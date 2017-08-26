الزاملي يتّهم النقابة ببيع عقار دون موافقة الأعضاء والمهن الصحية لـ (الزمان) : على البرلمان التحقّق من الإتهامات حفاظاً على المسيرة المهنية

بغداد ــ داليا احمد

دعا نقيب المهن الصحية في العراق علاء المالكي مجلس النواب الى التحقق من الاتهامات حفاظا على المسيرة المهنية,

مؤكدا ان النقابة مستقلة ماليا واداريا ولا تمل الاحزاب, فيما حذر رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي الاحزاب من استغلال النقابة وتجيير منتسبيها انتخابيا.

وقال المالكي لـ (الزمان) أمس ان (النقابة تعمل بكل مهنية ومستقلة ماليا واداريا ولا تعمل لحساب شخص معين.

خارج النقاب

كما وتسهم في تقديم الخدمة الانسانية لكن خارج النقابة اي انه عمل انساني وليس استغلالا), واضاف ان (من قام بإيصال المعلومة الى الزاملي هم اشخاص ينتمون الى احزاب),

مشيرا الى ان (الزاملي قام بالتوضيح في احدى تصريحاته ولم يستمع الى الطرف الاخر والمتهم بالقضية),

داعيا مجلس النواب الى (التأكد من الاتهامات كي لا تــــــــــؤثر على المســــــــــيرة المهنية التي نعمل من اجلها , فنحن منتخبون من جميع المحافظات), وتابع المالكي ان (الايام المقبلة ستثبت اننا على حق والنقابة عريقة في ادائها منذ عام 1969 حتى وقتنا الحالي).

فيما حذر الزاملي من أن بعض الأحزاب تستغل النقابة للحصول على مكاسب وعقارات وتريد تجيير منتسبيها انتخابياً.

وقال الزاملي في تصريح امس ان (الأطباء يقدمون خدمة مهمة ولديهم خبرة كبيرة ويواجهون معاناة) ,

مبينا أن (النقابة تستغلها بعض الأحزاب التي تحاول الحــــــــــصول على مكاســــــــــــب مادية وعقارات وإجازات وجباية أموال) على حد تعبيره.

وأضاف أن (الأحزاب تبدأ بترشيح احد أعضائها لرئاسة النقابة ثم تبدأ عملية السرقة والابتزاز وغيرها من الأمور غير القانونية) على حد قوله. محذرا من أن (أعداد منتسبي نقابة المهن الصحية يصل الى 280 ألفاً وقد يتم استغلالهم من قبل حزب أو جهة وتجييرهم لصالح الحزب انتخابيا).

مصلحة الموظف

داعيا الى (إبعاد النقابة عن الأحزاب المتصارعة التي لا تنظر الى مصلحة الموظف), واوضح الزاملي ان (هناك بعض الانتهاكات التي تطال مـــــــــوظفي المهن الصحية من قـــــــــــبل بعض المواطنين الذين لا يملكون وعيا باهمية العمل الذي يؤديه ذوو المهن الصحية), مشيرا الى ان (وزارة الصحة والبيئة تعمل على استقدام ممرضين من دول أخرى مما يخلق بطالة بين الخريجين ونحن بدورنا كلجنة نيابية بالمتابعة وتوفير الجو الأمني لحمايتهم ونحث اللجان الأخرى على تشريع القوانين التي تخدمهم وكذلك نمنع الأحزاب من استغلال السلطة والقوة العسكرية لحضور اجتماعاتهم او اقالة واحد منهم), مؤكدا تقديم شكوى على (المالكي كونه باع احد العقارات أو منحها كإيجار لمدة خمسين عاما كاستثمار دون موافقة أعضاء النقابة بدعم من بعض الأحزاب) على حد قوله. وكان نائب رئيس البرلمان همام حمودي قد أكد ضرورة الحفاظ على استقلالية عمل وتخصص النقابات الموجودة وحقوق أعضائها ضمن قانون النقابات والاتحادات المهنية.