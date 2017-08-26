الثقافة المؤصلة ودعاة مزيفون – أمين جياد

لمرتين اكتب عن ممن ينجرفون وراء الاوهام والشهرة الرخيصة الزائفة..واستغلالهم من قبل بعض المحسوبين على الوسط الثقافي ..او ممن سنحت لهم فرصة الظهور ..الفيسبوكي..واشرت الى اهمية فرز هؤلاء وتشخيصهم ممن لا يدركون الاعيبهم في الاتكاء عليهم واستغلالهم بحجة النشر لهم واظهارهم كاسماء وصور وزجهم في نشاطات يعتقدون انها ثقافية ..

ومن الغريب انهم يحاولون الكسب المادي باية طريقة كانت مهما كانت صغيرة ..والاعلان عن مشاريع وهمية بغرض كسب الاشتراك في طبع كتاب او مجلة او اصدار هوية ..والذي يستجيب لهذا مجرد وهم واضح..

الاديب والناقد والشاعر والفنان المبدع يقدم المساعدة طوعيا من اجل الارتقاء بالثقافة وتاصيلها وابراز المبدعين ..ويشارك فيها ويدعمها ..لكن ان تصل الى حد الاستغلال المادي والمعنوي ومواقع البعض في المسؤولية .. فتلك علامة وقع فيها البعض ..فخسر كل شيء وبقي متشبثا ممن استمالهم الى الشهرة المزيفة ..

ادعو الى تجنب هؤلاء..وهي نصيحة لمن يريد بحق ان يكون صوته بين المبدعين بحق ..فليس هكذا يكون ممن يريد المعرفة والابداع والتميز ..والا سيبقى يراوح في مكانه ..لان عملية الثقافة طريق طويلة لا تتوقف هنا او هناك ..لا ان يحددها ممن يدعون الثقافة ..