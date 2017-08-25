برلمانيون يطالبون بزيارات الى واشنطن حول خفض المعونة

القاهرة – مصطفى عمارة فى الوقت الذى شن عدد من اعضاء البرلمان والسياسيين المصريين هجوما حادا على الادارة الامريكيه بعد قرار الادارة الامريكيه خفض المعونة اقتصاديا الى مصر، كشف وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان المصري فى تصريحات خاصة انه تقدم بطلب رسمى الى رئيس مجلس الشعب طالب فيه بتبادل الزيارات الدورية كل شهرين او 3 شهور على الاكثر بين اعضاء البرلمان المصري والكونجرس الامريكى لتصحيح المفاهيم المغلوطة التى تسعى جماعة الاخوان لترسيخها لدى اعضاء الكونجرس عن اوضاع حقوق الانسان فى مصر واضاف ان الميزانية المخصصة لسفر النواب للخارج ضعيفة وبالتالى فالامر يتطلب تقليل عدد الافراد وتغير نوعيتهم . وفيما ارجع مصدر دبلوماسى رفيع المستوى فى تصريحات خاصة للزمان اسباب القرار الامريكي الى توجه مصر لتنوع مصادر السلاح وتحسن علاقاتها مع روسيا والصين دعت شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة الى مقاطعة البضائع الامريكية ردا على القرار الامريكى ،فى المقابل ارجع حافظ ابو سمرة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان القرار الامريكى الى قانون الجمعيات الاهلية الذي اقره البرلمان منذ شهرين والذى اساء الى سمعة مصر الخارجيه كما هاجمته منظمات حقوق الانسان فى مصر، واشار الى ان عدد من منظمات حقوق الانسان والجمعيات الاهلية يعكفون على اجراء بعض التعديلات على قانون الجمعيات الاهلية لتقديمة للبرلمان،

واضاف خالد شعبان عضو البيئة البرلمانيه للحزب المصري الديموقراطى انه يجب تعديل العقوبات فى قانون الجمعيات الاهليهةوالتى تنص على الحبس خمس سنوات وغرامة ضخمة وكذلك تعديل المادة الخاصة بتشكيل الجمعيات الاهلية