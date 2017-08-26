ديا لى تعتقل من يتسبّب في إحراق البساتين

المقدادية تعلن عن إتفاق مع منظمات دولية لتنفيذ برامج إنسانية

ديالى ــ سلام عبد الشمري

اعلن قضاء المقدادية التابع الى محافظة ديالى ، عن اتفاق شامل مع ثلاث منظمات دولية لتنفيذ برامج انسانية في القضاء ، مؤكدا ان من بين المشاريع التي ستنفذ هو مشروع تأهيل نفسي للنازحين العائدين الى منازلهم.

وقال رئيس مجلس القضاء عدنان التميمي لـ (الزمان) امس انه (التقى 3 وفود من منظمات دولية وهي منظمة هانديكاب الفرنسية ومنظمةDRC المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الكندية فضلا عن منظمة اوكسفام الدولية، في القضاء وعقد اجتماعا موسعا معها بمبنى المجلس المحلي للاتفاق على تنفيذ مشاريع وبرامج انسانية ) .

واوضح التميمي، ان ( الاجتماع خرج بنتائج وقرارات ايجابية، حيث تم الاتفاق على تنفيذ برنامج انساني يعد الاهم من نوعه وهو التأهيل النفسي للنازحين العائدين الى منازلهم القضاء كذلك دعم ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين ) ، مبينا ان ( البرنامج سينفذ من قبل منظمة هانديكاب الفرنسية ) .

واضاف التميمي ، ان ( البرنامج الثاني سينفذ من قبل منظمة الـDRC الكندية للعناية بالأطفال بدءا من عمر 3 سنوات الى ما دون سن 18 وتقــــــــديم الرعاية الصحية الترفيهية والنفسية والتعليمية الكاملة لهم فضلا عن دعم الاسر المتعففة بمشاريع تســــاهم بتحسين المســتوى المعيشي لها) .

مشروع ثالث

واشار التميمي الى ان (المشروع الثالث سينفذ من قبل منظمة اوكسفام الدولية والذي يستهدف تأهيل المشاريع الصحية ومشاريع المياه في عموم القضاء ) ، لافتا الى ان ( المشاريع ستنفذ خلال اقصر مدة ممكنة وستساهم بتحسين الواقع الخدمي والتعليمي في جميع القطاعات بالمناطق المحررة).

من جهة اخرى أكد رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني ، عن (وجود بعض الخلايا النائمة لتنظيم داعش الارهابي في الوقت الحاضر في مناطق قريبة من المحافظة وداخل المحافظة ) .

واضاف الدايني لــ (الزمان) امي ان (هذه الخلايا النائمة تحاول القيام بعمليات إرهابية بين فترة وأخرى لزعزعة امن واستقرار المحافــــــظة ، إلا أن الأجهزة الأمنية دورها واضح وبشكل كامل في السيطرة على أي عملية تحاول القيام بها هذه الخلايا النائمة) . واشاد رئيس مجلس ديالى بـ (دور الأجهزة الأمنية في المحافظة والمتمثلة بقيادة عمليات دجلة وقيادة الفرقة الخامسة وقيادة شرطة ديالى لدعمهم الكامل لحفظ الأمن والاستقرار في المحافظة).

الى ذلك اعلن قضاء بعقوبة اتفاق شامل على تفعيل قانون 71 الذي يعطي صلاحية اعتقال من يقطع او يحرق شجرة، مؤكدا أن القانون يمثل معالجة مهمة لملف تجريف البساتين الزراعية. وقال قائممقام القضاء عبدالله الحيالي في تصريح امس إن (ملف حرق البساتين وتجريفها في بعقوبة بلغ مستويات خطيرة للغاية يستدعي اتخاذ خطوات عاجلة لايقاف ظاهرة تهدد الاحزمة الخضراء وتنهي بساتين عمرها عقود طويلة), واضاف انه (جرى الاتفاق مع الدوائر المختصة ومنها الزراعة على تفعيل قانون حماية الانتاج الزراعي المرقم 71 لسنة 1978 والقاضي باعطاء صلاحية اعتقال من يقطع او يحرق شجرة وتقديم الدعاوي القضائية بحقهم من قبل الشعبة القانونية في دائرة الزراعة), واوضح الحيالي ان (كل الحرائق التي ضربت البساتين مؤخرا قيد التحقيق وسنكشف نتائجها امام الراي العام ), مشيرا الى انه ( لايوجد اي تساهل في ملف الحرائق والتجريف لان تداعياتها خطيرة للغاية على البيئة).