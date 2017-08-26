جامعة بغداد تهدّد الصحافة الوطنية بعد ثلاثة أشهر من النشر

(الزمان) تضطر إلى التعقيب لكشف المغالطات

السيد رئيس تحرير جريدة الزمان المحترم

م/ رد

تحية طيبة :

إشارة الى المقالة التي تم نشرها في جريدتكم ذي العدد 574 في 24/5/2017 الصفحة الاولى نود ان نبين الآتي :

< ان آلية اختيار ثلاث صحف عراقية رسمية تعتمدها جامعة بغداد في نشر الاعلانات والمناقصات والمزايدات جاءت بعد دراسة موضوعية دقيقة لمنهجية عمل تلك الصحف .

< كانت العروض المقدمة من قبل تلك الصحف اقل سعراً واكثر انتشاراً ولها قاعدة جماهيرية واسعة .

< لم تردنا اي شكوى او اعتراض من قبل التشكيلات التابعة للجامعة ولم يؤشر لدينا اي تلكؤ او تأخير بالعمل او عدم انضباط صادر من الصحف المختارة .

< ورد في مقال جريدتكم تلميحات واتهامات موجهة الى شعبة العقود الحكومية التي تتصف وتتميز بالدقة والمهنية العالية في إداء الاعمال المناطة بهم.

< لايجوز التشهير او القذف والطعن بنزاهة الشعبة المذكورة اعلاه وكما ورد في مقالتكم دون الاستناد الى حقائق ودلائل واقعية اذ يقع هذا الفعل تحت طائلة الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1919 المعدل (جرائم القذف والسب).

مع فائق الاحترام والتقدير.

أ.م.د. عادل عبد الرزاق مصطاف

مدير قسم الاعلام والعلاقات العامة

{ المحرر:

نحن مضطرون الى التعقيب على هذا الرد لكشف تهافت محتواه والمسوغات اللا منطقية فيه :

1- لا موضوعية اطلاقاً في آلية الجامعة و(منهجية عملها) في إختيار الصحف الثلاث المقصودة , بل جرى الاختيار على وفق مزاجية شعبة العقود الحكومية , التي يعرف القاصي والداني سلوك بعض موظفيها . فأين هي الموضوعية في إختيار صحيفة تصدر كلما توفر لديها كمية من الاعلانات أو صحيفة لاتطبع سوى خمسمائة نسخة او حكومية تستهلك المال العام .

2- طلبنا الاحتكام في الاشارة التي نشرناها يوم 24/5/2017 الى الجهة القطاعية وهي كلية الاعلام بالجامعة التي تعرف بحكم الممارسة الصحفية لتدريسييها ودراساتها الميدانية أكثر الصحف الاكثر مقروئية والتزاماً بالمعايير المهنية والفنية والانتشار ونحيل الجامعة ايضاً الى استطلاعات الرأي التي اجرتها مراكز بحث اجنبية رصينة كمركز ايراكس الامريكي . 3- يبدو ان جامعة بغداد استيقظت من سباتها واجابت على إشارة (الزمان) بعد نحو ثلاثة اشهر من نشرها , حيث وصل الرد الى ادارة الجريدة صباح يوم الثلاثاء 22/8/2017 فيما يشير رقم الصادرة على كتاب الجامعة الى يوم 8/8/2017.

4- لا ندري كيف يجيز القانون لمؤسسة حكومية تلقي عروض من الصحف الثلاث المذكورة فقط دون إعلان او دعوة بقية الصحف لتقديم عروض مماثلة قد تكون اسعارها أقل، وهذا خرق لقواعد المناقصات الحكومية . وبالمناسبة ندعو المفتش العام بوزارة التعليم الى ممارسة دوره في كشف دوافع اختيار صحف بعينها وسط تعتيم مطبق او تجاهل لبقية الصحف النظيرة . وبذلك فأن الجامعة لم توفر العدالة المطلوبة كما الحقت الضرر ببقية الصحف الوطنية الممولة ذاتياً وفاقمت أزمتها الراهنة التي استدعت تأسيس اتحاد لاصحاب الصحف لمواجهة ظاهرة الاهمال الحكومي للصحف المستقلة والمحاباة في توزيع الاعلانات .

اما القول بعدم ورود اعتراض فهو باطل لان التشكيلات التابعة الى الجامعة مقموعة ولا مصلحة لها بالاعتراض طالما ان شعبة العقود الحكومية منحازة لاسباب خاصة.

5- تحاول مديرية العلاقات في الجامعة ابتزاز (الزمان) وممارسة الارهاب ضدها من خلال الايحاء ان ما كتبته (وهو حق النقد بوصفه وظيفة اساسية من وظائف الصحافة) يقع تحت طائلة الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات !

6- نصحح للمديرية ولجامعة بغداد ايضاً ان قانون العقوبات رقم 111 المعدل صدر عام 1969 وليس 1919. كما أن عدد الجريدة ليس 574 وانما 5740.صح النوم .