46 نائباً يتمتعون بعطلة أداء مناسك الحج

هيئة الحج تعلن إكمال تفويج حصتها إلى الديار المقدسة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

أكملت بعثة الحج تفويج حصتها البالغة 40 الفاً و890 حاجاً وإدارياً الى الديار المقدسة، مؤكدة نجاح خطتها بتفويج الحجاج وعدم تسجيل اية حوادث او معوقات تذكر.

وقال المتحدث الرسمي باسم البعثة حسن الكناني، في بيان امس ان (البعثة نقـــــــــــلت جميع الحجاج العراقيين والاداريين والبعثات الساندة عن طـــــــــريق مطارات بغداد – النجف – البصرة – اربيل – السليمانية ومنفذ عرعر الحدودي الى الديار المقدسة، بواقع 106 رحلات جــــــــــوية و598 حافلة برية). واضاف ان (البعثة نجحت بتفويج حجاج حصتها المقررة البالغة 35 الفا و890 حاجا والحصة الاضافية الـ 5 الاف بعد تطبيق الخطة التي تم وضعها بالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية.ويث لم يتم تسجيل اي تلكؤ او حوادث تذكر), واشار الكناني الى ان (البعثة سجلت هذا العام .وكما في العام الماضي نجاحا كبيرا بتفويج جزء من موظفيها وحجاجها برا عبر منفذ عرعر الحدودي ولمست تعاونا من السلطات السعودية واستقبالا رسميا، وعدم حدوث معوقات، وذلك بفضل التعاون الكبير الذي ابدته الجهات الامنية والعسكرية والحشد الشعبي الابطال الذين عملوا ليل نهار من اجل تامين هذه الرحلات),

اعلن مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو عن ان عدد اعضاء البرلمان الذين ذهبوا بشكل رسمي لاداء مناسك الحج في السعودية هو 46 نائبا

.وقال اوغلو في تصريح امس ان (الحصة التي اعطتها سفارة السعودية لمجلس النواب ضمن موسم الحج كانت 45 حاجا).

مبينا ان (ثلث هذا العدد تم منحه لموظفي المجلس من المدراء ورؤساء الاقسام وغيرهم والباقي لاعضاء البرلمان),

واضاف ان (ما مثبت بشكل رسمي هو تمتع 46 نائبا بعطلة اداء مناسك الحج), .

لافتا الى ان (بعض اعضاء البرلمان ذهبوا بشكل رسمي ضمن الحصص التي اعلنتها هيئة الحج والعمرة اما سفر البعض دون موافقات ان كان موجودا فعلياً فهؤلاء سيعاملون كغائبين وقد لايتجاوز عددهم 3 او 4 نواب).

اختلال نصاب

وعزا النائب منصور البعيجي سبب اختلال النصاب القانوني لعقد جلسة البرلمان التي رفعت الى ما بعد عطلة الأضحى الى سفر النواب لإداء مراسم الحج.

وقال البعيجي في تصريح امس ان (جلسة البرلمان الثلاثاء الماضي لو لم تكن مفتوحة لما عقدت لعدم حصول النصاب القانوني والدليل على ذلك درجات قوانين بسيطة لان معظم النواب سافروا لاداء مناسك الحج والأخر يتمتع في اقليم كردستان او سافر للخارج),

مشيرا الى ان (الحضور كان أقل من 100 نائب من كل الكتل ولم نستطع ان نصوت على أي قانون كما وان جدول اعمال الجلسة اكتفى بوضع قراءة أولى للقوانين), لافتا الى ان (عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة سبب عطلاً في التصويت على قوانين مهمة).

اجازات النواب

محملا (رئاسة البرلمان مسؤولية عدم اكتمال النصاب حيث كان عليهم عدم منح اجازات للنواب لحين انهاء التصويت على جميع القوانين), وتابع البعيجي ان (قانون الانتخابات انجز ولم تبق سوى المواد الخاصة بانتخابات محافظة كركوك التي تعطلت بسبب الخلافات بين الإقليم والمركز).