

لعل لله سبحانه وتعالى يبتلي الانسان بمرض لحكمة لا نعلمها ولكن قد يبتلي الانسان بمرض اخر ولكن هذا المرض من نوع اخر قد يصل بالانسان الى ان يدعو ربه ان يأخذ امانته لكي يستريح من هذ المرض التي يسمى (مرض الاطباء) التي يطلق عليهم في السابق ملائكة الرحمة اما الان لا ابالغ عندما اقول البعض منهم اصبحوا ملائكة النقمة لبعض المرضى الفقراء لعلي لست متخصصآ ولكن على حد علمي انه من اساسيات مهنة الطب هي الكلمة الطيبة عنده المحادثة مع المريض ولكن مانراه في الوقت الحاضر من معاملة سيئة جدآ من قبل الطبيب حيث يتكلم الطبيب مع المريض وكأنه قاض والمريض متهم وجرمه مرضه حيث تكثر هذ الحالات في المستشفيات الحكومية عامة والبصرة خاصة حيث يحدث العكس عندما يذهب المريض الى العيادة الخاصة حيث يتلقي افضل المعاملة والترحيب من كافة العاملين في العيادة واجمل الكلام من الطبيب نفسه حيث يدل هذ الشي على ان مهنة الطب في العراق اصبحت مهنة مادية بالدرجة الاولى وليس انسانية فالكثير من الاطباء يجبرون المرضى على اجراء العمليات في المستشفيات الخاصة التي يعملون بها والتي تجلب لهم دخلآ ماديآ كبير ولا يهمه من أين يأتي المريض بالمبلغ المطلوب منه وكلنا نعلم انه اغلب العوائل العراقية عامة والبصرية خاصة تعيش في مستويات مادية متدنية ولعلي اخص بالذكر الطبيبات المتخصصات بالامراض النسائية والتوليد اللواتي يستغلنه جهل بعض النساء فيقمن بأجراء العملياة القيصرية التي بشهادة اكثر الاطباء والطبيبات الشرفاء كم لها من سلبيات صحية وحتى اجتماعية فقد بلغ نسبة الولادات القيصرية في محافظة البصرة 65 بالمئة من نسبة الولادات العامة بغض النضر عن الاخطاء الطبية التي يرتكبها بعض الطبيبات والتي تؤدي تسبب العقم لنساء في المستقبل

سيف المالكي