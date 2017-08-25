حين نكون من جزر القمر

فاتح عبد السلام

كان يسير معي ودخلنا دكاناً ، وبادرنا صاحبها بعد حوار قصير بدأ بالطقس وانتهى بزيادة الضرائب والخروج من الاتحاد الاوروبي ، فقال : من أي دولة انتما؟ . هممت أن أجيبه لكن صاحبي ، نظر إلي ثم قال له: نحن من جزر القمر. ولأن الناس هنا لا يكذبون فصدقنا الرجل وسألنا عن احوال بلدنا وطبيعة الحياة فيها وقلنا ان الامور كلها تسير على ما يرام ، حتى تشوق الرجل ان يزور( بلدنا) .. جزر القمر طبعاً ، ومضينا خارجين من دكانه .

في الطريق سألت صاحبي، لماذا قلت نحن من جزر القمر ؟ . قال بجدية :أردت أن ادفع عن نفسي الاحراج واخترت بلداً اعتقدت انه بعيد عن العراق ، فلو قلت نحن من العراق لسألنا ولأجبناه بصدق عن حال بلد منهوب ومحطم ومداس بأنواع الاحتلالات ولا كرامة للانسان فيه والجوع مختوم على جبين الاغلبية وحفنة من شذاذ الآفاق يسرقون ثروات اعظم منتجي النفط ، وقد لا يصدقنا الرجل اذا لم يكن قد سمع بالعراق ويتهمنا بالكذب ونسقط من نظره ، أو قد يكون مثقفا بما فيه الكفاية ويعرف كل شيء عن العراق المنهار العليل اليوم ، وسوف نسقط من نظره ايضاً ، لأننا نهبنا بلدنا وكنا أول من رفعنا من قدر الاجنبي فوق قدر أهلنا . وهل تتصور ان للعراق صورة أخرى اليوم في أذهان الناس .

قلت لصاحبي ، افرض ان هناك شيئا مشيناً ولا يشرف في جزر القمر التي جعلتنا ننتمي اليها وكان الرجل يعلم بالامر المشين ،فما موقفنا حينها .

قال الصديق بثقة عالية ك اطمئن لا يوجد ما هو مشين أكثر مما في العراق ، واول شيء الفساد المستشري ، الذي امتد الى اقدس المهن ، الطب ، حيث بات الطبيب يرسل مرضاه الى مختبر معين باضعاف السعر العادي ولا يعترف بتحليل او اشعة من مختبر سواه ، ضمن اتفاق شيلني وأشيلك . وعندي شواهد واسماء في هذا الامر المشين .

عندما يتكلم أي انسان في الشأن العراقي ، تظهر أمامه قضية الفساد، حتى ان الناس العاديين باتوا مقتنعين ان هذه الآفة لاعلاج لها ، بالرغم من لجميع الآفات يوجد علاج ، لكن السؤال هل العلاج متوفر الآن أم لا ، وهل يسمح باستخدام العلاج في حال توافره ، ومَن هو الذي سيستخدم العلاج اذا كان الجميع متورطين في الفساد ، وهنا كلمة الجميع مقصودة وفعلية لايأتي بعدها إلا من رحم، ربي ، إلاً بصعوبة بالغة ومسافة بعيدة ، والبرلمانيون في بغداد افصحوا عن ذلك في مناسبات عدة ولم يستثنوا أنفسهم .

هل يقودنا هذا الامر الى اليأس ، يأس ملايين الفقراء الذين تحفر سرقات السياسيين في جراحهم كل يوم، وتوغل نصالها في قلوبهم ، وسط وضع صحي وتعليمي وخدمي متدهور، ولا يمكن أن يتخيل انسان وجوده في دولة نفطية متقدمة في الصادرات ومدعومة من جميع دول العالم ولا حصار عليها؟.

سألني صديقي ، هل تستطيع ان تجيبني لماذا لا يستطيع مسؤول في الولايات المتحدة أن يسرق جزرة ، وكان المسؤولون في العراق منذ زمن الحاكم الامريكي بول بريمر يسرقون أمامه من دون سؤال أو محاسبة؟ .

قلت ،لأنّ لديهم عصا مع الجزرة .

قال ، ونحن؟

قلت، لا تقل نحن ، انهم (هم )كانوا مع (هم) ولم يكن اي عراقي مع (هم) .