الأمم المتحدة تدعم وحدة العراق وتعارض التقسيم

بغداد – محمد الصالحي

بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي مع رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق يان كوبيش تطورات الاحداث الامنية والسياسية والاقتصادية في العراق والاوضاع الاقليمية والحرب على الارهاب.وقال بيان امس أن ( الجانبين بحثا ايضا التحضيرات والتنسيق لدعم جهود العراق خلال الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية للأمم المتحدة، والتقدم في ملف المصالحة المجتمعية), واضاف ان ( كوبيش اكد موقف الامم المتحدة الداعم لوحدة العراق ونظامه الديمقراطي الاتحادي ومعارضتها اضعاف هذه الوحدة وتقسيم العراق).