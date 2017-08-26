نجاح أول تجربة لمنفذ طريبيل والأنبار تؤكّد تأمين الطريق الدولي

النفط يحقّق نحو 4 مليارات دولار من صادرات الخام الشهر الماضي

بغداد – محمد الصالحي

اعلنت وزارة النفط عن ان معدل الصادرات والايرادات المتحققة خلال الشهر الماضي بلغت 100 مليون برميل بواقع ايرادات 4 مليارات و400 مليون دولار.

وقال المتحدث بأسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقته (الزمان) امس ان (مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام خلال الشهر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق نحو 100 مليون برميل بايرادات بلغت 4 مليارات و400 مليون دولار في حين لم تسجل الاحصائية تصدير كميات من النفط الخام لحقول محافظة كركوك عبر منفذ جيهان التركي), واضاف ان (معدل سعر البرميل الواحد بلغ 44 دولاراً), مشيرا الى ان (الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 33 شركة عالمية من موانئ محافظة البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج).

من جهة اخرى بحث وزير النفط جبار اللعيبي مع الرئيس التنفيذي لشركة اوريون الامريكية برايس هاريل سبل الاستثمار لقطاع الغاز. واكد اللعيبي في بيان تلقته (الزمان) امس (ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير قطاع النفط والغاز في البلاد).

لافتا الى (تهيئة البيئة المناسبة للعمل من اجل تطوير صناعة النفط والغاز في العراق). من جانبه اكد هاريل (استعداد الشركة للدخول في هذا المجال ولاسيما في قطاع استثمار الغاز وبما يحقق طموحات الوزارة وخططها المستقبلية).

معبر طريبيل

الى ذلك اكد مجلس محافظة الانبار الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بفتح معبر طريبيل والطريق الدولي الرابط بين بغداد وعمان , فيما أعلنت مديرية المنافذ الحدودية عن وصول رتل من 100 شاحنة الى طريبيل كممارسة عملية.

وقال عضو المجلس فرحان محمد في تصريح امس ان (الطريق الدولي السريع الرابط بين بغداد ومنفذ طريبيل سالك ومؤمن بفضل الانتشار الامني الكثيف للقوات الامنية والقوات الساندة لها).

نافيا (وجود اي قوة قتالية امريكية لحماية الطريق الدولي السريع في الوقت الحاضر).واضاف أن (خطة وزارة التجارة التجريبية بأرسال 100 شاحنة الى الاردن عن طريق منفذ طربيل يوم امس للمرة الاولى منذ اكثر من ثلاثة اعوام كانت ناجحة في كافة المجالات).

واوضح أن (الايام القليلة المقبلة ستشهد اعادة افتتاح المنفذ بشكل رسمي بعد انهاء اللجان المختصة استعداداتها لإعادة افتتاحه امام حركة الاشخاص والعجلات ).

وقالت المديرية في بيان تلقته (الزمان) امس (تمهيدا لفتح منفذ طريبيل الحدودي ولغرض معرفة مدى ملاءمة الطريق الدولى ومدى جاهزية المنفذ الحدودي لاستقبال المسافرين والشاحنات وجه رئيس مجلس الوزراء باجراء ممارسة عملية من خلال تسيير رتل يتكون من 100 شاحنة تابعة الى وزارة النقل ووزارة التجارة).

وأضاف أن (مدير المنفذ اعلن عن وصول الرتل وجاهزية المنفذ والدوائر العاملة بتقديم كافة الخدمات المطلوبة). وقال مصدر امس ان (قوة من الجيش بالفرقة الأولى تمكنت من القاء القبض على شخصين في قضاء الرطبة وبحوزتهما عجلتين نوع مرسيدس اقجم تحمل اغناما عدد 150 رأسا معدة للتهريب).

وأضاف ان (قوة عسكرية أخرى من الفرقة العاشرة بالجيش تمكنت من تفكيك ومعالجة 28 عبوة ناسفة في جزيرة الرمادي، شمال مدينة الرمادي).

الى ذلك قال كشفت لجنة الطاقة في مجلس محافظة ديالى عن رصد عمليات تهريب غير مسبوقة للمنتجات النفطية.

وقالت رئيس اللجنة أمل عمران في تصريح امس ان (لجنتها رصدت عمليات تهريب غير مسبوقة للمنتجات النفطية تقوم بها بعض محطات الوقود داخل المدن وضواحيها).

عمليات تهريب

لافتة الى أن (عمليات التهريب تتم الى جهات مجهولة وسط مخاوف من ان تكون ارهابية).

وأضافت عمران أن (تنامي عمليات التهريب التي تقوم بها حيتان كبيرة ستؤدي الى شل الحركة في ديالى بسبب قلة توفر المنتوجات وبالتالي تخلق من جديد ما يعرف بالسوق السوداء التي يدفع وزرها البسطاء).

مؤكدة (ضرورة تفعيل اطر ملاحقة عصابات التهريب من اجل الحيلولة دون تنامي تجارة تشكل خطرا على الاقتصاد المحلي وتسهم في خلق الازمات).