(الزمان) تستطّلع أقليم الشمال التركي وإسطنبول (6)

أيا صوفيا .. الحكمة المقدسة تغيّر من الكنيسة

إلى جامع والجامع إلى متحف

حمدي العطار

الحروب الدينية لا تكتفي بألغاء الاخر بل هي تستولي على مقدسات ذلك الدين (المهزوم) لتجعله مكانا مقدسا (للدين المنتصر) وتكون الاشكالية التاريخية متمثلة في اسطنبول مع رائعة المعمار البيزنطي في اشهر كنسية (أيا صوفيا) التي تعني الحكمة المقدسة،وتشير الوثائق التاريخية في أن بعد أنقراض روما الغربية سنة 476 أصبحت روما الشرقية أقوى دولة في الشرق وأنشئت بين سنوات 526-565 الكثير من المباني الضخمة في منطقة (آيا صوفيا) وهذه الفترة تعد فترة أزدهار مدينة اسطنبول وهي تحت أدارة البيزنطيين وكانت تسمى (القسطنطينية)،كان العثمانيون قاموا بمحاولة فاشلة في عهد بايزيد سنة 1390 لفتح القسطنطية كما باءت محاولة مراد الثاني سنة 1422 ايضا بالفشل حتى استطاع السلطان محمد الفاتح سنة 1453 من فتح القسطنطينة وسميت المدينة بعد ذلك بأسطنبول واصبحت العاصمة الثالثة للدولة العثمانية بعد العاصمة الاولى (بورصا) والعاصمة الثانية (أدنبره)،وقام محمد الفاتح بتحويل كنيسة أيا صوفيا الى اول جامع يصلي فيه صلاة الجمعة بعد فتح القسطنطينية،وتعرض هذا المكان العظيم الى اكثر من مرة للهدم والاحتراق في حالات الحروب والاضطرابات لأنها تمثل رمزا دينيا مقدسا للحاكم، الى أن جاء اتاتورك ليحول ايا صوفيا من مسجد الى متحف منذ سنة 1934 ،وفي عام 2012 وبمناسبة ذكرى فتح القسطنطينية رفع الاذان في ايا صوفيا بعد 68 سنة من منعه !

متعة زيارة المتاحف يستحق العناء

– خرجنا صباحا مع الكروب متوجهين الى البوسفور لأن البرنامج اختياري للقيام برحلة في بحر البوسفور وبما أننا سابقا كان لنا جولة في البوسفور فكانت نيتنا زيارة ايا صوفيا وهذا المكان دائما فيه ازدحام من قبل الاتراك والسياح الاجانب المسيحين فضلا عن السياح العرب المسلمين ! وعدم رغبتنا في رحلة البوسفور لشدة الحرارة والصيف في اسطنبول مزعج بسبب الرطوبة ايضا، اخذنا الطريق من الميناء أمين أنو الى ايا صوفيا متجولين بين الاسواق والمحلات والحدائق والتماثيل والنافورات ولو لا جمال منطقة الفاتح لكان صعود الطريق الى ايا صوفيا فضلا عن الحر قد تمكن منا، التقطنا العديد من الصور التي تعكس الحيوية والحس السياحي لمدينة اسطنبول.

وصلنا الى ايا صوفيا كان الساعة الثانية عشر ، أجرة الدخول 40 ليرة ما يعادل 12 دولاراً،يحتوي القسم الخارجي على مدافن وقبور السلاطين،ومدرسة ابتدائية،وشلال ،ومآذن ،وبيت الفقراء،اما في القسم الداخلي فيحتوي على اللوحات والرسومات الفسيفسائية،والبلاط، المحراب، غرفة السلطان،غرفة المؤذن، مكتبة محمود الاول وعمود الامنيات(في هذا العامود تجمع السياح واضعين اصبعهم الكبير من اجل ان تتحق امنياتهم عندما يستطيعون ان يلف اصبعهم لفة كاملة) اسماء على شكل لوحات دائرية على جداران المتحف فيها اسم الله ومحمد وعلي والحسن والحسين وابو بكر وعمر وعثمان،

تم التقاط العديد من الصور التذكارية،غادرنا ايا صوفيا وفي مخيلتنا امارات الاعجاب لكل من حافظ على هذا التراث المعماري العظيم مهما كانت دوافعه مسيحي ارثوذكسي شرقي من سنة 537-1204 او كاثوليكي من 1204-1261 ومرة اخرى ارثوذكسي شرقي 1261-1453، ثم مسلم عثماني 1453-1931 وأخيرا علماني من سنة 1931 الى يومنا هذا.

