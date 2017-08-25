اقامة دولة فلسطينية ترتبط بوحدة الصف الداخلي والدعم العربي الكامل

‎د.علاء الفار الباحث في الشأن الاسرائيلي ومدير شبكة الاخبارية لـ (الزمان):

أجرى الحوار: مصطفى عمارة

‎القاهرة

‎استطاعت اسرائيل خلال السنوات الماضية ان تكرس احتلالها للضفة الغربية والقدس والجولان عبر زيادة وتيرة الاستيطان واتخاذ اجراءات تكرس لهذا الاحتلال مستغلة فى ذلك حالة الانقسام العربى والحروب الاهلية التى اندلعت فى اكثر من دولة عقب حركات الربيع العربى فضلا عن الدعم الامريكى غير المحدود لاسرائيل وفى ظل تلك المخاطر التى تهدد ابتلاع اسرائيل للاراضى التى احتلتها كان للزمان هذا الحوار مع د/ علاء الفار المترجم العربى والباحث فى الشأن الاسرائيلى ومدير شبكة الاخباريه

فى ظل استمرا ر سياسة الاستيطان الاسرائيلى فى الضفة الغربية ماهى امكانية قيام دولة فلسطينية فى ظل وجود تلك المستوطنات

أولا : بوحدة الصف الفلسطيني وتنحية المصالح والمطامع لدى كل فصيل جانيا وهنا ليس فقط المعني حركة فتح وحماس وحسب وإنما داخلهما أيضا .. فالصراع الداخلى على السلطة داخل فتح والحديث عن ماذا بعد عباس بين أنصاره من المواليين له فيما يعرف «بالمعسكر القديم « وبين أنصار دحلان ، وكذلك الوضع الحالي الذي عليه حركة حماس من تخبط وتيه لاسيما بعد الحصار الواقع على الداعم الرئيسي لها وهو قطر وإنشغال كلا من تركيا وإيران بالحفاظ على نظام الحمدين والذي يعد معهم ثالوت الشر في المنطقة ، الأمر الذي يجعل حماس تحاول الخروج من كل الأزمات المحيطة بها بأقل خسارة وهذا قطعا لا يصب في إتجاه الحق الفلسطيني الضائع …. .

ثانيا : دعم عربي كامل لتحرك أممي سريع من أجل وقف وتجميد ليس فقط التوسع الإستيطاني في الضفة الغربية كما أشرتم وإنما من أجل وقف المخطط اسرائىل الكامل والذي بات واضحا وجليا ولا يخفيه اسرائىل وهو فرض السيطرة الكاملة على كامل الأراضي الفلسطينية ناسفا به حتى فكرة حل الدولتين ، وهو ما صرح به أكثر من مرة ومن خلال أكر من منصة رئيس الوزراء « بنيامين نتنياهو « وكذلك أعضاء حكومته ، وهو ما يتجلى في الإجراءات اسرائىلة على الأرض من : فرض السيطر على القدس ومقدساتها وهو ما ظهر مؤخرا في غلق المسجد الأقصى وحصاره ومنع دخوله تحت ذريعة حماية المقدسات من الإرهاب الفلسطيني .

ومن قبله ، التوسع السريع في بناء المستوطنات وبالتوازي مع ذلك إستقطاب وجلب يهود من الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية وأوروبا وهو ما كان واضحا في ظاهرة تدنيس المقابر اليهودية التي دائما تنفذ من قبل مجهوليين .. وسرعان ما يصفها الصهاينة بأنها نتيجة اللاسامية تجاه اليهود،وأيضا أوكرانيا و شمال أفريقيا من أجل تعبئة المستوطنات من جانب ومن جانب آخر الحد من عمليات الهجرة العكسية التي تزاد يوم بعد يوم .

مواصلة بناء جدار الفصل العنصري، في المناطق الجنوبية من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة ،يبدأ من معبر ترقوميا غرب الخليل، وصولا إلى معبر «ميتر» جنوب جبل الخليل بطول 42 كم على أن ينتهي العمل به نهاية العام الجاري.

العمل على تغيير نظام التصويت داخل مجلس الأمن و الأمم المتحدة حيث التحصين السياسي المسيق تجنبا عدم تكرار ما حدث في ديسمبر من العام الماضي من إنتزاع قرار أممي قضى بتجميد الإستيطان .

