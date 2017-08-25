أربعة قتلى بعد إدانة زعيم روحي بالاغتصاب 

بانتشكولا (الهند)-(أ ف ب) – سقط أربعة قتلى في شمال الهند الجمعة خلال تظاهرات عنيفة تلت إدانة زعيم روحي باغتصاب اثنتين من اتباعه. وقال ضابط كبير في الشرطة طلب عدم كشف هويته «سقط أربعة قتلى وعدد من الجرحى». وأضاف «نحاول السيطرة على الوضع».

تجمع عشرات الآلاف من الاشخاص في بانتشكولا عند ادانة محكمة خاصة الزعيم الروحي غورميت رام رحيم سينغ باغتصاب امرأتين. وذكرت صحافية من وكالة فرانس برس ان الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في مواجهة حشد من المتظاهرين الذين كانوا يرشقون الحجارة وهاجموا شاحنتين صغيرتين لمحطتي تلفزيون وتمكنوا من قلب واحدة منهما. ولهذا الزعيم الروحي الذي يقود تيارا خاصا به عدد كبير من الاتباع في ولاية هاريان (شمال). وهو يؤكد ان لديه ملايين من الاتباع في العالم.

وعشية جلسة المحاكمة، عززت السلطات الهندية الاجراءات الامنية في المنطقة حيث نشرت 15 الف رجل بسبب تدفق آلاف من اتباعه.