ترجيح فنون محددة في الفكر الاسلامي (الجامع الأزرق) نموذجا

أهتم الاسلام بمناحي أبداعية محددة وحرم وأهمل تطوير مجالات فنية وثقافية أخرى! فالموسيقى والرسوم والتصوير والنحت لم تكن تلقى أهتمام الخط والزخرفة والحرف اليدوية مثل البناء والمعمار،لقد تجلى هذا بشكل واضح على المعالم التاريخية الاسلامية،فهناك مثلا أهتمام قوي بالسجاد والمفروشات بالمساجد لأن عبادة المسلم وممارسة طقوسه تكون على الارض وليس كما هم المسيحيون حيث تكون عبادتهم في الكنسية جلوسا على الكراسي او المقاعد فضلا على العزف الموسيقي والتراتيل!

بعض سلاطين الامبراطورية العثمانية من الذكاء بحيث يرغبون بتخليد ذكراهم بترك أثرا معماريا وهندسيا شاخصا على مر العصور،السلطان أحمد الاول بن السلطان محمد ،توج سلطانا سنة 1603،من عيوب الحكم العثماني هو عندما يستلم السلطان الخلافة ويكون عمره صغيراً تكثر المؤامرات النسائية(السلطانه الام) وزوجاته وأقرباؤه وحاشيته، الجميع ضد الجميع فينتهي الامر الى التفرقة والضعف وقد يدفع ثمن هذه المؤامرات قتل الامراء اشقاء السلطان خوفا من تتوجيههم بدلا عن السلطان.

حدث هذا مع السلطان أحمد حينما استلم الخلافة كان عمره 14 عاما،أستمر حكمه 14 سنة ايضا،في سنة 1609 طلب السلطان احمد من المعماري المشهور محمد آغا تلميذ المعماري سنان الذي بنى مسجد السليمانية في عهد سليمان القانوني،طلب منه بناء مسجد يتصف بحجمه الكبير وتصميمه الفاخر ويتميز بالغرابة الفنية.

فكان من ابداعاته الخالدة هذا المسجد الكبير مسجد السلطان احمد (الجامع الازرق) وقد انشئ المسجد على مكان مرتفع ويتميز عن سائر المساجد بأن له ستة منارات ولكل منارة 3 شرف،مجموع النوافذ فيه 260 نافذة ملونة.

بعض المؤرخين يذهبون بأن السلطان احمد كان يريد ان يغطي على بعض هزائمه في الحرب ضد الفرس وحروب اخرى في اوربا فكان له هذا الانجاز،وهذا الشيء يحسب له فلا زال الحكام حينما يهزمون بالحروب يقسون على الناس والبلد ويتمنون تحطيم كل شيء! وحسن فكر السلطان احمد بتحقيق نصر معماري تاريخي يخلده على مر الزمان!

متاهات السوق المصري

يرجع اصل هذا السوق الضخم والمزدحم بالمحلات والمتبضعين الى عهد الدولة البيزنطية ،حيث ان المصريين كانوا متخصصين ببيع التوابل في هذا السوق فسمي بالسوق المصري ،وهو يحتل مكانا استراتيجيا تجاريا فهو يقع على مرفأ أمين اونو مقابل جسر غلطه.

اما في زمن الامبراطورية العثمانية التي نشطت فيها التجارة المصرية في هذا السوق فكان بسبب جلب النقود لتمويل نفقات بناء المسجد الجديد الذي لم يكمل أنشاؤه الا في القرن السابع عشر،ويتم بيع في هذا السوق مئات الانواع من التوابل والنباتات والقهوة والملابس وجميع انواع المواد المنزلية وتحيط بالسوق المطاعم ومحلات بيع اللحوم ،وانواع الاسماك والاجبان والفواكه ،ونحن نزور السوق المصري جلسنا في احد المطاعم الشعبية لتناول الغذاء وفي احد المحلات الحديثة لتناول الحلويات مع القهوة.

فينسيا مول مكان مناسب للتسوق والتسلية

عصرا خرجنا للتسوق وشراء الهدايا من فينسيا مول، سمي فينيسيا لوجود نهر صغير ينقل بالقوارب زوار هذا المول، بعض المحلات في المول رخيصة جدا قياسا الى بغداد خاصة محلات LC فيزدحم فيها المتبضعون واغراء السعر الرخيص يجعل شراء الكميات الكبيرة، بينما تعاني محلات أخرى من قلة اقبال الزبائن لها فتجدها فارغة لغلاء الاسعار.

يتبع