الدفع وراء تنفيذ الوعد الأمريكي والذي أعلنه « ترامب « خلال حملته الإنتخابية ، والرامي إلى نقل السفارة الأمريكية من « تل أبيب « إلى « القدس « ما يمثل إعترافا بكون القدس عاصمة للدولة اليهودية المزعومة ، في إطار تنفيذ سلسلة من البنود التى تضمنتها فاتورة واجبة الدفع تقضي بحصول اسرائىل ما لم يحصل عليه من قبل في عهد اي رئيس أمريكي… وذاك هو الوعد والعهد الذي قطعه على أنفسهم الجمهوريين قبل الإنتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

وهو ما نقرأه من وراء تصريحات المندوبة الامريكية الدائمة لدى الامم المتحدة « نيكي هيلي « في مارس الماضي ،حيث إعلانها للمنظمة الدولية ان العهد الذي كانت تتم فيه مناطحة إسرائيل لم يعد ثانية وجائت تلك التصريحات الحادة خلال كلمتها أمام امام اعضاء اللوبي الامريكي المؤيد لاسرائيل «ايباك» بواشنطن .

وفي نفس الشهر صرح وزير الدفاع « أفيجدور ليبرمان « بأن التهجير القصري للفلسطينيين هو السبيل لحل فيما أسماه الصراع مع الفلسطينيين على أساس تبادل الاراضي والسكان كجزء من تسوية إقليمية شاملة ، وهو ما ينسف عملية السلام ومسار المفاوضات وكل الأسس والمرجعيات والشرعية الدولية برمتها.وأضاف أن معادلة السلام مقابل الأرض مصيرها الفشل .من سيناء.

اعلنت اسرائيل قبل قيام دولتها عن مشروعها لاقامة اسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات فما هى امكانية تنفيذ هذا المخطط خاصة ان تعداد دولة اسرائيل لايمكن مقارنته بالدول العربيه المجاورة؟

استنادا على ما ذكر في آخر تساؤلكم من التعداد السكاني للكيان الصهبوني الضئيل مقارنة بالدول العربية المجاورة ، فضلا عن التحديات التى تقابله من حركات هجرة عكسية متنامية أدركت اسرائىل في تقديري أن تحقيق حلم الدولة اليهودية المنشود من النيل إلى الفرات ليس من الضروري أن يتحقق فقط جغرافيا وإنما أيضا جيوسياسيا وبالأحرى عن طريق النفوذ والسيطرة السياسية والإجتماعية والإقتصادية على هذه المنطقة ويأتي موازيا لمشروع الدولة اليهودية بالنسق الجغرافي على كامل التراب الفلسطيني وبهذا يكون تحقق أيضا الحلم .

وهل تعتقد ان هناك نوايا حقيقية لاسرائيل فى الاحتفاظ بهضبة الجولان ؟

الأمر لم يصبح مجرد كونه نوايــــــــــــــا ، بل بات واقعا ، فاستمرار الأزمة السورية بكل فصولها وإخفاقاتها هو ما استغلته اسرائىل في الإحتفاظ بالجولان وهو ما وصفه» ليبرمان « والمسئولون الإسرائيليون تكرارا بأن التنازل وترك الجولان يعد « إنتحارا « .

وهو ما أكده « نتنياهو « مؤخرا خلال زيارته للجولان وبكامل حكومته في سابقة هي الأولى ، بأن الوقت قد حان ليعترف المجتمع الدولي بالحقيقة، حان الوقت بعد 50 عاما ان يعترف العالم ان ببقاء الجولان الى الابد تحت السيادة الاسرائيلية»، على حد زعمه .

وهل ترى ان النمو السكانى الفلسطينى فى اراضى 48 يمكن ان يغير من ايدولوجية وتكوين دولة اسرائيل ؟

بالفعل فهو تحد بالغ الخطورة وحيوي تواجهه اسرائىل على حد وصف كثير من المحللين الإسرائيليين ، وفرض عليه نتيجة معطيات وتحولات الواقع السياسي ، فمع محاولات الحد من هذا النمو إلا إن اسرائىل يحول الإستفادة من هذا الوضع من خلال عمليات إختراق ممنهجة وبشكل مستمر للهوية الفلسطينية والعربية في أوساط هذه المنطقة لا سيما الشباب منهم وهو ما ظهر كثير على سبيل المثال من خلال التجنيد داخل الجيش الإسرائيليى .

