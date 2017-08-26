أسر تتّخذ من العشوائيات ملاذاً للحصول على مكاسب وخبير لـ (الزمان) : آثار إجتماعية وإقتصادية خطرة تخلّفها الظاهرة وعلى الحكومة المعالجة

بغداد – شيماء عادل

حذر خبير اقتصادي من الاثار الاجتماعية الاقتصادية الخطيرة التي تخلفها العشوائيات على المناطق المحيطة نتيجة التجاوز على الخدمات الموجود في تلك المناطق , داعيا الحكومة الى ايجاد حلول للمعالجة .

فيما كشفت وزارة التخطيط عن اصدار تشريعات للحد انتشار الظاهرة التي بدأت تشكل ضغطا على التنمية.

وقال الامين لـ (الزمان) امس ان (العشوائيات ظاهرة انتشرت بعد عام 2003 حيث سيطر بعض المواطنين الفقراء الذين كانوا يشعرون بانهم مظلومين من الانظمة الماضية على المباني والعقارات والاراضي التابعة للدولة دون وجه حق بنوا منازل ليجعلوا من تلك العقارات والاراضي مجمعات سكنية غير النظامية).

تزايد اعداد

مشيرا الى ان (الحكومة لم تبد اي اهتمام لموضوع العشوائيات مما ادى الى تزايد اعداد المواطنين الساكنين بطرق غير الرسمية ببعض الوزارات والمعسكرات), واوضح الامين ان (تزايد العشوائيات في البلد يسبب ازمة في الخدمات للمواطنين الاخرين من الذين يسكنون في الاماكن النظامية لتسبب ايضا اختناقات بتلك الاماكن والاضرار بخريطة المباني تشويهها).

لافتا الى ان (سبب انتشار العشوائيات يعود الى عدم تطبيق قوانين صارمة التي تمنع السكن بطرق غير النظامية بالاضافة الى البطالة وعدم توفـــــــــر مصادر للعيش او تأجير اماكن مريحة للسكن).

داعيا الحكومة والجهات المعنية الى (الاسراع في بناء وحدات سكنية واطئة الكلفة توزع باسعار مناسبة لإهالي العشوائيات فضلا عن ضرورة تطبيق القوانين والاجـــــــراءات الصارمة للحد منها).

فيما قال عدد من المواطنين لـ (الزمان) امس ان (العشوائيات بدأت تشكل خطرا على اغلب المناطق القريبة منها بسبب التجاوز على الحصص المقررة من الخدمات النظامية من الماء والكهرباء وغيرها مما ادت الى حدوث اضرار فضلا عن انها اصبحت ملاذا لبعض الاسر القادمة من المحافظات من اجل الحصول على مكاسب اخرى), واضافوا ان (للظاهرة اثارا اجتماعية سلبية على المجتمع منها انتشار التسول وغيرها من المواضيع الاجتماعية الخطيرة), داعين الى (ضرورة ايجاد حلول لتلك العشوائيات التي باتت تهدد مدن بغداد).

وتابعوا ان (انتشار تلك المناطق بين المدن النظامية تحتاج الى جهود صحية مضـــــــــاعفة للسيطرة على بعض الامراض التي تظهر), مؤكدين ان (العشوائيات تضم الفقراء الذين بحاجة الى السكن وجماعات تقوم بالاستــــــــحواذ على الأراضي وتقطيـــــــعها وبيعها(, منوهين الى ان (هناك الكثير من المشاريع الخدمية تعطلت بسبب تلك العشوائيات).

من جانبها كشفت وزارة التخطيط عن عدد العشوائيات السكنية المنتشرة في العراق بسبب الأزمة الحادة والمتفاقمة بهذا القطاع.

وقال المتحدث بأسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح امس ان (الظاهرة تشكل ضغطاً كبيراً على التنمية لوجود نحو 3 آلاف و 687 تجمعا عشوائيا عدا اقليـم كردستان ومحافظات نينوى والانبـار وصلاح الدين،).

دعم دولي

واضاف ان (بغداد تعد الاعلى في عدد العشوائيات بـالف عشوائية تلتها محافظة البصرة 700 عشوائية فيما كانت محافظتا النجف وكربلاء الاقل في عدد التجمعات العشوائية بـ89 عشوائية في كل منهما).

كاشفا عن (وجود دعما دوليا في هذا الإطار من الأمم المتحدة والممثل بالبنك الدولي وجهات أخرى لتنفيذ مشروع سكني ).

واوضح الهنداوي ان (المسح الذي أجرته الوزارة حدد أماكن العشوائيات وستصدر تشريعات خاصة بهذا الصدد للحد من انتشارها وتأهيلها).

مشيرا الى انه (اذا كان نشوء العشوائيات ضمن التصميم الأساسي للمنطقة سيتم تاهيلها واذا خارج التصميم سيتم بناء مجمعات سكنية لهم), مبينا ان (القوانين الخاصة بهذا المشروع وصلت الى مجلس شورى الدولة وننتظر اقرارها من قبل مجلس النواب).

لافتا الى انه (تم التباحث مع شركات صينية متخصصة في بناء وحدات سكنية ما يعرف بمطابع ثلاثية الابعاد وبأوقات قياسية وبأسعار مناسبة).

وتابع الهنداوي ان (المشاريع الستراتيجية تتلخص في ان تضع الوزارة خطة للتنمية ورؤية ومفرداتها تنفذ من قبل جهات أخرى أي القطاعات الحكومية).

ويعاني العراق أزمة في السكن تفاقمت حدتها بعد العام 2003 مما دفع الكثير من المواطنين إلى السكن في المباني الحكومية التي تعرضت للتخريب في الوقت الذي تستمر إيجار المنازل والشقق في الارتفاع في اغلب محافظات البلاد.