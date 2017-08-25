ديالى تعتقل من يتسبب في احراق البساتين

ديالى – سلام عبد الشمري

اعلن قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى عن الاتفاق شامل على تفعيل قانون 71 والذي يعطي صلاحية اعتقال من يقطع او يحرق شجرة، مؤكدا أن القانون يمثل معالجة مهمة لملف تجريف البساتين الزراعية.وقال قائممقام القضاء عبدالله الحيالي في تصريح امس إن (ملف حرق البساتين وتجريفها في بعقوبة بلغ مستويات خطيرة للغاية يستدعي اتخاذ خطوات عاجلة لايقاف ظاهرة تهدد الاحزمة الخضراء وتنهي بساتين عمرها عقود طويلة), واضاف انه (جرى الاتفاق مع الدوائر المختصة ومنها الزراعة على تفعيل قانون حماية الانتاج الزراعي المرقم 71 لسنة 1978 والقاضي باعطاء صلاحية اعتقال من يقطع او يحرق شجرة وتقديم الدعاوي القضائية بحقهم من قبل الشعبة القانونية في دائرة الزراعة), واوضح الحيالي ان (كل الحرائق التي ضربت البساتين مؤخرا قيد التحقيق وسنكشف نتائجها امام الراي العام ), مشيرا الى انه ( لايوجد اي تساهل في ملف الحرائق والتجريف لان تداعياتها خطيرة للغاية على البيئة).