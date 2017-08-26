عراقيات

قانون التأمينات الإجتماعية الجديد مسمار آخر في حياة المتقاعد – ماجد الكعبي

قانون التأمينات الاجتماعية الجديد البديل لقانون التقاعد الحالي الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً وأحاله الى مجلس النواب هو قانون مجحف بحق المواطن المتقاعد ، ولا يدل إلا على نزعة ثأرية من هذا المواطن الذي أفنى زهرة شبابه خادماً للدولة وأبنائها ،، عمل وشقى وتعب لتكون الحياة ميسرة أمام أمثال هؤلاء الوزراء_ وزراء الصدفة _ الذين وضعتهم أحزابهم في مناصب لا يستحقها هؤلاء المدللون الذين لايستحقون ما يستحقه المتقاعد من جزاء خدماته الطويلة هؤلاء يصادقون على قانون جديد يقضم راتب المتقاعد ليسد عجز ميزانية منهوبة ، ومصادر نهبها كثيرة منها راتب الوزير نفسه وراتب حماياته ونفقات مكتبه وإيفاداته ، ثم المبالغ الخرافية التي سرقها وزراء سابقون ولم يلاحقهم أحد وهاهم يسرحون ويمرحون هم وأولادهم في دول الغرب دون حسيب ثم فضائح هروب مسؤولين بعد سرقتهم أموال الدولة وهروبهم إلى دول مجاورة كما حدث مؤخراً في محافظة البصرة ، ثم المبالغ الخرافية التي تنفق إعتباطاً في الوقفين الشيعي والسني ، ثم رواتب الفضائيين في مختلف دوائر الدولة ، ثم رواتب بعض المسؤولين الذين يستلمون أكثر من راتب ثم رواتب النواب الخرافية مع حماياتهم ومخصصاتهم هذه كلها لاتسد عجز الميزانية ، فقط راتب المتقاعد المسكين يسد عجز الميزانية !!!

يا للعجب أهكذا بلغت الأستهانة بالمواطن .. ؟!

أيها الساسة وولاة الأمور لاتظنوا أن الشعب لايعي ماتقومون به تجاهه فقد طفح الكيل إذ لم تجدوا غير لقمة الفقير أما رواتبكم الخرافية ونثريات قصوركم الخضراء ورواتب الرئاسات الثلاث التي هي فوق الشبهات فهي لاتسد عجز الميزانية فقط راتب المتقاعد هو من يسد عجز الميزانية .!! إنني أتوجه إلى إخواني النواب وأحملهم الأمانة برفض هذا القانون المسمى قانون التأمينات الاجتماعية ، فهذا القانون هو محض حرب جديدة على من أفنوا زهرات حياتهم في خدمة بلدهم ورواتبهم كلها لاتسد عجز ميزانية تنهب كل يوم بأساليب ناعمة تعرفونها جيداً وتسمعون بها جهاراً .. لاتوافقوا على تشريع قانون التأمينات الاجتـماعية.

أرحموا مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في السماء .