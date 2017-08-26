ناشط يحذّر من مؤامرة تستهدف المغتربين العراقيين

الشيوعي والتيار الصدري يبحثان تنسيق المواقف

بغداد – الزمان

بحث الحزب الشيوعي العراقي والهيئة السياسية للتيار الصدري تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتطوير العلاقات بين الطرفين من اجل دعم القضايا الوطنية العامة.

وقال بيان للحزب الشيوعي تلقته(الزمان) امس ان وفدا من قيادة الحزب الشيوعي العراقي برئاسة سكرتير اللجنة المركزية للحزب رائد فهمي زار مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري في بغداد وبحث مع نائب رئيس الهيئة نصار الربيعي وعدد من اعضاءئها (آخر التطورات في الوضع السياسي والبحث في ما يخص تطوير العلاقات بين الطرفين اللذين اتفقا على اهمية دعم القضايا الوطنية العامة والوقوف الى جانب قواتنا المسلحة على اختلاف تشكيلاتها في معركتها ضد داعش والارهاب ومن اجل تحرير مدن الوطن من رجسه).

مضيفاً ان (الجانبين استعرضا التطورات السياسية الجارية واكدا اهمية تصحيح مسار العملية السياسية وتجاوز العراقيل التي تواجهها).

مطالب الجماهير

وتطرق الجانبان ايضا الى القضايا الاقتصادية والاجتماعية واكدا اهمية تبني مطالب الجماهير الشعبية التي تعاني من ظروف صعبة ومن نقص وتردي الخدمات، والضغط على السلطات التنفيذية المعنية للاستجابة لمطالبها المشروعة.

الى جانب الاستمرار في الحركة الاحتجاجية وتطويرها، والسير قدما على طريق الاصلاح والتغيير والتصدي للفساد والفاسدين، وبناء منظومة انتخابية متكاملة تضمن تكافؤ الفرص للجميع وتسهم في تحقيق انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية. واتفق الطرفان على مواصلة اللقاءات والتنسيق المشترك والتعاون في مختلف المجالات، وعلى تشكيل لجان وورش عمل مشتركة للبحث في مفردات العملية السياسية في اتجاه التصحيح والتقويم، ووضعها على السكة السليمة التي تلبي مصالح الشعب. من جهة اخرى، رحب رئيس حركة الإعمار في العراق ماجد الساعدي بتقارير تناقلته بعض وسائل الاعلام عن نية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ترشيح شخصية من خارج التحالف الوطني لشغل منصب رئيس الوزراء وفق الاستحقاق الانتخابي القادم. ونقل بيان تلقته(الزمان) امس عن الساعدي قوله ان هذا التوجه من الصدر (يعطي الأمل في اعادة بناء ما لم تستطع بناءه الكتل السياسية المتصدرة للمشهد السياسي العراقي طيلة الأربع عشرة سنة المنصرمة)، مُبديًا (استعداده وزملاءه في منتدى الإعمار العراقي للوقوف مع الصدر ودعم قراره بشأن ترشيح شخصية من خارج التحالف الوطني لمنصب رئاسة الوزراء). وأشاد الساعدي الذي كان قد طرح مشروع تأسيس حزب اقتصادي لدعم جهود الإعمار في العراق، بـ(صراحة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بشأن المناصب الحساسة في الدولة والتي تتأثر بتدخلات الاحزاب وترشيح المتحزبين على حساب الكفاءة)، عادًا تصريحات العبادي بأنها (خطوة في الطريق الصحيح وإن جاءت متأخرة).

وأعلن عن دعم المنتدى لأي خطوة من شأنها تخليص العراق من المحاصصة السياسية ودعم الكفاءات والإعتماد عليها دون النظر الى انتماءاتها السياسية. من جهة اخرى، حذَّر الساعدي، من (مؤامرة تستهدف المغتربين العراقيين من خلال اتهامهم بالفساد، الذي تُتَّهم به الكتل السياسية المتصدرة للمشهد السياسي العراقي)، موضحًا بأن (الجيوش الالكترونية التي أسستها بعض القوى التابعة للأحزاب المشاركة في الحكم تحاول التغطية على فشلها من خلال إلقاء اللوم على المغتربين العراقيين وتروِّج لمفاهيم ومصطلحات للتأثير على المواطن العراقي من قبيل الجنسية المزدوجة)، على حد قوله. وأكد إن (بعض الكتل السياسية تعاملت مع المغتربين بانتقائية لم تخدم العراق وحاولت تشويه سمعة المغتربين العراقيين من خلال استقدام شخصيات تابعة لتلك الاحزاب والكتل، وكانت غير مؤهلة، فأثبتت فشلها، ومن ثم اوعزت لمنصاتها الاعلامية وجيوشها الالكترونية لتبرير فشلها باستهداف المغتربين واتهامهم بالفساد). ودعا الساعدي الى(التفريق بين اللاجئين لأسباب سياسية وانسانية، والمغتربين المهاجرين من المتعلمين واصحاب الكفاءات ورؤوس الأموال والناجحين، وهم الأغلبية بدون اجندات سياسية ولا يشعرون بالمظلومية وحب الانتقام، ولا يبحثون عن المناصب والترويج للفساد والطائفية).