رغم التصريحات المتبادلة بين ايران واسرائيل الا ان البعض يرى ان هناك تعاونا خفيا بين الجانبين لتقسيم المنطقة العربية فما هى ابعاد هذا المخطط ؟

رغم الصراعات السياسية المتبادلة ومطامع كلا الجانبين الإسرائيلي والإيراني إلا أنه ثمة نقاط تماس تجمعهما على أرضية هذه المطامع في المنطقة ، من النجاح في إستمرار تقسيم دول المنطقة بما يخدم فكرة الهدف الواحد .

ودائما العلاقات الإسرائيلية الإيرانية ما تشهد حالات من التوتر والأزمات ، فبعد الثورة الإسلامية عام 1979، حيث كانت من أهم الأسباب التي أدت لتعميق الخلاف بينهما ، ودعم ذلك موقف إيران المؤيد للمقاومة الفلسطينية واللبنانية .إلا أن العلاقة بين الجانبين لا ترتكز على العداء الفعلي وإنما على مصالح اقتصادية وسيادية مشتركة .

وتاريخيا وقبل الثورة الإسلامية … ثمة علاقات قوية ربطت بين إيران واسرئيل ، حيث اعترفت إيران زمن “الشاه” بإسرائيل بعد عامين من تأسيسها عام 1948، ورغم أن حكومة “مصدق” اتخذت قرارًا بإغلاق القنصلية الإيرانية في القدس، وهو القرار الذي اعتبره العرب بمثابة تراجع من جانب إيران عن الاعتراف الرسمي بإسرائيل، فإن علاقات إيران بإسرائيل اتخذت بعدًا أكثر عمقًا في أواخر عقد الخمسينات بالتحالف الإستراتيجي بينهما في المجال العسكري، في مواجهة الأعداء المشتركين لهما، العرب والاتحاد السوفيتي، فاستفادت إيران عن طريق هذا التحالف من تدعيم علاقاتها مع العدو الرئيسي للدول العربية في ظل تزايد حدة العداء بينها وبين الأخيرة، خاصة مصر في عهد “عبد الناصر” وكذلك العراق بعد انقلاب 1958.]

دائما العلاقات الإسرائيلية الإيرانية شهدت حالات من التوتر والأزمات لاسيما بعد الثورة الإسلامية عام 1979، حيث كانت من أهم الأسباب التي أدت لتعميق الخلاف بينهما ، ودعم ذلك موقف إيران المؤيد للمقاومة الفلسطينية واللبنانية .إلا أن العلاقة بين الجانبين لا ترتكز على العداء الفعلي وإنما على مصالح اقتصادية وسيادية مشتركة .

هل ترى ان الدعم الامريكى الغير محدود لاسرائيل سوف يستمر بنفس الوتيره خلال المرحله القادمه ام ان اهمية اسرائيل للاداره الامريكيه سوف تقل خلال المرحله القادمه ؟

الرئيس الأمريكي الحالي « ترامب « ومن ورائه الحزب الجمهوري قد جائوا إلي البيت الأبيض بدين كبير وواجب الدفع للكيان اسرائىل الذي دعم وبقوة نجاحهم في الإنتخابات الأمريكية الأخيرة، بعد إخفاق الديمقراطيون في فترتي « أوباما « في تحقيق الآمال والتطلعات الإسرائيلية لاسيما إيزاء الملف النووى الإيراني ورفع العقوبات عن إيران ، ومن ثم ما سوف يحصل عليه اسرائىل من خلال هذه الإدارة الأمريكية بقيادة « ترامب « لم يحصل عليه من خلال كل الإدارات الأمريكية السابقة .

