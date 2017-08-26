النجف تدعم مربي الثروة الحيوانية بالأعلاف

بغداد – داليا احمد

أكدت وزارة الزراعة ان رفع الضغوطات عن كاهل المواطن هي إحدى الأهداف الرئيسية التي تسعى إليها للاسهام استقرار الحالة النفسية للمجتمع .

وقـــــال الوكـــــيل الإداري للوزارة مهدي ســـــهر الجبوري فـــــــي بيان تلقته (الزمان ) أمس ان (رفع الضغوطات عن كاهل المـــــــــواطن إحد الأهداف الرئيسية التي تسعى إليها الوزارة كونها تسهم في استقــــــرار الحالة النفسية للمواطن ومن ثم زيادة عطــــــائه في العمل وإمكانية الخروج بأفضل الحلول المناسبة لها وفقا للقوانين المعمول بها في الوزارة).

واوضح البيان ان (مديرية زراعة محافظـــــــة النجف مستمرة في دعم مربي الثروة الحيوانية في المحافظة من خلال توفـــــير الأعلاف والأدوية واللقاحات البيطــــــــرية ومكافحة الأمراض التي تصيب الحيوانات انه تم تنظيم عدد من الفعاليات الميدانية لعدد من مشاريع الثروة الحيوانية في المحافظــــة وبإشراف المديرية منها مشاريع تربية العجول والأسماك في الأقفاص العائمة والبالغة 40 قفصا بطــــــــــاقة 60 ألف سمكة حيث تم التأكيد على الاستمرار بتوفير الأعلاف والأدوية واللقاحات البيطرية لمربي الثروة الحيوانية عن طريق مراجعة المديرية).

وتابع ان (المديرية بحثت مع عدد من المســــــــؤولين والخبراء والمتخصصين في الشــــأن الزراعي أهمية إنتاج البذور في المحـــــافظة حيـــــــث تم مناقـــــشة واقع إنتاج وتحسين البذور من قبل المتعاقـــــــــدين مع الشــركة العراقية لإنتاج البـــــذور وسبل إنجاح هذه العملية بغية الحصول على بذور جيدة لتطوير المحاصيل الستراتيجية والبرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة في البلد).

فيما نـــــــاقش المركز الارشادي في محافظة واسط ضمن دورة تدريبية أهمية استـــــخدام المكنة والمعدات الحديثة في العملية الزراعية ومنها محصول الدخن العلفي الهجين في البساتين والحقول وبحضور عدد من الفلاحين والخبراء والمختصين في الشأن الزراعي.

اهمية المكننة

وتابع البيان ان (الدورة بحثت عددا من المحاور منها التأكيد على أهمية استخدام المكننة والمعدات الزراعية الحديثة في زراعة محصول الدخن العلفي الهجين فضلا عن الفــــــائدة الاقتصادية الكبيرة في زراعته واستعمال هذا المحصول لتغذية الحيوانات منها الأبقار والماعز والأغنام).

واضاف انه (تم مناقشة أهمية الفاكهة النفضية وطرق العناية بها وإكثارها في البساتين والحقول).

مشيرا الى انه (تم شرح الخطوات الضرورية لزراعة أشجار الفاكهة ومنها الفاكهة النفضية وطرق التسميد والكميات اللازمة من الأسمدة ومكافحة الآفات والحشرات التي تصيبها والوقت المناسبة للمكافحة).