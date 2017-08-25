العراق ومصر يشرعان بالتبادل التجاري للسلع مقابل النفط

بغداد – شيماء عادل

يدرس العراق ومصر، فكرة التبادل التجاري بالمقايضة في السلع والبضائع مقابل النفط الخام.وقال سفير العراق لدى القاهرة والمندوب الدائم لبغداد لدى جامعة الدول العربية، حبيب الصدر في تصريح امس إن (الاجتماع الذي عقد بين وزيري التجارة العراق والمصري جاء على هامش أعمال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، طرح خلاله الوزير المصري فكرة تزويد مصر للعراق بالبضائع المصرية مقابل تزويد العراق لمصر بالنفط الخام، فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لإعطاء إعفاءات في هذا الشأن),واضاف أن (هناك زيارة مرتقبة لمساعد الرئيس للمشروعات القومية المصرية إبراهيم محلب للعراق لتسهيل دخول العمالة المصرية للساحة العراقية لإعادة الاعمار ),وأوضح، إن (وزيري الصناعة المصري والعراقي بحثا سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين والتبادل التجاري، لاسيما وأن هناك معطيات جديدة مشجعة في هذا المجال، منها إعادة افتتاح معبر طريبيل الحدودي، والذى يسهل تدفق السلع المصرية إلى الأسواق العراقية),مشيرا الى ان (الوزيرين بحثا أيضاً فتح منفذ عرعر بين الحدود العراقية السعودية لمرور البضائع المصرية من خلاله للعراق، كما بحثا الإعداد الجيد للجنة العراقية المصرية الرئاسية المشتركة المقرر عقدها قريباً في بغداد، وناقشا الملفات المطروحة ومذكرات التفاهم المطروحة على أجندة أعمال هذه اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء كلا البلدين),وتابع الصدر أن (الوزيرين بحثا فتح مركز تجاري مصري في بغداد لعرض الفرص الاستثمارية والسلع المصرية المتاحة للتصدير ليلبي هذا المركز كل تساؤلات رجال الإعمال العراقيين ويسهل التبادل التجاري، فضلا عن بحث إقامة معارض مصرية في مختلف المحافظات العراقية على غرار المعرض المصري بمحافظة كربلاء المقام حالياً), مؤكدا انه (تم بحث تسهيل دخول رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين إلى مصر، لاسيما أن العراق قدم إلى مصر قائمة تضم 110 اسم من هؤلاء بغرض منحهم تأشيرة دخول لمصر لمدة عام).