وهل تتوقع ان يتم تنفيذ المخطط الامريكى فيما يتعلق بصفقة القرن لاقامة سلام وتطبيع العلاقات بين اسرائيل والعرب خاصة دول الخليج لاقامة تحالف ضد ايران ؟

في تقديري … الإدارة الأمريكية الحالية تلعب على كل السيناريوهات خاصة بعد التغيرات الجيوسياسية السريعة والمتنامية ،ومعها التحولات التي فرضتها مصر بشكل أو بأخر بعد 30 يونيو وما تلاها من إجراءات وتطورات على صعيدها الإقليمى طبقا لمقتضيات ومحددات الأمن القومي ، ومن ثم لا أثق كثيرا فيما طرح من حديث حول ما يعرف بــــــــــ « صفقة القرن « فالإدارة الأمريكية تسعى إلى دفع الكرة في ملعب الساحة العربية من خلال محددات جديدة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيليى بما يتناسب والمطامع اسرائىلة وفى الوقت ذاته تعلم جيدا بأنها سوف تكون محل رفض عربي وحينها يكون الوقت مناسبا لفرض تلك المحددات بعد تسويق أن العرب غير جادين في تسوية الصراع ، فالأمر لا يتجاوز كونه مناورة سياسية جديدة تأمل من خلالها الإدارة الأمريكية في تحقيق مكاسب على صعيد ضمان هيمنتها على المنطقة وضمان أيضا إستمرار الصدام الإيراني الخليجي وهو ما يعزز هذه الهيمنة .

هناك من يرى مخطط سري لتعاون اسرائيل مع تيارات الاسلام السياسي فى المنطقة وعلى راسهم الاخوان فما حقيقة ذلك ؟ وما هى ابعاده ؟

بعد أن فشل اسرائيل المرة تلو الأخرى وبسيناريوهات عدة في خطف شبه جزيرة سيناء لاسيما عن طريق جماعة الأخوان المسلمين تارة وبعد الإطاحة بها من خلال زرع عناصر وتنظيمات ارهابية تحت فصائل مختلفة أبرزهم ما يعرف الاسرائيلي بيت المقدس الموالي لتنظيم داعش الخارج من رحم هذا تارة أخري ، وأصبح لا يخفى سرا علاقة تنظيم داعش باسرائيل والتى دائما ما كانت تقدم العلاج داخل مستشفياتها لبعض عناصر هذا التنظيم فى سوريا، فضلا عن المحاولات اليائسةمن تصدير وتثبيت صورة ذهنية لدى المجتمع الدولي بأن الدولة المصرية باتت غير قادرة على حفظ الأمن فى هذه المنطقة الحدودية وهو ما يهدد سلامة وأمن دولة إسرائيل المزعومة وهو ما ظهر جليا فى حادثة الطائرة الروسية .. خاصة بعد أن ثبتت حسن النية فى تقديم كافة التسهيلات والتنازلات والسماح للجيش المصري بالتقدم بالعتاد المطلوب فى المناطق المحظورة طبقا لمحددات اتفاقية السلام .

وهل ترى ان اسرائيل تسعى لاثارة حرب مذهبيه فى المنطقه لصرف الانظار عنها ؟

أتفق كثيرا مع ذلك … وهو ما ظهر في كل الصراعات الإقليمية لاسيما على الساحة العراقية والسورية وحتى الليبية واليمنية ، فدائما ما تجد دور مباشر وغير مباشر يقوم به اسرائىل من أجل زعزعة إستقرار دول المنطقة لصرف الأنظار عنه تارة وضمان الشعور بالأمان المفقود نحو تحقيق أمن قومي ينشده دائما . وهو ما يظهر بين الحين والآخر في ما تنشره مراكز الأبحاث الإسرائيلية وحتى ما تراه ظاهرا وراء مقالات الكتاب والمحللين الإسرائيليين .

وما هى طبيعة الدور الاسرائيلى فى افريقيا بصفه عامه واثيوبيا بصفة خاصة فيما يتعلق بازمة المياه ؟ وهل تتوقعون اندلاع حرب على المياه فى المنطقه خلال السنوات القادمه ؟

الدور الإسرائيليى في أفريقيا بصفة عامة لم يكن وليد هذه الفترة إلا أنه تعاظم كثيرا في الأونة الأخيرة الأمر الذي يعد في تقديري بمثابة موسم الحصاد الإسرائيلي لما زرعه طيلة العقود السابقة على جميع الأصعدة سياسية كانت أو حتى إقتصادية وإجتماعية ، إفالنفوذ الإسرائيلى والتغلغل داخل القارة السمراء ، كان أمرا طبيعيا فى غياب الدول» العربية الأفريقية « والدول العربية بشكل عام عن دورها حيال القارة السوداء وبالأحرى انسحاب الدور المصرى من الساحة الأفريقية برمتها ، محاولا – « الإسرائيلى « – ملئ تلك الفجوة ؛ الأمر الذى نفذه على أصعدة ومجالات مختلفة مما ساعده على تحقيق أهداف تجتاز النمو الإقتصادى والسياسى وهو إمتلاك مايمكنه من تهديد الأمن القومى للدول العربية ويحقق مطامعه ونفوذه فى المنطقة . اسرائىل تدرك مدى أهمية وإستراتيجية المنطقة الأفريقية خاصة منطقة القرن الأفريقى وحوض النيل الشرقى لما تمثله من أهمية جيوسياسية بالغة لقربها من خطوط التجارة الدولية عبر البحر المتوسط ، والبحر الأحمر، والمحيط الهندي، والخليج العربي ، كما يتداخل حوض النيل الشرقي مع القرن الإفريقي ، فنصف دول الحوض تقريباً من دول القرن الإفريقي ؛ ومن ثم فإن الاضطرابات الحادثة فيها حالياً وصراع القوى الخارجية للحصول على موطئ قدم فيها، ينذر بالخطر والتهديد الاستراتيجي للأمن الإقليمي والمائي للدول الواقعة على الحوض، خاصة مصر والسودان، لا سيما في ظل تغليب لغة الصراع على لغة التعاون في العلاقات بين دول الحوض، مما قد يضر بمصالح شعوب المنطقة، ويزعزع الأمن والاستقرار في دولها .

ويأتى النفوذ الإسرائيلى لأفريقيا ليس فقط لتحقيق أهدافها الجيوسياسية وحسب وإنما أيضا لتحقيق مكاسب إقتصادية كــ فتح أسواق للمنتجات الإسرائيلية والحصول على المواد الأولية اللازمة للصناعة ، و تشغيل فائض العمالة لديها من خبراء وفنيين في دول القارة.

فالعلاقات الإسرائيلية الأثيوبية المعلنة ترجع إلى خمسينات القرن الماضى حيث إرتكزت على التعاون التجارى

واستغلت إسرائيل عدة وسائل سياسية واقتصادية وثقافية وعسكرية لتعظيم علاقاتها مع إثيوبيا إذا تقوم إسرائيل بإرسال مبعوثين وخبراء في جميع المجالات وعلي رأسها المجال الأمني والعسكري، من أجل الإعداد والتدريب وتنفيذ صفقات أسلحة.

وقد تطورت هذه العلاقة لتبلغ أوج التعاون في مجالات عدة، وعل الرغم من أن ثمة فتور خيم بعض الشيء علي تلك العلاقات في عهد « منجستو هيلا مريام» الذي وصل إلي الحكم في إثيوبيا عام 1974، إلا أنها عادت لتعزز عندما ساهم منجستو في تلبية الرغبة « الإسرائيلية « في ترحيل « يهود الفلاشا « إلي إسرائيل لمواجهة النمو الديموغرافي العربي، حين قرر حاخام الطائفة السفاردية «الشرقية» عوفاديا يوسف اعتبار طائفة «بيتا يسرائيل» الإثيوبية، طائفة يهودية، وتم ذلك على فترات، وفق عمليات منظمة، بدأت عام 1977 حيث هاجر المئات، ومن عام 1977 حتى 1983، استجلب 6000 إثيوبي، وفي عملية «موشيه» تم استجلاب 7000، وكان آخر العمليات «عملية سليمان» عام 1991، حيث تم استجلاب 15000 إثيوبي، وارتفع عددهم سنة 2008 إلى 106900 «مهاجر، واستمرت حركة الهجرة رغم مايواجهونه من عنصرية واسعة داخل المجتمع الإسرائيلى سواء على الصعيد الحكومى او المجتمعى .

كل هذا النفوذ الإسرائيلي فى أفريقيا عامة وأثيوبيا خاصة يجب أن يقابله تحرك مصري سريع للعودة إلى دورها الطبيعي إلى إفريقيا وهو ما بات واضحا في تحركات الإدارة المصرية والرئيس السيسي مؤخرا ليس فقط لتعظيم دورها في عمقها الإفريقي وإنما أيضا لقطع الطريق أمام المحاولات الإسرائيلية بأن يصل الأمر إلى حرب على المياه .