هزة ارضية جديدة تضرب السليمانية

السليمانية – الزمان

اعلن مصدر محلي في قضاء رانية التابع لمحافظة السليمانية، بأن هزة ارضية جديدة ضربت مناطق في المحافظة شعر بها السكان المحليون، بعد اقل من 24 ساعة على تعرض المحافظة لهزة ارضية ادت الى الحاق خسائر مادية.وقال المصدر في تصريح امس إن (هزة ارضية ضربت القضاء ومدينة وقلعة دزة وجوار قورنه ومناطق اخرى في المحافظة )، واضاف ان (الهزة كانت خفيفة في تلك المناطق).واوضح المصدر أن (قوة الهزة تصل الى ثلاث درجات على مقياس ريختر)، مشيرا الى ان (الهزة استمرت لفترة قصيرة ولم تسجل عنها الحاق اضرار مادية او تسجيل اصابات بشرية), وتابع ان (هذه الهزة بعد 24 ساعة من تعرض المحافظة اضافة الى محافظتي اربيل ونينوى الى هزة ارضية بقوة اربع درجات على مقياس ريختر، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية).