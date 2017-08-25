ألمانيا لاتتوقع انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي في عهد اردوغان

بون – الزمان

اكدت وزارة الخارجية الالمانية إن تركيا لن تصبح عضوا بالاتحاد الأوروبي ما دام يحكمها الرئيس طيب إردوغان. وقال الوزير زيجمار جابرييل في بيان امس ان ( تركيا لن تصبح أبدا عضوا بالاتحاد الأوروبي ما دام يحكمها الرئيس طيب إردوغان لانه لا يأخذ محادثات الانضمام للاتحاد على محمل الجد), واضاف ان (من الواضح في هذه الحالة، لن تصبح تركيا أبدا عضوا في الاتحاد الأوروبي وليس هذا لأننا لا نريدهم وإنما لأن الحكومة التركية وإردوغان يهرولان بعيدا عن كل ما تدافع عنه أوربا), واوضح البيان ان ( زعماء الاتحاد انتقدوا حملة إردوغان على المعارضة قبل وبعد انقلاب عسكري فاشل عليه في تموز من العام الماضي), واشار ان ( محادثات الانضمام إلى الاتحاد توقفت فعليا برغم أن تركيا ما تزال مرشحة للعضوية). ويذكر ان تصريحات جابرييل جاءت في مقابلة مع صحيفة بيلد واسعة الانتشار ومن المرجح أن تزيد من توتر العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي بعدما حث إردوغان الألمان من أصل تركي على مقاطعة الأحزاب الرئيسية في الانتخابات العامة المقررة في الشهر المقبل.