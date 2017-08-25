إكتشاف يؤكد ان بابل سبقت الأغريق في علم المثلثات

لندن – الزمان

كشف بحث جديد لجامعة أسترالية عن تحقيق الحضارة البابلية في العراق تطوراً علمياً سبق الحضارة الأغريقية في اليونان 1100 قبل الميلاد.وقالت صحيفة التلغراف البريطانية في تقرير امس ان ( بحثا جديدا اصدرتا الجامعة تعلن ان اللوح الطيني البابلي الذي وجد في العراق قبل عقود عديدة هو جدول لعلم المثلثات),وأضافت انه (في هذه الحالة فان كشف علم المثلثات يتحول من الاغريق الى البابليين),واشارالتقرير الى ان (علم المثلثات هو أحد فروع الرياضيات التي تدرس العلاقات بين أضلاع وزوايا المثلث، وكان يعتقد الى حد بعيد ان الإغريق هم من اكتشفوه ووضعوا قوانينه في القرن السادس عشر).