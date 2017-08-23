أردوغان يبلغ وزير الدفاع الأمريكي انزعاجه من استمرار تسليح الأكراد في سوريا

انقرة- توركان اسماعيل

عبر الرئيس التركي رجب اردوغان الاربعاء عن «انزعاج» تركيا من الدعم الاميركي ل «وحدات حماية الشعب» الكردية في سوريا التي تعتبرها انقرة «ارهابية» ، وذلك اثناء اجتماعه بوزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس، بحسب ما افادت الرئاسة التركية. وحضر ماتيس الاربعاء الى انقرة حيث اجرى مباحثات مع نظيره التركي نور الدين جانيكلي ثم مع اردوغان.

وبحسب مصادر في الرئاسة التركية فان اردوغان عبر عن «انزعاج» تركيا من الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة ل «وحدات حماية الشعب» اكبر تشكيلات «قوات سوريا الديمقراطية» راس الحربة في مواجهة الجهاديين المتطرفين في سوريا. وأجرى وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس محادثات الأربعاء في انقرة تمحورت حول تسليح واشنطن مجموعة كردية مسلحة تعتبرها تركيا إرهابية، في تحرك ألقى بظلاله على العلاقات بين البلدين الى جانب خطة اقليم كردستان العراق تنظيم استفتاء حول الاستقلال يثير قلق واشنطن وانقرة. ووصل ماتيس انقرة ليوم واحد آتيا من العراق التي بحث فيها التقدم في العمليات ضد تنظيم داعش، وحث شركاء التحالف الذي تقوده واشنطن على عدم السماح للقضايا السياسية بعرقلة زخم العمليات ضد داعش. وأجرى ماتيس في انقرة محادثات مع نظيره التركي نور الدين جانيكلي فيما سيلتقي لاحقا بالرئيس رجب طيب اردوغان. وتشعر انقرة، العضو في حلف شمال الأطلسي والتي تشارك في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بالسخط بسبب تسليح واشنطن وحدات حماية الشعب الكردية في معركتها ضد تنظيم داعش في الرقة، معقل التنظيم المتطرف في شمال سوريا. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، لكن واشنطن عزت قرارها الى قدرة هذه المجموعة في قتال تنظيم داعش على الأرض. وفي ايار/مايو الماضي أعلنت وزارة الدفاع الاميركية انها بدأت تسليم اسلحة خفيفة وآليات الى وحدات حماية الشعب الكردية لدعم دورها في اطار عمليات قوات سوريا الديموقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية يقاتل تنظيم اداعش.

وتشمل الاسلحة رشاشات ايه كي-47 (كلاشنيكوف) ورشاشات ذات عيارات صغيرة. تعهد اردوغان مرارا بأن تركيا ستفشل أي محاولة من قبل وحدات حماية الشعب الكردية وجناحها السياسي حزب الاتحاد الديموقراطي لاقامة دولة كردية مستقلة في شمال سوريا، تاركا احتمال القيام بعملية عسكرية عبر الحدود لانتزاع بلدة عفرين السورية من قبضة الأكراد مفتوحا.

وقال اردوغان للصحافيين على متن طائرته أثناء عودته من زيارة أجراها إلى الأردن «لن تسمح تركيا بإقامة ممر إرهابي في شمال سوريا يصل الى البحر المتوسط».

ونقلت صحيفة «حرييت» عنه الأربعاء قوله «مهما كان الثمن، سنقوم بالتدخل الذي تمليه الضرورة».